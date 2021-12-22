Тустань – место силы!

23:14 21 Декабрь Киев, Украина

Локация Тустань, на Сколевщине манит туристов прежде всего своими самобытными скалами со следами крепости IX-XVI веков. Но это место может заинтересовать многими и другими прелестями. О малоизвестных достопримечательностях в селе Уричи мы подготовили небольшую подборку.

Самое большое сокровище – скалы со следами крепости

Средневековый период в Тустане – это крепость со следами древней застройки и все, что с этим связано: цистерны, колодцы выдолбленные в камне. У нас есть земляные укрепления, валы, давняя дорога – торговый путь, на котором стояла Тустань и собирала пошлины, остатки гидротехнического сооружения.



В цивилизованном мире наибольший интерес у туристов вызывает подлинность. А Тустань еще недооценена человечеством,



Над этим сейчас активно размышляют работники заповедника, как больше раскрыть эту достопримечательность для туристов, сделать ее максимально доступной для людей. Потому что еще много аутентичных следов крепости спрятано и нас еще ждет огромная работа, чтобы раскрыть их. Но ни в коем случае нельзя восстанавливать крепость Тустань по многим причинам, прежде всего потому, что мы тогда будем вынуждены закрыть и повредить эти настоящие следы. Монтажные работы подразумевают вмешательство в скалы. В цивилизованном мире наибольший интерес у туристов вызывает подлинность. А Тустань еще недооценена человечеством, потому что ее потенциал есть как раз в древних следах. Пазы и врубы в скалах – это то, что сохранилось из Средневековья. Следы выдолблены руками людей, которые строили деревянную часть крепости. Это уникальная информация, которой нет в других археологических памятках, которые сохранены на уровне фундамента. Благодаря скалам мы имеем следы вертикальной конфигурации тех зданий: стен, перекрытий, крыш, мы имеем толщину и высоту. Поэтому команда Тустани так осторожно относится к вопросу восстановления крепости.Есть много поклонников этой идеи, но надо понимать, что какой-то Диснейленд или замок можно построить на любом месте, где-то в поле. Но настоящие следы есть только на скалах и это самая большая ценность, которую стоит сохранить нетронутым и показать людям.Над этим сейчас активно размышляют работники заповедника, как больше раскрыть эту достопримечательность для туристов, сделать ее максимально доступной для людей. Потому что еще много аутентичных следов крепости спрятано и нас еще ждет огромная работа, чтобы раскрыть их. Но ни в коем случае нельзя восстанавливать крепость Тустань по многим причинам, прежде всего потому, что мы тогда будем вынуждены закрыть и повредить эти настоящие следы. Монтажные работы подразумевают вмешательство в скалы.

Во-вторых, любая реконструкция будет гипотезой, никто не знает и не будет знать, как выглядела крепость. Принцип длительной руины – это тот подход, которым пользуются во всех замках и достопримечательностях в Европе: если объект частично потерян, его не пытаются полностью отстроить, а только в тех частях, где точно известно, как он выглядел. У нас нет ни одной фотографии или рисунка, как выглядела крепость Тустань, есть лишь гипотеза Михаила Рожко и пока никто лучше и точнее не смог предложить.



Любое восстановление лишит будущие поколения шансов на то, чтобы продолжить исследование Тустани. Хотя не исключается возможность отстроить фрагмент крепости в месте, где наиболее достоверно понятно, как она выглядела и где будет малейший вред для скал.



Древние петроглифы

В Тустане есть древние следы изображений на скалах, так называемые петроглифы. Это выдолбленные в камне волки, догоняющие лося, всадник на коне. По-разному это интерпретируют. Также сохранились в нескольких местах изображения крестов, топоров, свастик, многое еще не до конца исследованных символов. Это период значительно более древний, чем Средневековье, но не менее интересный. Отдельного внимания стоят более поздние наскальные символы и подписи – с конца ХІХ – ХХ веков. Это знаки отличия молодежных движений, трезубцы, патриотические лозунги, подписи путешественников, которые здесь были задолго до создания заповедника.



Петроглифы свидетельствуют, что жизнь на урицких скалах была как задолго до крепости, так и после ее упадка.



Агроландшафт – это тоже культурное наследие

Традиционная бойковская деревня, в том числе Урич, развивалась вдоль реки в долине. Дома строили близко, друг у друга, а склоны вверх от домов, использовали как сельскохозяйственные поля. Гуцулы жили в других горах, больше занимались скотоводством и их постройки были разбросаны по склонам, а драки были больше земледельцами и компактно строили жилье в долине.



Но использовали обширную площадь пологих склонов для обработки земли. У них там росла рожь, которой потом покрывали крыши, росло то, чем они питались, то, из чего они ткали свою одежду на станках. Поэтому поля, с давними рукотворными террасами и полосами полей – неотъемлемое культурное наследие Урича. Очень важно, чтобы эти территории оставались незастроенными. Они оказывают существенное влияние на вид скал из деревни, а также деревни со стороны скал.



Есть хорошие примеры словацких или польских горных сел, где это уже делают. В Уриче до сих пор многие обрабатывают свои поля, во-вторых, есть разные коммерческие проекты: на этой земле можно выращивать продукцию на продажу. Потому что вокруг Тустани развиваются рестораны, усадьбы, которым нужны натуральные продукты. Это могут быть овощи, пасеки, плодовые сады, лен.



Возможно, нужно дотировать земельных собственников, есть разные программы. То есть путей сохранения может быть много, как сохранить эти склоны не застроенными и не заросшими лесом. Мы понимаем, что сам по себе агроландшафт не сохранится и требует усилий, но мы готовы этим заниматься, помогать людям – поддерживать их в надлежащем состоянии.

Крыивки УПА

Освободительное движение в Уриче было очень активно. Потому что это был очень национально сознательный регион, здесь действовали и украинские сечевые стрелки и воины УПА. Также село помнит трагические события, связанные с германской оккупацией. В той окраине также происходили массовые убийства евреев и поляков. Это не значит, что Урич является уникальным, но благодаря тому, что Урич находится в пределах охранных зон заповедника и там постоянно работают ученые, эта тема там значительно глубже исследована, чем в других населенных пунктах.



Есть места вокруг села, где находились повстанческие тайники. Нам известны точные места их расположения, их названия. Их можно маркировать, восстанавливать, прокладывать туда маршруты. Крыивки, как правило, разрушены, но при надлежащих исследованиях их можно воспроизвести.

Нефтедобыча в Уриче

Урич расположен на нефтяном месторождении, географически это очень близко к Бориславу, примерно 10 километров.Борислав же в конце XIX века был огромным центром нефтяной промышленности, там добывалось около 5% нефти от мирового объема.

Нефтедобыча в окрестностях Урича началось в то же время, тоже в конце XIX века, еще при Австро-Венгерской империи, позже в межвоенное время оно продолжало действовать. Это было в той части села, где выезд на Сходницу. Под горой есть место, где было много старых довоенных башен. Добыча продолжалась и в советское время, и даже сейчас.



Эту тему тоже можно изучить и презентовать для туристов. Пока она у нас представлена только одним стендом. Мы отмечали место, где когда-то была нефтяная скважина советских времен 1970-х годов, ныне это входная зона заповедника, Торговица. Нам удалось ее устранить, чтобы развивать инфраструктуру.

Музей крепости Тустань

В экспозиции есть история исследований, археологические находки, 3D модели на мультимедийных средствах.

Там очень кратко описана история крепости, ее архитектура, есть интерактивные макеты, есть виртуальные модели, которые объясняют, как она строилась. Также показываем аутентичные находки, подтверждающие, что это не выдумки, а там действительно существовала крепость. И воспроизвели комнату воеводы. Рядом оборудован магазин сувениров, где есть предметы, созданные на основе находок и позволяющие туристу забрать домой какую-нибудь частицу той истории.



Церковь Святого Николая начала ХХ века

Деревянная церковь в Уриче – памятник архитектуры начала ХХ века. Она построена по проекту архитектора Василия Нагорного. Было время, когда заповеднику удалось договориться с общиной об экскурсиях в церкви. В билет в заповедник было включено и посещение храма. Церковь очень интересна, там есть уникальные иконы XVII-XVIII веков, значительно более древние, чем само сооружение. Вокруг есть старое кладбище.



Это единственный памятник архитектуры в селе, но он не находится в пределах заповедника, поэтому мы не можем сейчас его присоединить к маршруту, он закрыт по воле общества. Но это – вопрос времени. По законодательству пользователь обязан обеспечить доступ к памятке. Не может такой памятник просто стоять. Это также влияет на состояние сохранения церкви.



Тустань – место силы

Достопримечательность можно хранить только комплексно, она имеет определенную атмосферность. Тустань еще называют местом силы. И ключевое здесь слово «место». Тустань – это не одна скала или одна стена, это среда. Очень важно понять, что эта территория имеет будущее, только если она будет развиваться согласованно с культурным наследием.

Наследие Тустани очень многогранно, в центре есть памятник археологии, но вокруг него как сателлиты есть другие объекты разных эпох, разного характера, но это тоже наследие, усиливающее потенциал этого места.

Как для Сходницы – минеральная вода с ее источниками, как для Буковеля – горнолыжные трассы, то для Тустани этими трассами и источниками являются объекты культурного наследия.