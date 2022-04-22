23 июля гривна незначительно подорожает

В пятницу, 23 июля доллар и евро снова подешевеют, на межбанковском рынке та же история.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 21 июля.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2719,15 (-0,049 грн);
100 евро – 3203,43 (-0,0264 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 8 копеек до 27,17 гривен за доллар, курс в покупке до 27,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,09 гривен за евро.
Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:
100 долларов США – 2719,15 (-0,049 грн);
100 евро – 3203,43 (-0,0264 грн).
На межбанковском валютном рынке курс доллара снизился на 8 копеек до 27,17 гривен за доллар, курс в покупке до 27,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 32,09 гривен за евро.
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