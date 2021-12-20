В поисках зимних развлечений. Горнолыжные курорты Львовской области

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Карантин, закрытые границы, а вам невмоготу сидеть дома? На дворе наконец-то заснежило, а это хороший повод уехать в горы ! Лыжи, борд, санки, тюбинг, коньки, а также свежий карпатский воздух и заснеженные вершины, за которыми так хорошо наблюдать из окна гостиничного номера после различных активностей. Тем более что работа гостиниц и курортов разрешена во время локдауна. Чтобы в поисках зимних развлечений вы не тратили много сил на поиски горнолыжных курортов, мы собрали информацию о курортах Львовской области и предлагаем просмотреть ее через несколько минут.



Площадь



Ближайший горнолыжный спуск от Львова расположен в селе Майдан Жовковского района. Речь идет о комплексе «Волшебные озера», что в 30 км от Львова. Здесь одна трасса длиной 680 м и один кресельный подъемник. Покататься на лыжах и сноуборде можно ежедневно до 17:00.



В этом комплексе можно взять на прокат снаряжение. Новички могут воспользоваться услугами инструктора, поскольку в «Волшебных озерах» есть горнолыжная школа. Расстояние от Львова: 30 км. Веб-камера.

Поляна



Через полчаса езды от Львова есть еще одна горнолыжная база – «Сказочная поляна». Расположена она всего в 35 км от Львова в селе Поляна Николаевского района. Здесь одна трасса длиной 900 м и один бугельный подъемник. Покататься на лыжах, сноуборде или сноутюбах можно до 20:00. Здесь вы платите за количество спусков.



В «Сказочной поляне» есть две трассы для сноутюбинга – детская (150м) и взрослая (300м). Дети до 3 лет могут кататься бесплатно, но только в сопровождении взрослого после покупки билета. Дети до 7 лет могут кататься на детской трассе бесплатно без сопровождения взрослого, а на взрослой трассе – с сопровождением человека, купившего билет. Для детей от 8 лет нужно покупать взрослый билет.



Борислав

В Бориславе с 2016 года работает горнолыжный курорт «Буковица». Здесь есть отвес среднего уровня сложности (850 м), легкого уровня (950 м) и детский (250 м).



Вы также можете арендовать лыжный или сноубордный комплект или пройти обучение в лыжной школе. Если вы учитесь в группах от 2 до 8 человек, то сможете сэкономить. Для удобства посетителей на курорте также работает Ski-сервис.

На курорте можно покататься на сноутюбах. Расстояние от Львова: 98 км.



Оров

На горе Цюхов на Сколевщине обустроен курорт «Карпатские полонины». Здесь есть один лыжный спуск длиной 300 м и один бугельный подъемник, которым можно воспользоваться до 18:00. В этом комплексе вы также сможете взять в аренду лыжи, сноуборд, санки, а также лыжные куртки и брюки. Особенностью этого комплекса является то, что здесь можно прокатиться не только на лыжах или сноуборде, но и на коньках. Вы сможете кататься на катке с 09:00 до 18:00. Расстояние от Львова: 107 км.



Гора Ржаная в Сколе

Еще один небольшой спуск есть в самом Сколе. Он расположен на горе Ржаной высотой 800 м. Здесь обустроена трасса длиной 300 м с бугельным подъемником. Эта трасса подойдет для новичков. Расстояние от Львова: 110 км. Сайта и веб-камеры нет. На территории базы отдыха «Бойковский двор» между селами Розлуч (Турковский район) и Ясеница-Замкова (Старосамборский район) обустроена горнолыжная трасса длиной 700 м. Она подходит для начинающих и работает до 17:00.



В этом комплексе вы сможете прокатиться на снегоходе с инструктором (стоимость указана за один подъем). Расстояние от Львова: 124 км.



«Захар Беркут»

На горе Зворец, расположенной в селе Волосянка на Сколевщине, расположен еще один известный горнолыжный курорт – «Захар Беркут». На горе есть 9 трасс разной сложности, которые подойдут и для начинающих, и для уверенных лыжников. Вы также можете приобрести абонемент на полный день. Для участников АТО на курорте действуют скидки.



Если у вас нет собственного снаряжения, вы можете взять его в аренду. Также вы можете взять в аренду очки, куртку, брюки, сноутюб или воспользоваться камерой для хранения вещей. Для всех новичков на территории действует лыжная школа. Также есть возможность проведения групповых занятий. Расстояние от Львова: 145 км.



Сенки

В селе Сянки на Турковщине находится Западный реабилитационно-спортивный центр Национального комитета спорта инвалидов Украины. Здесь тренируются паралимпийцы, однако все желающие могут приехать сюда, чтобы покататься на лыжах. На базе есть два горнолыжных спуска длиной 590 и 1500 метров, оборудованные одним кресельным подъемником.

В прошлом году у участников АТО была скидка 50%.