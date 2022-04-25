26 июля евро резко упадет в цене

В понедельник, 26 июля гривна в отношении доллара и евро значительно укрепит свои позиции.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в пятницу, 23 июля.
При этом евро впервые за год опустился ниже отметки в 32 гривны.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2704,80 (-0,1435 грн);
100 евро – 3184,50 (-0,1893 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 11 копеек до 27,06 гривен за доллар, курс в покупке до 27,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 31,83 гривен за евро.
При этом евро впервые за год опустился ниже отметки в 32 гривны.
/>Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2704,80 (-0,1435 грн);
100 евро – 3184,50 (-0,1893 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 11 копеек до 27,06 гривен за доллар, курс в покупке до 27,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 26 копеек до 31,83 гривен за евро.
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