14 апреля доллар будет равен 28,01 гривны

19:38 13 Апрель Киев, Украина

Завтра, 14 апреля доллар подорожает на 8 копеек, евро - на 4. На межбанковском валютном рынке гривна также продолжает падение.
 
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ во вторник, 13 апреля.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2801,56 гривен (+0,0821 грн);

– 100 евро – 3332,18 гривен (+0,0460 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 13 копеек до 28,09 гривен за доллар, курс в покупке - 28,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 33,52 гривен за евро.