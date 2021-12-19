В центре Борислава установили памятник выдающемуся изобретателю керосиновой лампы Яну Зегу

15:33 09 Декабрь Киев, Украина

В Бориславе открыли памятник Яну (Йогану) Зегу. Это соизобретатель керосиновой лампы, автор технологии рафинирования и переработки нефти и первый аптекарь города. Из трех предложенных проектов избрали работу скульптора Романа Кикты. Об этом сообщил руководитель ТИЦ Борислава Игорь Романюк.

Памятник открыли 9 декабря по ул. Шевченко, 12 в центре Борислава возле аптеки, где Ян Зег работал. Его построили в рамках реализации проекта «Нефтяная колыбель Европы: забытая история Украины и Польши» по программе трансграничного сотрудничества Украина-Польша-Беларусь. Партнером Борислава в проекте является гмина Санок (Польша).

«Проект OilCradle стремится привлечь внимание бывших мест добычи нефти (Борислав и Санок) через создание узнаваемого туристического бренда и новых туристических продуктов на основе их прошлого. На основе исследований архивных материалов будет создан альбом об истории нефтяной промышленности в двух городах, карты с обозначением мест, связанных с нефтяной промышленностью, и общий вебсайт с электронным каталогом», – говорится в описании проекта.

Другому соизобретателю керосиновой лампы Игнатию Лукасевичу памятник откроют 16 декабря в школе Страхоцина (Польша). Сайт и альбом тоже скоро презентуют. Для реализации проекта было выделено 66659 евро, из которых 90% расходов оплатил ЕС, а 10% - сами участники из местных бюджетов.

Напомним, в январе 2021 года в Бориславском городском парке открыли аптеку-музей Яна Зега. А недавно в городе открыли туристическо-информационный центр, который возглавил краевед и соразработчик туристической стратегии города Игорь Романюк. «11 ноября была создана ТИЦ. Он будет работать в фойе кинотеатра "Каменщик" на ул. Шевченко, 25. Сейчас там проводят ремонты до официального открытия помещения», – рассказал Игорь Романюк.

В XIX – начале XX ст. в Бориславе добывалось 5% мирового объема нефти, город был крупнейшим поставщиком озокерита. Сейчас из 1,5 тысяч нефтяных скважин используют около 400. Когда-то крупный промышленный центр Борислав сейчас активно развивает туристическое направление. Свои промышленные мощности город превращает в туристические достопримечательности, даже айдентика города стилизована под нефтяной «журавлик».