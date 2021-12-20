Украинский рушник - символ оберега

17:14 06 Декабрь Киев, Украина

Рушник – является одним из древних и самобытных символов Украины, в нем переплетаются история, быт и традиции наших предков. Каждое событие в жизни вплеталось ниткой в рушник, каждый символ на нем вбирал в себя тайное послание на защиту и благополучие семьи.

Этнографы относят появление рушника еще задолго до появления Христианства на Руси. Важное значение придавали вышитые орнаменты на белом полотне.

Символичное белое полотно означало светлое, чистое будущее, которое было в руках Творца. Когда ребенок рождался в семье, его сразу же окутывали чистым рушником. Льняная ткань для рушника бралась до 5 метров в длину, в ширину приблизительно 40 см. Длинным полотно делали для того, чтобы дорога жизни стелилась светлая и ровная.

Такой же смысл вкладывали, когда умерших родственников провожали в другой мир. Их окутывали в белые ткани и опускали на длинных чистых рушниках для погребения, чтобы их души не заблудились.

Само полотно ткалось женщинами на станке изо льна или конопли. Ткать такое полотно – это было своего рода обрядовая процессия. Ее приравнивают к созданию материального мира, когда вся наша земная материя ткалась одним Творцом.

Форма рушника также определена неспроста, как другие герметические фигуры (квадрат, круг, ромб), прямоугольник имеет свое тайное значение — прямая и длинная дорога жизни.

Для рушника отбирали самое лучшее полотно, и нитки также брались самые качественные, потому что рушник выступал как оберег, защита от всего дурного и злого. Предки наши верили в высшее покровительство, поэтому каждый символ, орнамент, стежка, нанесенная ниткой на рушник, имели свое тайное предназначение: защита от злого духа, оберег мужчин на войне от смерти. Праздничные рушники использовались для защиты дома от неблагоприятных природных явлений, таких как гром. Также вышитое полотно использовали для выздоровления больного от злого недуга. Для свадебного торжества и обряда готовилось порядка 40 рушников.

Большое значение имела игла. Металлический предмет был проводником той чистой энергии, которую вкладывали рукодельницы. Игла с ниткой наносила судьбу на полотно. Зачастую процесс вышивания сопровождался тишиной или тихой молитвой.

В каждом доме стены украшали рушники для защиты. Даже задолго до введения Христианства на Руси, рушники украшали угол трапезной. А после, как уже в угол ставились иконы, их обрамляли рушником.

Наши предки предавали сакральное значение вышитому на белом полотне рушнику: рушник на поле во время работы, рушник в люльке для новорожденного, рушник для умывания, рушник для выдачи молодой замуж, рушники на защиту дома, рушник для защиты мужей на войне, рушники для встречи гостей на пороге своего дома, рушники для обрядов на сбор урожаев, праздничные рушники, рушники на проводы умерших.

Многие этнографы замечают, что прежде, когда рушник вышивался, красота не ставилась на первое место. Во время таинственного процесса важно было нанести само значение, смысл рушника. И важным было соблюсти правило – на полотне ничего нельзя было перешивать или исправлять, иначе, судьба могла обозлиться.

Удивительно, что удалось сохранить такой самобытный предмет с давних времён и не утратить значимость. Именно в рушниках наши предки передали сакральный смысл и память о том, каким был их быт и какими ценностями они жили. Сейчас предназначение рушника не используется, как это было раньше. Его применение, по большей части, осталось только в свадебном торжестве. Правда, новые поколения современности уходят и от этой традиции.

В большей степени рушник используют люди, которые проживают в селах. Но и там он уже не имеет прямого предназначения, как это было ранее в обрядовой символики.

Сейчас рушник служит украшением, в котором каждая рукодельница старается привнести свое личное мастерство.