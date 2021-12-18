Во Львовской опере состоится первый художественный вечер для меценатов Музея Голодомора

13:36 06 Декабрь Киев, Украина

В национальной опере Львова , 18 декабря планируется организация творческого вечера для благотворителей Музея Голодомора под названием «Погибшее – Воскреснет». На мероприятие можно попасть, заполнив регистрационную форму.

Львовщина является одной из первых организаторов мероприятия в поддержку идеи Международного благотворительного фонда Музея Голодомора по проведению художественных вечеров, объединяющих участников-меценатов Музея со всей страны и из-за границы.





В этом музыкальном опусе композитор размышляет над самым острым вопросом – жизнь и смерть, смысл человеческого бытия. Темы, которые тревожили молодого художника, наделенного гениальной интуицией, являются тонкими и весомыми одновременно. Читаем в его письмах: «Зачем ты жил? Зачем ты страдал?... Тот, в чьей жизни, хоть раз звучал этот вопрос, должен дать на него ответ». Для посетителей мероприятия симфония No2 «Воскресение» выдающегося композитора XIX века Густава Малера.В этом музыкальном опусе композитор размышляет над самым острым вопросом – жизнь и смерть, смысл человеческого бытия. Темы, которые тревожили молодого художника, наделенного гениальной интуицией, являются тонкими и весомыми одновременно. Читаем в его письмах: «Зачем ты жил? Зачем ты страдал?... Тот, в чьей жизни, хоть раз звучал этот вопрос, должен дать на него ответ».

Симфония состоит из пяти частей, в которых автор проводит слушателя от торжества Смерти до благословенного Воскресения. Первая часть имеет ремарку «Тризна» и олицетворяет захоронение лирического героя. Композитор выстраивает ее на конфликтном противопоставлении двух музыкальных тем: это траурного погребального марша и лирической утонченной темы, которая ненадолго доставляет утешение.





Резким пробуждением после умиротворенного воспоминания становится гротескное скерцо третьей части. Композитор осуществляет оркестровое переложение своей же песни «Проповедь Антония Падуанского рыбам». Речь идет о том, как святой Антоний учит немых рыб любви к ближнему. Выслушав проповедь, рыбы по-прежнему продолжают пожирать друг друга. Таким образом, композитор приходит к трагической мысли о чрезмерной суетности и бесполезности человеческого земного бытия. Грационная вторая часть в жанре народного австрийского танца лендлера напоминает о счастливых былых временах, не омраченных болью потерь.Резким пробуждением после умиротворенного воспоминания становится гротескное скерцо третьей части. Композитор осуществляет оркестровое переложение своей же песни «Проповедь Антония Падуанского рыбам». Речь идет о том, как святой Антоний учит немых рыб любви к ближнему. Выслушав проповедь, рыбы по-прежнему продолжают пожирать друг друга. Таким образом, композитор приходит к трагической мысли о чрезмерной суетности и бесполезности человеческого земного бытия.

Предпоследняя четвертая часть является островком глубоких размышлений, медленной и взвешенной.



В заключительной части композитор использует поэтические тексты символико-философского и духовного содержания – собственные и знаковые немецкого поэта XVII в. Фридриха Клопштока. «Воскреснешь, да, Воскреснешь ты, мой прах, после сна недолгого!», – помпезное окончание симфонии мажорным гимном, сопровождаемое величественным звоном в оркестре, развеивающее все сомнения и знаменующее торжество Воскресения.

Одну из наиболее лаконичных и одновременно содержательных характеристик творчества Малера озвучил, видимо, он сам: «Мои симфонии – события, которые произойдут в будущем». Поэтому музыкальную концепцию второй симфонии можно воспринимать как определенное пророчество, дающее надежду на возрождение и восстановление необратимого.

Музей Голодомора приглашает также присоединиться к кампании по созданию основной экспозиции Музея Голодомора.







