В Карпатах расположился колоритный край: сердце Гуцульщины - Верховина

Карпаты – одно слово, но сколько в нем необъятного: горы, леса, равнины, водопады, реки, ущелья, скалы и озера.

Карпаты у всех вызывают восхищение и незабываемые чувства свободы и единения человека с природой. Это придает много сил и вдохновения.

В украинских Карпатах, на широких полонинах и в горной местности расположились населенные пункты, люди в которых только усиливают неповторимое восприятие приехавших на отдых туристов и просто любителей природы. Местные жители без преувеличения придают изюминку Карпатам.

Познакомиться ближе с ними вы сможете, приехав в одно из поселений в Ивано-Франковской области - Верховина, Гуцульщина. Коснемся немного истории, людей и необычных мест, чем и сильна эта местность.

Верховина, так ее стали называть уже после 1962 года по ее высокой местности, расположена высоко в горах от 620 до 1250 метров над уровнем моря.

Раньше, когда эта территория находилась под влиянием Польши, местность Верховина носила наименование Жабье, сегодняшнее привычное нам звучание местности было получено после Второй мировой войны. Почему именно Жабье, многие делятся во мнении. Некоторое утверждают, что это было связано с постоянным сопровождением жабьего кваканья. Другие же склоняются к мысли, что поселок того времени носило имя первого поселенца.

Как и другая любая местность, территория населенного пункта Верховина имеет свою историю. Населяли Верховину жители еще задолго до нас. Об этом свидетельствуют скальные надписи на одной из ее достопримечательностей «Писаный Камень». Многие ученые относят наскальные рисунки к периоду язычества и последовавшего раннего христианства.

Территория Верховины входила в состав Австрийской империи и позже уже в начале XX столетия до 1939 года перешла к Польше.

В 18 и в начале 19 века жители местных поселений находились под гнетом местных шляхтичей, в результате чего они начали бороться против несправедливости и условий, в которых они не могли существовать, против материального неравенства. Поэтому в горной местности появлялись своего рода «мстители», опришки, которые вели борьбу против своеволия.

"Тени забытых предков", "Аннычка", "Олекса Довбуш" – это фильмы, снятые украинской киностудией им. Довженко в краях Гуцульщины. В фильмах отображены жизненные истории гуцулов. Олекса Довбуш, о ком сложено немало легенд, был реальной личностью, сражавшийся против шляхтичей.

Высокогорное озеро "Маричейка", окруженное лесом, по легенде образовалось от пролитых слез юноши по своей невесте, которая была убита врагами за помощь в спасении жителей своего села.

Почему именно гуцульский край – спросите вы. На самом деле гуцулы, жители горной местности, выступают как субэтническая группа украинской нации. В Карпатах к таким группам относят лемков и бойков. Все это обусловлено многими историческими событиями прошлых столетий.

Существует много предположений откуда берет свое начало гуцульское поселение в Карпатах. По одной из версий этнографов, гуцулами (разбойниками) так называли своих неспокойных соседей молдаване и румыны. Как уже мы выше упоминали, здесь речь идет о том, как гуцулы пытались восстановить справедливость и равенство между шляхтой и обычным населением (яркий образ Олекса Довбуша).

Жители Гуцульщины пытаются сохранить свое культурное наследие, память о предках. Исторические природные объекты, традиции, предметы быта, музыкальные инструменты – все это можно увидеть в музеях Верховины и узнать больше о жизни гуцулов: Музей Романа Кумлика, музыканта и этнографа, Краеведческий музей, Музей музыкальных инструментов и быта гуцулов, историко-архитектурные строения, обсерватория, пещеры Довбуша, горы и еще много интересного.

Даже для любителей мистики здесь найдутся места для посещений. Одно из таких мест Музей гуцульской магии, где вам расскажут о горных духах Карпат. Еще одно место – пещеры Довбуша, где до сих пор по легенде хранятся его спрятанные сокровища.

В Музеях, которые доступны нам сегодня, гуцулы воспроизвели традиционные обычаи и обряды, одежду, блюда, предметы быта, виды работ: гончарство, ткачество, сыроварня, овцеводство, вышивание, работа с кожаными изделиями и музыка.

Известная трембита, народный музыкальный инструмент гуцулов, раньше служила не только знаком выхода овец на полонину, но и предупреждением об опасности, а также ею приглашали на свадьбу или оповещали про рождение ребенка.

История края и о его жителях упоминается во многих произведениях украинских известных поэтов и писателей Украины, среди которых Иван Франко, Леся Украинка, Михаил Коцюбинский и многие другие.

Карпаты притягивают к себе своей загадочностью. Сюда любят приезжать отдыхать, ведь каждому здесь найдется чем себя увлечь, каждый подберет отдых на свой вкус. Но помимо массовых мероприятий и развлечений вы сможете по-настоящему проникнуться традициями и самобытностью гуцулов, посетив Верховину, сердце Гуцульщины, горные вершины которой расположены высоко над уровнем моря, откуда видна вся красота, захватывающая дух. А звуки трембиты способны унести вас далеко, они подобны водопаду, который срывается по скальным ущельям, и ветру, который проносится по горным высотам и равнинам.

Посетите украинские Карпаты, насладитесь местным колоритом, живописной и неповторимой природой, жителями, традициями и культурой, изведайте гастрономические блюда, и вы ощутите дух незыблемых Карпат.