В украинский кинопрокат выходит фильм львовского режиссера «С завязанными глазами»

17:24 10 Декабрь Киев, Украина

Уже сегодня украинцы смогут оценить режиссерскую работу отечественного кинорежиссера Тараса Дроня с премьерой фильма «С завязанными глазами». Лента была признана кинокритиками как одна из лучших. А также получила награду Fipresci. Работу режисера отметили наградами в Германии, Индии, Бразилии, Испании.

Тема которую раскрывает режисер является первооткрывателем в современном отечественном кинематографе.

По сюжету главное действующее лицо – спортсменка по имени Юля, которая занимается борьбой. Ее любимый погиб на Донбассе, и пережитая горькая потеря близкого человека толкает девушку жить вопреки общественным стереотипам. Роли главных героев сыграли актеры Марина Кошкина и Олег Шульга.

Съемки проходили во Львове и Киеве. Создатели киноленты говорят, что это 1-е украинское кино о смешанных боевых искусствах. Важно знать, что главная героиня проделала все трюки сама, без привлечения каскадерок.

«В этом фильме есть тема войны. Но закончившаяся войны. И это на Варшавском кинофестивале и на других отметили, что нам удалось рассказать о войне без войны. А еще мне было важно не манипулировать этой темой. Все-таки для меня это кино положительное. Оно о выходе из травмы, о выходе со дна», – отмечает режиссер Тарас Дронь.

Также он добавляет, что для него было крайне важно сделать качественный украиноязычный фильм, не используя суржик.



В общей сложности от самого замысла и до момента, когда картина выходит на большой экран, прошло пять лет. Бюджет фильма – 10 млн грн, а господдержка, в том числе Минкульта, составила 80%. Во Львове фильм можно будет посмотреть с 9 по 13 декабря в крупнейших кинотеатрах в торговых центрах Forum Lviv, Spartak и Victoria Gardens. По словам режиссера, большинство героев фильма имеют реальный прототип. Очевидно, что зрителям обещают увлекательную и жизнеутверждающую историю.

"Только в сети кинозалов можно будет увидеть все, что мы вложили в это кино, а это, в первую очередь, искренняя эмоция и душа. Не хочу называть события этой киноленты фантастикой, это все таки современность, реальные истории, составленные в один пазл, с положительным решением сложных взаимоотношений между человеком и обществом, особенно когда в центре событий находится сильная женщина, которая способна даже себе бросить вызов". Тарас Дронь.

На протяжении месяца фильм будет гастролировать по городам Украины. Специальные показы фильма состоятся в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Днепре и Харькове. Продвижение фильма поддержано Государственным агентством Украины по вопросам кино.



Лента будет доступна для людей с ограниченными возможностями, а именно с проблемами касающихся зрения.



Во всех кинотеатрах страны посетители с нарушением зрения смогут просмотреть фильм с мобильным приложением Earcatch, который содержит звукоописания. В ЕС данный вид подачи информации практикуется уже более 30 лет.





Расписание специальных показов:



♦ 10.12.21 – Одесский MULTIPLEX Гагарин Плаза.

♦ Специальный показ с участием актера Сергея Лузановского 10.12.21 – Днепр, MULTIPLEX Караван.

♦ Специальный показ с участием исполнителя главной мужской роли Олега Шульги 11.12.21 – Киевский MULTIPLEX Республика

♦ 11.12.21 – Давыдовский сельский совет, Львовская область.

♦ Специальный показ с участием режиссера Тараса Дроня 11.12.21– Харьков, Планета Кино.

♦ Специальный показ с участием исполнителя главной мужской роли Олега Шульги 12.12.21– Львов, MULTIPLEX Victoria Gardens.

♦ И в завершении, специальный показ с участием режиссера киноленты 18.12.21– Киевский кинотеатр "Лира".