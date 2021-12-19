Великий филантроп Владимир Аронович Хавкин

Холера – когда-то это слово вызывало у многих людей ужас и отчаяние. Болезнь беспощадно уносила много жизней как детей, так и взрослых.

Никто не знал, как именно нужно бороться и какие методы самые эффективные.

Холера — это заболевание появилось с начала XIX столетия. Каждый раз, все больше распространяясь на больших континентах, новая мутирующая вспышка пандемии приносила смерти. В основном она появлялась в густонаселенных местах, где наблюдалась антисанитария. Также ее распространению способствовали климатические условия. Так, на континентах Южной Америки, Азии, Африки холера забирала жизнь миллионов людей. Высокая смертность пришла на середину и конец XIX века, когда болезнь стала распространяться и на Европейский континент.

Владимир Хавкин – личность, которая мало известна в краях где он родился и вырос, но признанная за их пределами, – внес существенный вклад в развитие микробиологии.

Владимир Хавкин стал борцом и революционером XIX века: все его силы были направлены на борьбу с холерой. Исследования молодого ученого и результаты во Франции произвели фурор в Европе, но все же многие ведущие европейские страны боялись прибегнуть к научному открытию ученого.

Доказать преимущество и надёжность своей вакцины Хавкин смог только в Индии.

Конечно, к молодому и настырному врачу местные не все относились доброжелательно и в силу своей необразованности – не могли верить тому, что все мероприятия направлены лишь на спасение беспомощных.

Только настоящий борец смог побороть недоверие людей к себе и доказать действие вакцины.

Ученый родился в еврейской семье в Одессе, спустя несколько месяцев после его рождения вся его большая семья вынуждена была переехать в Бердянск, где он получил образование в еврейской школе, а затем в мужской гимназии.

Владимир Аронович Хавкин родился в 1860 году в Одессе и ушел из жизни в 1930 году в Лозанне, Швейцария. Его вклад в науку по достоинству оценили в Великобритании, Франции и Индии. В Бомбее и Калькутте он на протяжении нескольких лет вел борьбу со смертельными заболеваниями. Бактериолог разработал противовирусные вакцины против болезней XIX века: чумы и холеры.

Институтские годы Хавкин провел в Одессе, где в его судьбе сыграли роль очень многие известные личности такие, как И. Мечников, И. Сеченов, а также студенческие друзья.

В 1879 году молодой Владимир поступает в Новороссийский университет в Одессе. В 1880-х годах по всей России еще присутствует народный бунт и революционные радикальные настроения народничества. Молодой студент Владимир Хавкин тоже вовлекается в террористическую борьбу, после чего за ним ведут пристальные наблюдения и пишут доносы. Как бы ни отстаивали дальнейшую судьбу своих подопечных ведущие учителя Новороссийского университета в Одессе, но все же многих учащихся, в числе которых был В. Хавкин, а также "проактивных" учителей — исключают.

Илья Мечников, преподаватель В. Хавкина, выдающийся ученый, который был награждён Нобелевской премии за вклад в науку в области иммунологии, переезжает жить во Францию. И благодаря его ходатайству молодому студенту в 1884 году все же удаётся окончить университет экстерном.

Владимир же после окончания университета всеми силами старается продолжить исследовательские работы, но все напрасно. Его везде встречали недоброжелательно, — еврея и участника террористических акций революционеров-народников не жаловали.

Тогда его решением было отправиться в Европу. Он едет в Швейцарию, в Лозанну. Там дает частные уроки при Лозаннском университете и одновременно продолжает вести научные исследования.

Очень волнительным в его судьбе, но одновременно ключевым поворотом в судьбе человечества становится приглашение на работу помощником библиотекаря в Пастеровском университете во Франции. Приглашение он получил от своего учителя Мечникова в 1889 году.

Он соглашается сразу, даже такая должность его абсолютно не смущала, ведь он теперь станет ближе к людям, которые ценят и любят науку, и работают для блага всего человечества.

Его вечерние и ночные труды в лабораториях, после работы в библиотеке, только подогревают неоспоримое чувство борца и революционера в науке. Всем, чем были заняты его мысли — вакцина от холеры.

Так была создана первая во всем мире противохолерная вакцина. Первым добровольцем после проведенных успешных испытаний в лаборатории становится он сам.

Он неумолим к себе и к своему делу, ведь многие человеческие жертвы уже достигли городов России и Европы.

В 1892 году, после введенной в себя смертельной дозы холеры, Хавкин смог побороть все приступы и побочные симптомы этого заболевания.

Теперь ее можно применять и в широкие массы. Но Европа его открытие встречает отпором и недоверием.

Великобритания же, наоборот, дает свое согласие Хавкину испробовать вакцину в действии и работать в Индии, где в Калькутте в это время тысячи людей умирают от болезни, которая никого не щадит.

В 1893 году он едет в Индию и самоотверженностью приступает к работе. Его не сразу принимают, но он не теряет уверенности и свойственным его бойцовским духом опровергает все сомнения местных жителей.

Вакцинация достигает широких масс, после чего наблюдаются редкие пики вспышек пандемии и уменьшение числа смертности в Индии. Хавкин все это время вел свои научные наблюдения за состоянием людей и действием вакцины.

Вскоре в Бомбее, после того как холера начала отступать, в 1896 году возникла новая эпидемия чумы. Еще одна смертельная болезнь, которая уносила жизни людей. Власти Великобритании обращаются к молодому ученому с просьбой изобрести вакцину для борьбы с "черной смертью".

Как только Хавкин поправляется в Париже после тяжело перенесенной лихорадки, он сразу же возвращается в Индию, чтобы продолжить делать вакцинацию против холеры местному населению и работать над созданием новой вакциной против чумы. И ему это удаётся! Он вновь становится тем первым добровольцем своей вакцины. Его лихорадит, но он не покидает своего рабочего места, а все так же самоотверженно отдается своему делу.

Владимир Аронович Хавкин получает признание в Европе. Королева Виктория в 1897 году награждает его высоким и почетным Орденом империи и вручает подданство Великобритании.

Его соратники, учителя (Луи Пастер, И. Мечников и др.) и друзья восхищаются его трудами!

Известно, что на месте оборудованной лаборатории в 1925 году в Индии открыли институт, который и по сегодняшний день носит имя их спасителя, так они называют ученого Хавкина.

И только в России, во время бушующей чумы, власти все так же не хотят признавать «лимфу Хавкина», и отрицают всякую помощь и содействие с его стороны. Но спустя некоторое время в русских лабораториях начинают изготавливать вакцины по методу Владимира Хавкина.

Несмотря на большое признание в мире, Владимир Хавкин всегда оставался скромным человеком. Он всегда помогал людям, о чем свидетельствуют его благотворительные деяния.

В Индии ученый проработал более десяти лет, затем вернулся в Париж. В Европе он продолжал писать научные труды и заниматься благотворительностью. Также все больше времени Владимир Хавкин начал уделять вопросу иудаизма. Свои последние годы жизни талантливый ученый прожил в Швейцарии, в Лозанне. Все свои банковские сбережения он передал на создание фонда по материальной помощи иудеям Восточной Европы.

Век научных открытий и технического прогресса смог разворошить в сердцах истинных героев своего времени настоящих «первопроходцев», которые открыли всему миру невероятные возможности человечества.

Только любовь к науке, любовь к своему делу, большая ответственность и чистые намерения могут побудить открыть миру что-то новое и неизведанное.

Владимир Хавкин – это один из тех людей, сумевший своей настойчивостью, трудом и самоотдачей помочь науке подняться выше на несколько ступеней.