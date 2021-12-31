Загадочные природные явления- пещеры Украины

14:20 31 Декабрь Киев, Украина

Мы привыкли искать варианты путешествий на земле, в то время как под ней скрыто по крайней мере 1500 туристических маршрутов. Да, именно столько пещер – маленьких и больших – насчитывают в Украине. Не всеми ими можно гулять — в некоторых можно посидеть. В этой подборке собраны природные и рукотворные пещеры, по которым можно гулять не один час. Начнём с естественных.



Оптимистическая

Находится: Королевка, Чертковский р-н, Тернопольская область



Оптимистическая не требует особой презентации — большинство украинцев еще с уроков географии помнят, что она самая большая в мире гипсовая пещера. А еще второй по величине карстовой. Когда-то считалось, что ее протяженность не превышает 3 км, однако постоянные спелеологические разведки увеличили эту цифру до 240 км. Существует мнение, что и оно не окончательно. Однако даже этой протяженности достаточно, чтобы пещера заняла место самой длинной гипсовой в Европе и мире.

Пещеру открыли в 1965 году спелеологи львовского клуба "Циклоп" - клуб и сейчас занимается Оптимистичной, организует экскурсии в нее. Она имеет 10 отдельных районов, у каждого из которых свои особенности. Пролегает на глубине 60-80 метров. Дно пещеры преимущественно сухое, покрытое мелкой глиной, но в углублениях встречаются небольшие подземные озера — больше всего площадью 82 м2. Температура внутри остается стабильной в течение года, не превышая 11C.





В районе Глобусов когда-то оборудовали лагерь, который действует до сих пор. Оптимистическая иногда довольно опасна, поэтому внутрь можно попасть Не все районы пещеры все равно поражают. Первый район - Входной, невзрачный и серый. В Дальнем районе располагаются самые большие галереи. А районы Глобусов, Центральный, Новый буквально изобилуют так называемыми вторичными образованиями — кристаллами необычной формы, каждый из которых неповторим.В районе Глобусов когда-то оборудовали лагерь, который действует до сих пор. Оптимистическая иногда довольно опасна, поэтому внутрь можно попасть только вместе с инструктором, имея специальное снаряжение.

Атлантида

Находится: Завалля, Хмельницкая область



Атлантида – небольшая карстовая пещера, единственная трехуровневая на Подолье. Открыта в 1968 году спелеологами из Киева, исследовавшими закрытый гипсовый карьер. Примечательно, что фактически первыми исследователями пещеры были дети из спелеоклуба, которые вместе со взрослыми проводили топографию и разведку пещеры.

Все три уровня пещеры разные. На первом находятся просторные галереи, в которых можно легко выпрямиться во весь рост. На втором – извилистые тесные полости. Третий состоит из двух высоких и небольших ходов. Общая известная длина пещеры – 7,5 км. Температура внутри круглогодично не поднимается выше 11C. Она почти на 80% кристаллизована — и это единственная в Украине столь кристаллизованная пещера. Лишь некоторые ее кристаллы продолжают расти. За годы, когда в Атлантиду мог попасть любой, эти кристаллы непрерывно разрушали, чтобы забрать себе сувенир. Именно поэтому сейчас к ним запрещают даже прикасаться: каждое человеческое касание убивает растущие со скоростью 1 см на 5 тысячелетий кристаллы.

В настоящее время пещера частично освещена и закрыта для посещения. В нее можно попасть только в сопровождении инструктора по предварительной договоренности. Нужно иметь плотную теплую одежду из-за низкой температуры и необходимости кое-где передвигаться ползком, тесно прижавшись к холодным стенам узких лазей.



Хрустальная

Находится: село Кривче, Борщевский р-н., Тернопольская область

На окраине села Кривче находится вход в самую большую и известную из пещер Подолья — Хрустальную. Ее открывателем считается монах-иезуит Габриэль Жанжинский, первым упомянувший пещеры в собственной книге в 1721 году. Но окончательная длина пещеры – 23 км – была доказана только в 1980-х годах киевскими и тернопольскими спелеологами.

Итак, известно, что длина пещеры Хрустальной — 23 км. Но ее лабиринты преимущественно вертикальные, поэтому экскурсионный маршрут гораздо короче – на 2500 метров. Несмотря на то, что пещера открыта для посещения постоянно, самостоятельно в нее попасть нельзя только в сопровождении гида, и экскурсионные группы набираются постоянно. Из-за того, что ее залы обильно покрыты разноцветными кристаллами гипса, возникло название — Хрустальная.

Температура и влажность внутри неизменные – 12 градусов и 95 процентов соответственно. Такие условия считаются лучшими для лечения бронхиальной астмы, болезней легких, гипертонии. А еще в Хрустальной можно встретить Новый Год у елки, которую меняют всего раз в несколько лет — из-за идеального сочетания влажности и температуры она просто очень медленно усыхает. Весь экскурсионный маршрут сейчас электрифицирован, поэтому подземное путешествие будет безопасным, хотя и прохладным.



Озерная

Находится: Стрелковцы, Чортковского р-на, Тернопольской область

Озерная — тоже карстовая пещера, как и оптимистичная, но меньше и компактнее. По крайней мере, так считают, потому что изучена она в лучшем случае на 40% — исследования других проходов и полостей продолжаются и сейчас. Сами эти полости образовались благодаря рекам Ничлава и Серет - Озерная тянется прямо под их водоразделом.

Чтобы попасть внутрь, нужно где-то на 1 км отойти от окрестности села Стрелковцы и найти большую пропасть глубиной 18 метров — на его дне находится вход в пещеру. Говорят, его первыми заметили местные жители в 1943 году. Позже внутри скрывались члены ОУН-УПА. Общая протяженность маршрута, который можно преодолеть внутри Озерной – 130 км, однако последние десятки километров будут очень сложными, ведь дальние залы заполнены огромными глыбами.

В Озерной есть все виды геоморфологических образований: галереи, органные трубы, кристаллизационные формы, гипсовые фигуры и много обвальных мест. Есть здесь даже постоянные озера, вода в которых имеет температуру около +90C, в то время как стабильная температура пещеры не поднимается выше 12 градусов. Больше всего в этом подземелье зал, каждый из которых имеет свое причудливое имя — Кристалл, Альпы, Циклоп, Мансарда и т.д. Время от времени пещеру частично затапливает водой: в такие периоды по ней можно передвигаться только на лодке или с аквалангом. Вход в пещеру не всегда разрешен и безопасен.

А теперь прогуляемся по рукотворным пещерам!

Антониевые пещеры

Находятся: поселок Любеч, Чергиновская область

Антониевы пещеры – это многоуровневый подземный храм, построенный в XI веке будущим игуменом Киево-Печерской лавры Антонием Печерским. Родившись в черниговском Любече, он принял постриг на Афоне и вернулся на Русь, где основал сразу три пещерных монастыря. Одним из которых стал монастырь в Любече.

Монастырь в пещерах Антониев действовал вплоть до 1786 года, когда по указу Екатерины II закрыли немало религиозных украинских учреждений. Большинство помещений было разграблено и изуродовано, но дальняя пещера на краю села сохранилась почти невредимой. Пока считают, что монастырь был двухэтажным, однако некоторые исследователи предполагают, что этажей было больше и их еще предстоит найти.

Поскольку Антониевы пещеры рукотворны, внутри безопасно и преимущественно удобно передвигаться. Они являются частью заповедника "Чернигов древний", поэтому за вход нужно будет заплатить около 15 грн. Внутри можно находиться без проводника.



Страдчанская

Находится: село Страдч, Яворовский р-н, Львовская область

Страдецкая или Страдчанская пещера — древний пещерный монастырь, основанный примерно в XI веке двумя киевскими монахами. Он упоминается еще в Ипатьевском списке, как Пещера Домажирова. В период татаро-монгольского нашествия пещеры служили приютом и обычным людям. В XV веке поверх пещерного монастыря устроили Страдецкую Пещерную Лавру. Еще раньше небольшую церковь построили под землей.



Страдчанская пещера – это 270-метровая галерея в высоту человеческого роста. От нее в стороны отходит несколько ходов, служивших монахам за кельями. Несколько десятилетий назад восстановили подземную церковь и дальше ее посетителей обычно не пускают, потому что пещера становится тесной. Есть мнение, что на самом деле она намного длиннее и когда-то связывалась долгим ходом с другим пещерным монастырем. Вход в Страдчанскую пещеру свободен, внутри сухо и безопасно, но нет света, поэтому не лишним будет фонарик.



Соляные пещеры

Находятся: г. Соледар, Бахмутский р-н., Донецкая область

По сути, соляные пещеры Соледара — не пещеры, а бывшие шахты, занимающие площадь около 300 км2. Их "формирование" началось в 1880 году, когда было открыто огромное месторождение соли - по сути, дно древнейшего океана. За более чем 100 лет на глубине 300 метров рядом с Соледаром образовалась сеть истощенных шахтных выработок. Оттуда уже нельзя было брать соль, но полезны они не перестали.



Из-за своей рукотворности пещеры Соледара большие, просторные и хорошо освещенные. Иногда даже пугающе просторные — в 2003 году в одной из подземных камер энтузиасты полетали на небольшом воздушном шаре, что было признано мировым рекордом. Здешний воздух считается целительным: его влажность всегда равна 60%, а температура колеблется в диапазоне от +14 до +16C. К тому же, воздушное пространство насыщено мелкими элементами соли размером до 1 микрона. Соль здесь всюду – на стенах, потолке, полу.



Сейчас бывшие соляные рудники превратили в полноценный туристический курорт. Под землей уже несколько лет действует спелеосанаторий "Соляная симфония", где лечат взрослых и детей. Работает подземное кафе, в котором приятно выпить теплый кофе на прохладной 300-метровой глубине. В проходах пещер-копаний много фигур, вырезанных из соляных глыб местными умельцами. Самостоятельно в эти пещеры не попасть — либо в составе экскурсионной группы, либо записавшись в санаторий.





