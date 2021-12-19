Живописные места, стоящие на юге Украины - Херсонский край

20:31 16 Декабрь Киев, Украина





Она имеет выход в два моря, два биосферных заповедника и пять национальных природных парков, соленые озера с лечебными грязями. Песчаные дюны пустыни здесь сменяются зеленью заповедных зон. Днепровая дельта плавно переходит в Черное море, из розовых озер Сиваша виден Крым.

По собственному опыту мы подготовили подборку интереснейших для туристов локаций Херсона. Предлагаем вашему вниманию интерестные- живописные места, стоящие на юге Украины – в морской курортной Херсонской области. Этот край несправедливо недооценен среди туристов, такого разнообразия природы и разновидности развлечений для посетителей, которые предлагает Херсонщина, трудно найти в другом месте.Она имеет выход в два моря, два биосферных заповедника и пять национальных природных парков, соленые озера с лечебными грязями. Песчаные дюны пустыни здесь сменяются зеленью заповедных зон. Днепровая дельта плавно переходит в Черное море, из розовых озер Сиваша виден Крым.По собственному опыту мы подготовили подборку интереснейших для туристов локаций Херсона.



Аскания Нова

Этот биосферный заповедник является одним из семи природных чудес Украины. Местный помещик немецкого происхождения Фридрих Фальц-Фейн в XIX в., занимавшийся овцеводством на юге Украины, сначала создал частный зверинец с редкими птицами и животными, впоследствии разросшийся в крупнейший степной заповедник Европы. Сейчас в Аскании-Новой есть не только зоопарк и дендропарк, но и 33 тыс. га заповедной степи, в которой свободно живут зебры, бизоны, антилопы, зубры, лошади Пржевальского. Туристов туда возят на фотосафари, но в сопровождении работников заповедника и по предварительной записи.



Станиславский заказник

В народе – «Херсонский гранд каньон», горы среди степи. Это песчаные утесы над водой, место, где Днепр переходит в Днепровский залив, сливается с Бужским лиманом перед впадением в Черное море. Группа «Скрябин» снимала здесь клип на песню «Места счастливых людей». В этом месте очень красивые виды, особенно при закате.



Розовые озера залив Сиваш

Его часто сравнивают с Мертвым морем из-за сильной концентрации соли в воде. Соль из озер можно собирать горстями, рапа обладает лечебными свойствами. Также спросом пользуются местные грязи, которыми лечат болезни суставов, верхних дыхательных путей, сосудов и другие. Вдоль Арабатской стрелки у Сиваша расположены многие курорты с термальными водами. С некоторых участков через озеро можно увидеть берега Крыма.



Остров Бирючий

Является косой, которая тянется от Запорожской области. Для туристов ее открыли только в 2015 году, раньше там была президентская резиденция и даже в советское время дача Хрущева, которой он, правда, воспользовался только раз. Это земля скифов с курганами и каменными бабами, заповедная территория со многими видами копытных, находящимися под охраной государства. Туда можно приехать из Кирилловки на собственном авто или катером из Геническа.



Олешковские пески

Одна из самых больших пустынь в не пустынной части Европы. Ученые объясняют, что ее расширению способствовал массовый выпас овец, съедающих растительность. Чтобы остановить его расширение, вокруг насадили хвойные леса. Летом температура здесь поднимается до 70 градусов, поэтому экскурсии в этом НПП водят ранним утром или вечером.



Джарылгач

Этот остров часто называют украинскими Мальдивами. Длинная коса песчаного пляжа тянется вплоть до курортного Лазурного и омывается прозрачными водами Черного (на самом деле светло-бирюзового) моря. Когда море мелеет, к материку можно добраться вброд. Привычно – катером из Скадовска. Самый большой украинский остров безлюден, если не учитывать кемпинг в летний сезон. В пределах острова создан национальный природный парк, там можно встретить пеликанов, оленей, у берега плавают дельфины. Маяк, сделанный по проекту ученика Эйфеля, является памяткой.





Архитектурной изюминкой Херсона являются «каменные вышиванки» в Новой Каховке

Дома украшены орнаментальным резным панно на фасадах, созданными художниками школы бойчукистов. Сохранением и популяризацией этой уникальности занимается Татьяна Евсеева.



Шато Трубецкого

Это не только гастрономический туризм. Это сохранившееся и восстановленное историческое сооружение винодельни 1900 года, оно имеет башню и смотровую площадку, дегустационные залы. Найти его можно в с. Веселое, а в соседнем селе Казацком есть руины имения Трубецкого, один из немногих дворцов Херсона. Там же неподалеку башня Витовта — единственное сохранившееся оборонительное сооружение времен княжества Литовского, построенное в конце XIV века.



Остановиться на Херсоне можно в любом отеле или пансионате на берегу моря. А для тех, кто хочет почувствовать атмосферу Таврии, есть зеленые хутора. Кроме стандартного набора услуг, там можно овладеть народными ремеслами, прокатиться на лошадях и на тарзанке. Ощутить настоящую свободу степи!