Знаменитые туристические места нашей Родины - Хмельницкий

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Закрытые границы во время пандемии коронавируса оказали большое влияние на развитие внутреннего туризма в Украине. Если вы уже объездили большинство туристических мест нашей Родины, советуем посетить Хмельниччину, которая известна не только крепостями в Каменце Подольском, но и помещичьими имениями ХІХ века, водопадами и затопленным селом – Бакотой. Приблизительно 4 часа в пути на машине – и вы в Хмельницком. Отсюда почти одинаковое расстояние до большинства туристических точек, как попсовых, так и известных только местным жителям, но не менее интересным туристам. " Матрица свободы" рассказывает, что посмотреть на хмельницком Подолье.



Бакота



Бакотой называют местность вдоль Днестра недалеко от Каменца-Подольского. На первый взгляд, эту живописную территорию водохранилища вряд ли можно назвать затопленным селом. В 1981 году для строительства Новоднестровской ГЭС жителей села, на месте которого теперь водохранилище, выселили, а именно село полностью затопили. Наивысшая точка Бакоты - Белая гора, на которой когда-то был скальный мужской Свято-Михайловский монастырь. При строительстве ГЭС часть монастырских сооружений с настенными росписями была утрачена. Сегодня на месте монастыря остались три пещеры, кельи и места захоронения монахов.





Хотя дорога в Бакоту плохая, это место в теплое время становится популярным местом для отдыха. На Бакоте можно купаться, но считайте, потому водоем достаточно глубокий. Кроме этого, здесь можно развернуть палаточный городок и порыбачить.

Частный дом в Самчиках и Староконстантинов Город

Староконстантинов расположен в 45 км от Хмельницкого. В конце XVI ст. на слиты рек Случ и Икопоть князья Острожские построили замок, который служил оборонительным сооружением для защиты от татар.



В начале ХХ ст. замок получил повреждения и в таком состоянии находится до сих пор. В левом крыле замка находится Троицкая церковь ПЦУ, а большую часть замка занимает музей города. На территории также есть въездные ворота и остатки оборонной стены.



Недалеко от замка расположен Костёл Матери Божьей Громничей и доминиканский монастырь с оборонительной башней. Оба здания находятся в аварийном состоянии, однако их можно осмотреть.



По трассе в направлении Житомира, в 20 км от Староконстантинова, есть село Самчики, где лучше всего в Украине сохранился садово-дворцовый заповедник. Внутри хорошо сохранились аутентичные интерьеры комнат дворца XIX века с лепниной, фресками и мебелью.



Всего в имении есть пять залов: Круглая, Большая, Римская, Почтовня и Японский кабинет. В целом территория заповедника охватывает огромную территорию фонтаном, парадными воротами, Китайским домом-ледовищем и зонами отдыха. Это место отлично подойдет для отдыха с гамаками, праздничных фотосессий, пикника или прогулки вдоль берега реки.

Водопад «Бурбун» и имение в Малиевцах



Небольшая деревня сразу с двумя туристическими местами расположена в 7-8 км от трассы Черновцы – Житомир, недалеко от города Дунаевцы. Дорога с трассы сюда в плохом состоянии, от парковки автомобилей до водопада придется пройти еще примерно 1 км пешком. Сам 18-метровый водопад – искусственный. Он приходит со скалы, в которой есть двухэтажная пещера. По легендам, в этой пещере скрывался Устим Кармалюк. Сверху над скалой есть небольшое озеро, снабжающее воду водопадом. Там можно организовать пикник, разложить намети или прогуляться по лесу.



Если подняться с подножия водопада вверх, можно попасть во Дворец Орловских. Его начали строить в 1788 году. Дворцово-парковый комплекс чем-то напоминает имение в Самчиках, однако сохранилось оно значительно хуже. Попасть внутрь можно не всегда, только если повезет и на месте будут обслуживающие его работники. Кроме имения, на территории расположен огромный парк, 25-метровая водонапорная башня, остатки каменной стены, мост, питьевой источник и два пруда.



Совсем недалеко от Малиевца, в селе Лисец, расположен водопад «Бурбун». Он спадает с высоты 5 м и попадает в каньон реки Бобровка, образуя небольшое озеро с голубой водой. Вокруг каньона можно устроить пикник или переночевать с палаткой, однако купаться не советуем, ведь дно каменистое, а вода холодная.



Сатанов

Этот поселок недалеко от тернопольской трассы советуем также посетить на Хмельнитчине. В пгт есть несколько санаториев, искусственный водопад и ряд исторических сооружений, в частности полностью реконструированная синагога, замок XIV-XVI века и старые городские ворота. Сатановский замок был построен на берегу реки Збруч для защиты населения от набегов татар в V в. В наше время от замка остались три угловых башни и одна круглая отдельно стоящая, а также некоторые части стен крепости.





Одна из старейших синагог в Европе оборонного типа также находится в Сатанове. В 2014 году она была капитально отремонтирована и сейчас открыта для посетителей. Синагога расположена неподалеку от длинных въездных ворот, от которых до наших дней остались только руины. Также в Сатанове есть множество курортов с минеральными водами, озерами и искусственными водопадами.

Крепость в Меджибоже

Памятник архитектуры XVI ст. расположена в 4 км от трассы Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка и в 25 км от Хмельницкого. Крепость в Меджибоже менее известна, чем другие замки и крепости Украины, но не менее интересна. Комплекс построил в 1540 гетман Николай Синявский. До наших дней хорошо сохранились подлинные стены здания, а вокруг можно увидеть руины дворца. Комплекс замковых сооружений составляют три башни, два замковых корпуса, четыре служебных помещения, замковая церковь, арочный выездной мост и замковые стены. Все эти сооружения разных времен.



В советское время в замке был маслозавод. Начиная с конца 60-х годов ХХ века, в замке проводят раскопки и реставрационные работы. Каждое лето в августе на территории крепости проходит Всеукраинский исторический фестиваль «Древний Меджибож» со средневековыми рыцарскими турнирами и костюмированными действами.



Крепость в Каменце-Подольском

Напоследок нельзя не упомянуть и самую известную туристическую точку Хмельницкой области – Каменец-Подольскую крепость. Из Львова сюда – 274 км. Ехать необходимо по трассе в Тернополь, там повернуть на Теребовлю и дальше двигаться в направлении Каменца-Подольского.



Крепость была построена в XI-XVI вв. как часть оборонной системы бывшей столицы Подольского княжества – Каменца. Она принадлежит Национальному историко-культурному заповеднику. Комплекс расположен в исторической части города и к нему ведет замковый мост через реку Смотрич. Вход в заповедник платный. На месте можно заказать театрализованные экскурсии по предварительному заказу.



В состав крепости входит 11 башен, каждая из которых имеет свое название и историю. В подземельях замкового комплекса расположены экспозиции с его историей. В западном бастионе реконструировали панораму обороны замка 1672 г. во время турецкого нашествия. В восточном бастионе разместили экспозицию, посвященную истории легкого металлического оружия на Подолье, где посетители могут пострелять из арбалета. До настоящего времени в комплексе сохранилась система ходов и казематов. Можно подняться на холмы рядом с замком и посмотреть на панораму города.



Кроме крепости, советуем посетить Смотрицкий каньон, сквер «Лебединое озеро» с невероятной панорамой на город, мини-крепость «Русские ворота» и старейшую в Украине ратушу, служившую зданием польского магистрата.