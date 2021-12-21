Во Львовской области отреставрируют памятник архитектуры середины XIX века- дворец Гредлев

16:14 20 Декабрь Киев, Украина

Дворец Гредлев, что в карпатском городке Сколе во Львовской области, сделают туристическим центром. Памятник архитектуры был передан в аренду на 49 лет национальному природному парку «Сколевские Бескиды». Владельцем здания является Сколивский районный совет. Ранее во дворце был спальный корпус школы-интерната, но учебное заведение давно перевели в другое помещение, а дворец стоял пустошью и разрушался. Теперь райсовет передал здание НПП, которое будет развивать туризм.

Во дворце дирекция хочет создать центр для туристов и перенести туда администрацию парка. Благодаря более чем удачному географическому расположению, а именно приближенность к таким известным курортам как: Моршин, Трускавец, Сходница, туристические горнолыжные базы Славское, Волосянка, Плай, Тисовец) вновь привлекающий исторический объект будет способствовать развитию туристического направления и позволит гостям города посещать этот уникальный исторический объект», — сообщает НПП «Сколевские Бески». По предварительным подсчетам дирекции парка, для разработки проектно-сметной документации требуется 2,5млн гривен.



Само здание нуждается в реставрации. Как сообщил журналистам "Матрица свободы" директор парка Василий Приндак, дворец уже давно необитаем и разрушается. Процесс переговоров о передаче дворца длился 2 года.



"Если говорить, что осталось с тех пор, то мы можем видеть, что в холле остался потолок. Его нужно сохранить. Также сохранилась лестница. Многие подвальные помещения сохранились в том же состоянии. Это все нужно сохранить", — рассказывает директор.

«Люди переживали, чтобы памятка не попала в частные руки. Надо было их убедить, что мы государственное учреждение, что у нас хорошие намерения. Теперь, прежде всего, нужно срочно остановить процесс разрушения, провести реставрацию. А после этого обустроим рекреационно-туристический центр с музеем природы», — рассказал Василий Приндак.

По его словам, для привлечения средств на реставрацию будут привлекаться грантовые проекты, помощь партнеров — Франкфуртского зоологического общества, Украинского общества охраны птиц, Ассоциации «Еврорегион Карпаты – Украина», международного проекта «Сохранение карпатских подснежников». Этот процесс длительный, говорит директор, но первые мероприятия для туристов будут организованы уже в следующем году. Кстати, последние два года на территории дворца уже проводились международные охотничьи фестивали.



Напомним, дворцовый комплекс в небарокковом стиле, построен в середине XIX века бароном Кински. Выкупила и перестраивала сооружение в конце этого столетия семья братьев Гредлей. Вокруг него есть парк с редчайшими деревьями: гинкго двулопастное, тис ягодный, тюльпановое дерево и около 5 разновидностей столетних дубов.