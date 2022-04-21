Доллар и евро подорожали: курс валют на 22 июля

11:59 22 июля Киев, Украина

К открытию межбанка доллар прибавил 1 копейку на покупке и на продаже, евро аналогично доллару вырос на 1 копейку на обеих операциях.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,2300−27,2500 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,0905−32,1141. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3672−0,3675.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,12−27,30 гривны. Евро покупают по 31,85 гривны, продают по 32,20 гривны.



По данным валютного аукциона,на «черном» рынке доллар торгуется по 27,20−27,35 гривны, евро — 32,00−32,20 гривны.