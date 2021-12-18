14 апреля доллар будет равен 28,01 гривны

Завтра, 14 апреля доллар подорожает на 8 копеек, евро - на 4. На межбанковском валютном рынке гривна также продолжает падение.

– 100 долларов США – 2801,56 гривен (+0,0821 грн);– 100 евро – 3332,18 гривен (+0,0460 грн).На межбанковском валютном рынке курс доллара вырос на 13 копеек до 28,09 гривен за доллар, курс в покупке - 28,07 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 33,52 гривен за евро.