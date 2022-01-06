В Украине каждый год, 6 января, празднуют Рождественский сочельник

Рождественский сочельник – считается мистическим днем, на границе которого приоткрывается завеса будущего. А также днем, когда в мир пришел спаситель Иисус Христос.

Как только наступает вечер 6 января начинаются Святки – дни гаданий, народных гуляний (рождественского вертепа) и прославления Девы Марии, и сына ее Иисуса Христа.

Рождественский сочельник – вечер, когда в городе Вифлееме родился сын Марии Иисус Христос и в мир пришел спаситель. Рождение спасителя происходило в пещере со скотом, на жесткой соломе. Благодать новорожденного окрасила убогую пещеру. Мир и благоволение пришли на землю.

И в этот же миг пастухам пришло видение – ангелы оповестили о младенце в яслях, который будет радостью для всех людей. Пастухи поспешили в Вифлеем и, найдя Марию, Иосифа и новорожденного в указанном ангелами месте, поведали, что с ними произошло и поклонились Деве Марии. В пещеру также прибыли волхвы, возложив дары, они пошли по всей земле прославлять Богомладенца и Матерь Божию. Долг волхвов теперь проповедать, славя и хваля Бога, за то, что послал спасителя. С рождением Миссии начались новая эра и Новый Завет.

Главное место в рождественский вечер на столе среди 12 постных блюд занимает кутья: блюдо из разных видов предварительно размоченной, а затем отваренной пшеницы или риса (сочива) с медом, орехами и изюмом. Каждый должен был угоститься кутьей.

В этот вечер важно было вспомнить о людях, которые уже не с нами и о тех, кто посреди нас. Встреча живых и мертвых. Поэтому кутья – это традиционно важное блюдо, которое готовят не только к прославлению и радости сына Божьего, но и ею же одновременно вспоминают грядущие события на кресте, тем самым поминают усопших.

В этот же вечер в Гоголевской Диканьке разворачиваются самые необъяснимые и невероятные события, когда с ночного небосвода крадут Луну. Кузнец Вакула, поймав черта, отправляется к самой Царице в Петербург за черевичками для своей Оксаны. В это же время все думают, что Вакула канул в воду и уже никогда не будет радовать сердце девицы Оксане…

Николай Гоголь в повести «Вечера на хуторе близ Диканьки» описал свой край и село Диканька Полтавской области, в которое можно отправиться в любой день и воочию увидеть «мистические места», описанные в рассказах Гоголя. В селе можно заглянуть в музеи и увидеть ряд других достопримечательностей. Но к сожалению, многое за XX столетие было разрушено и сожжено, как и в селе Гоголевка, где родился и вырос Николай Васильевич Гоголь. В конце XX века удалось реконструировать некоторые строения, в том числе и усадьбу писателя. Сегодня для посетителей открыт культурный заповедник, в комплекс которого также входит и сама усадьба.

Писатель Николай Гоголь проживал в селе Васильевка. У него была очень сильная связь с мамой. Они часто переписывались. В письмах мать присылала разные истории и поверья простых людей, когда Николай Васильевич долго отсутствовал. Сам он любил приезжать домой и пребывать в родной усадьбе; ему нравилось находиться дома, когда вокруг было тихо и спокойно, и работать над новыми сочинениями.

Гоголя называют одним из мистических писателей начала XIX века. В его рассказах проглядывается некое предзнаменование событий, которым предначертано быть. Сама личность Николая Гоголя, его рождение и смерть также окружены мистикой.

Также Святки для многих значат дни, в которых можно погадать на суженого-ряженого и получить ответы на интересующие вопросы. Девушки с нетерпением ждут своей встречи со своим избранником.

Гаданий на выбор множество и на любой вкус. Главное в этот вечер не навредить. Так что выбирайте самые легкие и простые гадания. Дни гаданий проходят в период с 7 по 19 января.

В канун Сочельника хочется пожелать процветания, взаимопонимания и взаимопомощи. Всем вкусной кутьи на столе и мира в доме!