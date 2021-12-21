В Украине книжные магазины будут получать государственную субсидию

Депутаты Верховной Рады хотят внести изменения в законодательство с тем, чтобы предоставить льготы книгораспространителям. Если законопроект примут, с 2023 года украинские книжные магазины будут получать государственную субсидию на аренду помещений, а юным украинцам будут дважды выдавать сертификаты на приобретение украиноязычной литературы. Правда, к книжным магазинам есть ключевое требование: их продукция должна быть на государственном языке. Авторы законопроекта надеются, что это будет способствовать увеличению количества украиноязычных изданий, книжных магазинов и вытеснит с украинского рынка российскую книгу. "Матрица свободы выясняла суть изменений и все "за" и "против" таких нововведений.



Предпосылки





Авторы законопроекта надеются, что он даст толчок для роста количества книжных магазинов, объема украинского книжного рынка и ассортимента. Кроме того, такие магазины могут открывать и в небольших населенных пунктах. По данным статистики, в Украине в среднем один человек покупает менее одной книги в год. Только 8% украинцев читают книги ежедневно, а в общей сложности книжных магазинов в Украине, по официальным данным, всего 200 (в 1991 году было 3600). 2/3 книг, продаваемых на рынке, – на русском языке (примерно 16 из 24 млн в 2019 году). При этом большинство из них доставлено из России или напечатано в Украине предприятиями, аффилированными с российскими издательствами.Авторы законопроекта надеются, что он даст толчок для роста количества книжных магазинов, объема украинского книжного рынка и ассортимента. Кроме того, такие магазины могут открывать и в небольших населенных пунктах.

«Цель принятия законопроекта — стимулирование развития украинского книжного рынка как важного фактора гуманитарного развития и национальной безопасности.Для достижения этой цели предусмотренные в законопроекте механизмы обеспечат рост сети книжных магазинов, тиражей и ассортимента книг, преобладание чтения книг на украинском языке на всей территории страны, значительное уменьшение разрушительного влияния государства-агрессора на украинский книжный рынок», – говорится в пояснительной записке.



Суть законопроекта

Законопроект 6287 подал председатель Комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев и еще 63 депутата Верховной Рады. Он предусматривает внесение изменений в законы «Об издательском деле» и «О государственной поддержке книгоиздательского дела в Украине». Есть два ключевых нововведения, предложенных депутатами: государственная субсидия на аренду помещений для книготорговцев и сертификат на покупку книг при рождении и в 14 лет при получении паспорта.



Сертификат составит 0,3 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на 2021 год это 681 грн) и может быть использован исключительно для приобретения книжных изданий на государственном языке. А книгораспространители получат право на государственную субсидию для возмещения расходов по аренде помещения. Сумма субсидии не может превышать стоимость аренды, а также не может быть больше 20% суммы дохода, полученного по продаже книг. Законопроект также устанавливает ограничение площади и стоимости 1 м2 аренды с градацией в соответствии с величиной населенного пункта.



Субсидию смогут получить книгораспространители, для которых розничная торговля книгами в специализированных магазинах является основным видом деятельности по 80% дохода от торговли книгами. А книжные издания, которые продаются, могут быть только на украинском языке коренных народов Украины (крымские татары, караимы и крымчаки), официальными языками Европейского Союза.

Максимальный размер субсидии в год для одного книжного магазина составит: от 54,5 тыс. грн (для общин до 30 тыс. населения); 435,8 тыс. грн. для большинства областных центров; около 1,2 млн. грн для Киева.

При условии одобрения Верховной Радой этого законопроекта он вступит в силу после принятия нового государственного бюджета, ведь на эти программы нужно выделить средства. Практически он начнет действовать с 2023 года. Сертификат на покупку книг будет выдаваться с 1 января 2023 года. А предоставление субсидии – ежеквартально с 1 апреля 2023 года. Кто сможет получить субсидию, будет решать украинский институт книги.



«Благодаря этим механизмам объем украинского книжного рынка должен возрасти втрое, ассортимент – вдвое, а книжных магазинов – в 4-5 раз. Причем по всей стране будут читать преимущественно на украинском языке», – говорится в пояснительной записке проекта.

Обсуждение





Те точки продаж, которые торгуют русскоязычными книгами, не смогут получить субсидию. Их деятельность регулирует закон о языке (не более 50% изданий от всей продукции). Представители Ассоциации издателей и книгораспространителей считают, что составление ассортимента таких магазинов для получения субсидии может привести к потере ими от 20-30% оборотных средств, и эта сумма будет превышать размер ожидаемой субсидии.



Издатели активно обсуждают законопроект, хотя и отмечают, что он, прежде всего, касается распространителей книг.

Директор издательства «Урбино» Анатолий Ивченко скептически оценивает прогнозы законодателей по увеличению численности книжных магазинов и объемов продукции. Объясняет, что на самом деле для такой деятельности недостаточно помещений, а в ТЦ арендовать дорого: «Можно обязать торговые центры предоставлять помещения для книжных магазинов и уменьшить аренду для них. Но важно, чтобы открывались независимые книжные магазины, а не сетевые».



Увеличение количества книжных магазинов повлечет за собой больше расходов для издательств. «Для маленького издательства поставлять книги во многие книжные магазины – это логистические расходы. Так же остатки в книжных магазинах увеличивают налог на прибыль. Его ведь платят от отгруженных, а не реально проданных», — добавляет Анатолий Ивченко. Также, по его мнению, нереально увеличить вдвое количество новых изданий, ведь в Украине нет стольких писателей или переводчиков.



Отмечают книгоиздатели и проблемы со статистикой и реальными цифрами в данной сфере.

Госстат считает только книжные сетей, а открывшие ФЛПы не учитывают. Поэтому издатели считают, что количество 200 книжных магазинов на всю Украину явно уменьшено. Еще одной проблемой в последние годы издатели называют издание книг без указания тиража, что является грубым нарушением. Если в 2019 году таких было 323, то уже в 2020 – более 2000 (10% всех выданных в Украине). Такие издания Книжная палата не может учесть. Также она не учитывает допечатку тиража книг. А как учитываются электронные и аудиокниги – вообще неизвестно.



Главная редактор «Издательства Старого Льва» Марьяна Савка подвергает сомнению статистику, которую приводит Ассоциация издателей и книгораспространителей о том, что в 2020 году в Украине издано на 23% названий книг и на 34% тиража меньше, а 343 издательства и 48 книжных магазинов прекратили деятельность. Поэтому, принимая важные решения, следует упорядочить статистику и реальные цифры, прямо относящиеся к сфере издания и распространению книг.



«Изменения законодательства, хоть и затрагивают прежде книготорговцев, однако они будут стимулировать издательства развивать собственные сети книжных магазинов. На самом деле у нас есть проблемы с читательским рынком, в не увеличивающейся аудитории», — заключает Марьяна Савка.

Чтение как тренд

Украинский институт книги подготовил Стратегию развития чтения на 2021-2025 годы. Она предусматривает доступ к книге, ее поддержку и развитие книжной экосистемы, а также формирование тренда чтения, пояснила директор Института книги Александра Коваль. Также для популяризации чтения следует реформировать библиотеки, считают культурные менеджеры. Их в Украине около 13 тысяч, практически в каждой общине. Но они должны стать центром культурной жизни, особенно в малых городах и селах. Даже можно подумать, чтобы открыть в библиотеках точки продажи литературы.



Ждать чрезвычайной экономической выгоды от культурных заведений не стоит, но и экономить на них нельзя, добавляет основатель издательства «Комора» Ростислав Лужецкий, консультировавший депутатов при разработке законопроекта. Это ведь очень нужная сфера, которая дает базу для развития.



«История человечества – это история культуры. А те вкрапления экономические, которые есть в истории человечества, это элементы культуры. Ибо Сфорца и Борджия мы знаем только потому, что они были меценатами Леонардо или Микеланджело. Культура решает основные вещи, которые потом дают экономику, благополучие и все остальное. Книга – это признак цивилизованности», – подытожил Ростислав Лужецкий.