Доллар дорожает: курс валют на вечер 14 января

19:45 14 Январь Киев, Украина

Практически вся эта неделя прошла по негативному сценарию для гривны, пятница не стала исключением. Межбанк снова закрылся ростом обеих валют.

Доллар вырос на 8 копеек на покупке и в продаже, а евро вырос в покупке и в продаже на 3 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,80−28,05 грн. Евро покупают по 31,70 грн, продают по 32,10 грн.



По данным валютного аукциона на «черном» рынке доллар торгуется по 28,00−28,15 грн, а евро по 31,90- 32,10 грн.