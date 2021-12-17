ТОП-10 золотых хитов Украины

14:55 07 Декабрь Киев, Украина

Есть модное, а есть вечное. "Червона рута", "Я козачка твоя" и многие другие украинские песни снискали мировую славу. Золотой фонд украинской эстрады, в котором бессмертные произведения Дмитрия Луценко , Юрия Рыбчинского, Любомира Яким, Сергея Лазо после обретения Независимости пополняли новые поколения художников. Менялась страна, менялись мы, менялась и наша музыка. А время все расставило по местам. "Матрица свободы" сделала подборку "ТОП-10 золотых хитов Независимой Украины".

Нас не удерживал ни формат, ни возраст артистов, ни стиль музыки, ни продюсерские кланы и конъюнктура музыкальных премий. Главный критерий – украинская песня, популярность которой держится годами. Каждый год Независимости представленный песнями, прославляющими Украину, давали нам веру в свои силы. Под них мы росли, любили, радовались и скучали, отдыхали и работали, воевали и побеждали.

"Украина"
Молодая страна становилась на крылья под аккомпанементом его песен. На рубеже эпох Тарас Петриненко записал хиты, ставшие саундтреками независимости. Они были рождены в канун распада СССР и вспыхнули в нужный момент. «Украина» стоит в одном ряду с «Реве и стонет» Тараса Шевченко. Эти произведения народ часто удостаивает звания неофициального гимна Украины. Впервые Украина прозвучала на украинском радио в 1987 году. Редакторы на свой страх и риск поставили ее под названием «Пока любим». Через 30 лет песню перепела группа «Скай».                                                                          Фото: Тарас Петриненко
 
"Музико моя"
«Когда впервые прочитал стихотворение, мурашки пробежали по телу, — вспоминал композитор Игорь Перчук. – Мелодия родилась сразу. Приятно, что поэт Юра Рыбчинский по достоинству оценил мою работу. Однажды он сказал: "Мы с Игорем Перчуком написали единственную песню, зато какую! " Я и сам признаю, что такая песня, как «Музыка моя…», рождается раз в сто лет». Историк украинской музыки Михаил Маслий напоминает: хит Василия Зинкевича родился в 80-е, в сложные андроповские времена. Но именно в 90-е это посвящение искусству получило достойную оценку публики. Невероятное исполнение Зинкевича еще раз подтвердило его статус патриарха украинской сцены.                                                                   
Фото: Василий Зинкевич
                                                                                                 
 
    "Я козачка твоя"
Эта песня из тех, которые часто считаются народными. История «Казачки» начинается весной 1990-го. На берегу Десны, в селе Вишенки Коропского района Черниговской области продолжался культурологический поход казацкими путями. Его организовали местные активисты-руховцы. И вот вечером на привале учительница Надежда Галковская пишет текст, композитор Николай Збарацкий – музыку. Анатолий Пашкевич, руководивший на тот момент народным хором в Чернигове, предложил материал популярной певице Раисе Кириченко. Премьера песни состоялась в новогоднюю ночь 1 января 1991 на УТ-1. Раисы Кириченко не стало в 2005 году, но ее заря все еще струится...               Фото: Раиса Кириченко
                                                                                                                      
"Смерека"
Песня, ожидавшая своего звездного времени четверть века. «Смереку» написал Любомир Яким в 1969 году для ансамбля «Троистые музыки». Ее перепевали в разных версиях десятки певцов (в том числе группы Mad Heads и «Колокола»), но самой известной она стала на заре Независимости в исполнении дуэта братьев Николая и Анатолия Гнатюков. Народный артист Украины Николай Гнатюк несколько поменял текст, но автор песни не обиделся. Славы, которая неожиданно хлынула на «Смереку», хватило на всех. Хит вошел в «золотой» альбом Гнатюка «Время по реке плывет», вышедший в 1996 году.                                                                                        Фото: Николай Гнатюк
 
 "Панно Кохання"
1993 ознаменовался одной из первых музыкальных побед Украины на международном уровне. Гран-при на "Славянском базаре" получила Таисия Повалий. Впоследствии ее успех повторили Александр Пономарев, Руслана, Наталья Могилевская... Повалий тогда громко заявила о себе хитом «Панно Любви». Сама артистка похоронила свое украиноязычное творчество еще в 2000-х. Но в этом году произошло чудо: Повалий перезаписала этот гимн любви авторства Николая Бровченко.                                                                               Фото: Таисия Повалий
                                                                                                         
 
   "Ти подобаешся мені"
Тернопольская группа «Анна-Мария», вокалистом которой был Виктор Павлик, в 1993 занимает третье место на фестивале «Червона рута» в Донецке. Главный хит коллектива – Ты нравишься мне, музыку и слова к которому написал Сергей Лазо. Виктор Павлик совсем скоро начал успешную сольную карьеру, но эту балладу не вычеркнул из репертуара. Песня живет и в эфире, и на концертах исполнителя до сих пор.                                                                                   Фото: Виктор Павлик
                                                                                                                    "Хрещатик"
Гимн Киева «Как тебя не любить, Киев мой! » композитора Игоря Шамо и поэта Дмитрия Луценко были написаны в 1962 году. И вот, спустя три десятилетия, столица уже независимой страны получила новое посвящение. Песня Крещатик стала современным музыкальным символом Киева. Ее авторы – молодой певец и композитор Павел Зибров и поэт-песенник Юрий Рыбчинский – встретили музу случайно, за общим столом. Хит был написан через 20 минут.                                                                                                          Фото: Павло Зибров
                                                                                                                                "Вона"
Песню написал Костя Москалец еще в 1989 году. Романтично-политическая баллада полетела в народ, когда ее исполнил друг Москальца Тарас Чубай, солист группы «Плач Иеремии». «Она» – безусловно, в золотом фонде отечественной эстрады. Которое поколение студентов затягивает «Да в мире повелось...» под гитару на подоконниках общежитий украинских русифицированных городов.                                  Фото: Тарас Чубай
 
"Красива жінка незаміжня"
В 1995 году в Украине родился гимн одиноких женщин. Стихи Анатолия Матвийчука и музыка Александра Морозова подарили один из главных хитов Народной артистке Алле Кудлай. История жизни женщины бальзаковского возраста, не нашедшая свою судьбу, поразила многомиллионную аудиторию откровенностью. Слушателям и зрителям так понравилась эта песня, что уже через несколько лет Матвийчук и Кудлай решились на продолжение – следующий хит назывался «Любовница».                                                  Фото: Алла Кудлай       
"Ти мій"
90-е – звездная эпоха Ирины Билык. Достижения того периода закрепили за певицей сначала титул украинской Мадонны, а затем Примадонны украинского шоу-бизнеса. «Ты – мой» – культовая баллада, уже пережившая несколько апгрейдов. Сегодня, словно и не прошло 30 лет, девушки снова плачут на концертах под нее. Альбом «Новая» в 1995 году подарил нам и другие романтические треки: «Хватит уже» (впоследствии перепета «Океаном Эльзы»), «Я расскажу», «Хочу». Альбом "Так просто" 1996 года также вечно жив: на последних киевских концертах звезды дворец "Украина" подпевал "Франсуа", "Так просто", "Я иду на войну"...А президент Зеленский вручил цветы Ирине Билык под слова, которые в любом уголке Украины зрители поют хором: «Она мне сегодня позвонила...»                                                                                            Фото: Ирина Билык