Ярославов Вал: история одной улицы

Города, районы и улицы – все это творения человека. Когда крупные города начали быстро разрастаться, на них стали появляться улочки с ее первыми жителями, торговыми лавочками и мастерскими.

О некоторых старых улочках в славных городах Украины, об их истории возникновения, а также интересных фактах мы поделимся с читателем в наших статьях. Киев, Харьков, Одесса, Львов и многие другие города, улочки и переулки которых достойны внимания с их множеством незаурядных историй.

Несмотря на бурную жизнь городов и вечный процесс строительства, в них все же сохранились те первые исторические места, где когда-то также бурлила жизнь.

Киев – удивительный город с большими возможностями. История основания города Киева берет начало еще в VI веке. Центральный (Древний) Киев начал разрастаться в XIX веке, когда промышленность по всему миру усиленно развивалась.

Улица Ярославов Вал (первое название — улица Большая подвальная) начала свое существование в середине XIX века, когда земли в старой части центрального Киева начали усиленно застраиваться новыми каменными домами. Такое название «Подвальная» произошло от слов «под валом». Вал использовался как оборонительное сооружение во времена правления Ярослава Мудрого.

В 1863 году улица Подвальная получила официальное название Ярославов Вал. С конца 20-х годов XX столетия она не раз переименовывалась и было время, когда по ней даже ходили трамваи. В 1963 году улица возвращает свое первое наименование Большая подвальная, а уже с 1977 года и по сей день носит название Ярославов Вал.

Дом, который числится под номером №1 открывает панораму интересной архитектуры улицы. Это дом помещика Подгорского.

Замок барона, дом со шпилем, дом Подгорского разные названия и все принадлежат этому интересному архитектурному зданию. Свою историю оно берет с конца XX столетия, когда в 1890-е годы земельный участок с флигелями выкупает помещик Подгорский и выстраивает здесь дом с комнатами.

Задача была не из простых – свободного земельного участка на застройку дома было мало, поэтому к работе был привлечен инженер-архитектор Добачевский. Он внес дому свою особенную, нигде не повторяющуюся в столице узнаваемость через века. Использовав смешанные стили архитектуры готики и ренессанса, которые были присущи на рубеже XIX и XX веков, архитектор выстраивает кирпичный дом со шпилем, лепнинами и химерами.

Когда доходный дом был открыт (1898), на первом этаже было расположено кафе-кондитерская по самой последней моде, где подавались разные сладости к горячим напиткам.

Позже дом был национализирован советскими властями, но за 20 лет своего существования не раз менял своих владельцев и все так же принимал в меблированные комнаты новых постояльцев. В стенах дома открывали кинотеатр, действовала пекарня, размещалась местная газета, здесь в апартаментах также пребывал первый президент Чехословакии. Когда дом перешёл в коммунальную собственность, в нем размещались государственные учреждения, в том числе и военная комендатура.

В наши дни Дом Подгорского приобрел статус архитектурного памятника, но он существенно нуждается в реконструкции.

Еще одно здание на улице Ярославов Вал №7, которое заслуживает внимания своим архитектурным строением — это Кенасса крымских караимов. Она была построена на рубеже XIX и XX веков. Владелец участка меценат и руководитель общины караимов в Киеве Соломон Коген, стал инициатором постройки. После его смерти дело продолжил родной брат Когена.

Архитектором этой величественной Кенассы стал известный в то время своими работами Владислав Городецкий. Мы знаем, что в Киеве были выстроены много его архитектурных строений. Именем Городецкого в Киеве названа улица на Печерске.

На постройку Кенассы было затрачено немало средств, но и строительные материалы отбирались лучшие по своему качеству, и сами строительные работы проводились основательно. Дом так отличается от всех окружающих его зданий, что его сравнивают с дворцами из восточных сказок. И не удивительно! Ведь здание было выстроено в архитектурном роскошном мавританском стиле.

После установления советской власти Кенасса, как община для караимов, перестает существовать. Позже здесь будет открыт Кукольный театр, еще позже в 50-х годах — кинотеатр. За все это время внутри Кенассы произошли ряд разрушительных для нее изменений и навсегда был утрачен ее купол.

С 1981 год и по сегодняшний день Кенасса используется как Дом актёра.

Еще одно здание заслуживает отдельного внимания. Возможно его еще удастся спасти. Дом полностью утратил свой вид и продолжает разрушаться после пожара в мае 2021 года. Ярославов Вал 15Б все же имеет особое значение. По улице Ярославов Вал №15 с 1854 года стояло одноэтажное деревянное здание с примыкающим к нему флигелем. В 1885 году в нем уже проживала семья Сикорских. Когда же на замену старого обветшалого флигеля выстроили каменный 3-этажный дом под номером №15Б, в него переехала семья Сикорских. На первом этаже находились жилые помещения, а на втором и третьем были размещены лечебные кабинеты профессора медицинских наук Ивана Алексеевича Сикорского.

В этом доме вырос Игорь Иванович Сикорский – изобретатель и авиаконструктор первых пассажирских самолетов и вертолетов.

Свой старый дом, перестроенный в конце XX века на каменный одноэтажный дом, Сикорские сдали в 1904 в аренду. В ней разместилась музыкально-драматическая школа Н. Лысенко, которая была реорганизована в 1918 году в институт, и просуществовала до 1920 года.

К сожалению, здание не сохранилось, на этом месте был построен отель.

Одно из уцелевших и старых зданий по улице Ярославов Вал, но которое также требует реконструкции, стоит здесь с 1860 года — Хлебная лавка. По улице Ярославов Вал №27, в двухэтажном здании в стиле позднего классицизма, на первом его этаже находилась хлебная лавка, на втором этаже проживал владелец особняка, титулованный советник А. Кобылянский.

С 1877 года здание становится полностью жилым, и до 1915 года находится в использовании семьи Кобылянских. После 1915 года в особняке располагались разные советские учреждения и каждое из них вносило свои изменения во внутреннюю планировку.

По улице Ярославов Вал жили и передвигались многие теперь нам известные люди, которые смогли оставить след в нашей истории своим творчеством, изобретениями, вкладом в науку и культуру. Улица с необычными домами и ее жильцами стали навсегда частью Киева.

Старые улочки города, если узнать больше о них, скрывают в себе очень много интересных событий и фактов из истории выдающихся людей Украины. Путешествие по ним сближает человека с городом. От этого он становится еще ближе, ценней и интересней.