7 июня гривна продолжит свой рост

06:32 07 Июнь Киев, Украина

Согласно обнародованным данным Нацбанка, 7 июня доллар продолжаит свое незначительное снижение, которое длится на протяжении семи рабочих дней, также дешевеет и евро. 

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2729,14 гривен (-0,0486 грн);

– 100 евро – 3306,35 гривен (-0,1942 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 27,26 гривен за доллар, курс в покупке до 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,19 гривен за евро.