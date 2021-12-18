Во Львовской опере состоится первый художественный вечер для меценатов Музея Голодомора

В национальной опере Львова, 18 декабря планируется организация творческого вечера для благотворителей Музея Голодомора под названием «Погибшее – Воскреснет». На мероприятие можно попасть, заполнив регистрационную форму.
Львовщина является одной из первых организаторов мероприятия в поддержку идеи Международного благотворительного фонда Музея Голодомора по проведению художественных вечеров, объединяющих участников-меценатов Музея со всей страны и из-за границы.
Для посетителей мероприятия симфония No2 «Воскресение» выдающегося композитора XIX века Густава Малера.
В этом музыкальном опусе композитор размышляет над самым острым вопросом – жизнь и смерть, смысл человеческого бытия. Темы, которые тревожили молодого художника, наделенного гениальной интуицией, являются тонкими и весомыми одновременно. Читаем в его письмах: «Зачем ты жил? Зачем ты страдал?... Тот, в чьей жизни, хоть раз звучал этот вопрос, должен дать на него ответ».
В этом музыкальном опусе композитор размышляет над самым острым вопросом – жизнь и смерть, смысл человеческого бытия. Темы, которые тревожили молодого художника, наделенного гениальной интуицией, являются тонкими и весомыми одновременно. Читаем в его письмах: «Зачем ты жил? Зачем ты страдал?... Тот, в чьей жизни, хоть раз звучал этот вопрос, должен дать на него ответ».
Симфония состоит из пяти частей, в которых автор проводит слушателя от торжества Смерти до благословенного Воскресения. Первая часть имеет ремарку «Тризна» и олицетворяет захоронение лирического героя. Композитор выстраивает ее на конфликтном противопоставлении двух музыкальных тем: это траурного погребального марша и лирической утонченной темы, которая ненадолго доставляет утешение.
Грационная вторая часть в жанре народного австрийского танца лендлера напоминает о счастливых былых временах, не омраченных болью потерь.
Резким пробуждением после умиротворенного воспоминания становится гротескное скерцо третьей части. Композитор осуществляет оркестровое переложение своей же песни «Проповедь Антония Падуанского рыбам». Речь идет о том, как святой Антоний учит немых рыб любви к ближнему. Выслушав проповедь, рыбы по-прежнему продолжают пожирать друг друга. Таким образом, композитор приходит к трагической мысли о чрезмерной суетности и бесполезности человеческого земного бытия.
Резким пробуждением после умиротворенного воспоминания становится гротескное скерцо третьей части. Композитор осуществляет оркестровое переложение своей же песни «Проповедь Антония Падуанского рыбам». Речь идет о том, как святой Антоний учит немых рыб любви к ближнему. Выслушав проповедь, рыбы по-прежнему продолжают пожирать друг друга. Таким образом, композитор приходит к трагической мысли о чрезмерной суетности и бесполезности человеческого земного бытия.
Предпоследняя четвертая часть является островком глубоких размышлений, медленной и взвешенной.
В заключительной части композитор использует поэтические тексты символико-философского и духовного содержания – собственные и знаковые немецкого поэта XVII в. Фридриха Клопштока. «Воскреснешь, да, Воскреснешь ты, мой прах, после сна недолгого!», – помпезное окончание симфонии мажорным гимном, сопровождаемое величественным звоном в оркестре, развеивающее все сомнения и знаменующее торжество Воскресения.
В заключительной части композитор использует поэтические тексты символико-философского и духовного содержания – собственные и знаковые немецкого поэта XVII в. Фридриха Клопштока. «Воскреснешь, да, Воскреснешь ты, мой прах, после сна недолгого!», – помпезное окончание симфонии мажорным гимном, сопровождаемое величественным звоном в оркестре, развеивающее все сомнения и знаменующее торжество Воскресения.
Одну из наиболее лаконичных и одновременно содержательных характеристик творчества Малера озвучил, видимо, он сам: «Мои симфонии – события, которые произойдут в будущем». Поэтому музыкальную концепцию второй симфонии можно воспринимать как определенное пророчество, дающее надежду на возрождение и восстановление необратимого.
Музей Голодомора приглашает также присоединиться к кампании по созданию основной экспозиции Музея Голодомора.
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