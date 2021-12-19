В Украине существует уникальный природный памятник – базальтовые столбы

Базальтовые столбы считаются одной из достопримечательностей украинского Полесья – и все потому, что здесь природа создала редкое геологическое явление – величественные многогранники в высоту 3 метра.

Это необыкновенное и дикое место находится в северо-западной части Украины недалеко от села Базальтовое в Ровненской области. Дикое место - потому что здесь нет благоустроенных мест для отдыха, только местные, приезжие туристы и «дикари» с палатками.

Величественные столбы и заполненные водой карьеры здесь создали свою неповторимую атмосферу, которая может многих впечатлить. Возможно, для многих местных жителей эти места уже не кажутся такими исключительными, как для большинства людей, которым не доводилось в своей жизни встречаться с таким уникальным природным явлением. Но карьеры Костопольского района обладают своим магнетизмом.

Люди съезжаются из разных уголков страны посмотреть на это чудо природы и человека. Памятник природы, такое значение приобрели местные залежи столбчатого базальта еще с 1972. Полюбившееся место многим его посетителям, отнесли к заповедным геологическим зонам Украины.

Базальтовый камень состоит из вулканических пород и большого количества минералов, что придает ему необычную структуру. Добыча и дальнейшая переработка базальта дали развитие в промышленности строительной индустрии: укладка дорог, облицовка плитами домов, мелкий щебень и многое другое.

О месте залежей природных ископаемых стало известно с XVIII столетия совершенно случайным образом: на окаменелости наткнулись местные жители, когда хотели в земле выложить колодец. Твердые, породы базальта стали изучать. Дальше с развитием промышленности и мануфактуры в конце XIX и начале XX столетий камень стали использовать для благоустройства развивающихся городов. В 20-е и 30-е годы XX века здесь начали добывать и обрабатывать большой объем черного камня, когда часть земель западной Украины входили в состав Польши.

Выстроенная поляками узкоколейная железная дорога переправляла камни прямо в Краков, а дальше — в центр Европы.

Дороги известных нам европейских столиц и стран были выложены именно камнем из долины села Базальтовое.

Условия и причины возникновения длинных каменных столбов с правильным ровным геометрическим строением от 3 до 6 граней, в толщину достигающих до 1 метра, до сих пор вызывает у геологов вопросы. Исследователи на сегодняшний день больше склоняются к механизму конвекции Бенара (Рэлея-Бенара), выдающегося французского физика Анри Бенара, исследовавшим жидкие потоки, подогреваемые снизу высокой температурой. Тем не менее образование таких природных, монолитных залежей остается загадкой.

Столб имеет свойство ровного раскола, что облегчает производство и обработку камня. Интересные, правильные его геометрические формы в поперечном сечении использовали для укладки дорог, о чем мы уже упоминали выше.

Когда поляки приспособили местонахождение базальта для его переработки, в селение начали съезжаться ремесленники и торговцы. Карьеры приносили доход и процветание местным предпринимателям. Затем западная Украина вновь перешла в состав СССР, и уже начало войны остановила успешное дело. Только в послевоенные годы, когда карьер получил статус государственного объекта в составе Советского Союза Украинская ССР продолжала добывать базальт, но уже с производственным масштабом. В карьерах были проложены дороги и электрификация, завозилась специальная техника для дробления, погрузки и вывоза камней из карьера.

Хотя в России также существовали места с залежами базальтовых столбов, в 40-е годы крупные поставки делали из Украины.

На сегодняшний день действуют несколько карьеров, добыча базальта в них обеспечивает промышленные предприятия Украины и местные организации.

Большая часть территории ранее работающих карьеров затоплена. Вода и величественнее столбы образовали свою неповторимую и чарующую привлекательность.

Карьер затопили после того, как была исчерпана добыча твердого камня. Известно, что для безопасности людей, а также для рекреации карьеры, которые прекратили свою работу - затапливают, чтобы зона не стала объектом отчуждения. Так и здесь, река Горынь, которая протекает вблизи Иванова Яра, стала тем резервуаром, обеспечивающим уровень воды в карьере.

Базальтовое озеро считают самым живописным. Вода в карьерах очень прозрачная от насыщения ее минералами. На озере любят отдыхать местные жители. Место также полюбилось и туристам, многие приезжают даже с палатками.

Сотни миллионов лет дают ученые этому природному образованию, сотни миллионов лет земля уже не раз менялась под воздействием природных и климатических явлений, и копила свои богатства. Каждый раз природа удивляет нас своими сокровищами, которыми она обладает. И кто знает, сколько еще тайн она содержит в себе.