В украинский кинопрокат выходит фильм львовского режиссера «С завязанными глазами»

Уже сегодня украинцы смогут оценить режиссерскую работу отечественного кинорежиссера Тараса Дроня с премьерой фильма «С завязанными глазами». Лента была признана кинокритиками как одна из лучших. А также получила награду Fipresci. Работу режисера отметили наградами в Германии, Индии, Бразилии, Испании.
Тема которую раскрывает режисер является первооткрывателем в современном отечественном кинематографе.
По сюжету главное действующее лицо – спортсменка по имени Юля, которая занимается борьбой. Ее любимый погиб на Донбассе, и пережитая горькая потеря близкого человека толкает девушку жить вопреки общественным стереотипам. Роли главных героев сыграли актеры Марина Кошкина и Олег Шульга.
Съемки проходили во Львове и Киеве. Создатели киноленты говорят, что это 1-е украинское кино о смешанных боевых искусствах. Важно знать, что главная героиня проделала все трюки сама, без привлечения каскадерок.
Также он добавляет, что для него было крайне важно сделать качественный украиноязычный фильм, не используя суржик.
В общей сложности от самого замысла и до момента, когда картина выходит на большой экран, прошло пять лет. Бюджет фильма – 10 млн грн, а господдержка, в том числе Минкульта, составила 80%. Во Львове фильм можно будет посмотреть с 9 по 13 декабря в крупнейших кинотеатрах в торговых центрах Forum Lviv, Spartak и Victoria Gardens. По словам режиссера, большинство героев фильма имеют реальный прототип. Очевидно, что зрителям обещают увлекательную и жизнеутверждающую историю.
На протяжении месяца фильм будет гастролировать по городам Украины. Специальные показы фильма состоятся в Киеве, Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Днепре и Харькове. Продвижение фильма поддержано Государственным агентством Украины по вопросам кино.
Лента будет доступна для людей с ограниченными возможностями, а именно с проблемами касающихся зрения.
Во всех кинотеатрах страны посетители с нарушением зрения смогут просмотреть фильм с мобильным приложением Earcatch, который содержит звукоописания. В ЕС данный вид подачи информации практикуется уже более 30 лет.
Расписание специальных показов:
♦ 10.12.21 – Одесский MULTIPLEX Гагарин Плаза.
Лента будет доступна для людей с ограниченными возможностями, а именно с проблемами касающихся зрения.
Во всех кинотеатрах страны посетители с нарушением зрения смогут просмотреть фильм с мобильным приложением Earcatch, который содержит звукоописания. В ЕС данный вид подачи информации практикуется уже более 30 лет.
Расписание специальных показов:
♦ 10.12.21 – Одесский MULTIPLEX Гагарин Плаза.
♦ Специальный показ с участием актера Сергея Лузановского 10.12.21 – Днепр, MULTIPLEX Караван.
♦ Специальный показ с участием исполнителя главной мужской роли Олега Шульги 11.12.21 – Киевский MULTIPLEX Республика
♦ 11.12.21 – Давыдовский сельский совет, Львовская область.
♦ Специальный показ с участием режиссера Тараса Дроня 11.12.21– Харьков, Планета Кино.
♦ Специальный показ с участием исполнителя главной мужской роли Олега Шульги 12.12.21– Львов, MULTIPLEX Victoria Gardens.
♦ И в завершении, специальный показ с участием режиссера киноленты 18.12.21– Киевский кинотеатр "Лира".
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