7 июня гривна продолжит свой рост

Согласно обнародованным данным Нацбанка, 7 июня доллар продолжаит свое незначительное снижение, которое длится на протяжении семи рабочих дней, также дешевеет и евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2729,14 гривен (-0,0486 грн);
– 100 евро – 3306,35 гривен (-0,1942 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 27,26 гривен за доллар, курс в покупке до 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,19 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2729,14 гривен (-0,0486 грн);
– 100 евро – 3306,35 гривен (-0,1942 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 27,26 гривен за доллар, курс в покупке до 27,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,19 гривен за евро.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии