ТОП-10 золотых хитов Украины

14:55 07 Декабрь Киев, Украина





Нас не удерживал ни формат, ни возраст артистов, ни стиль музыки, ни продюсерские кланы и конъюнктура музыкальных премий. Главный критерий – украинская песня, популярность которой держится годами. Каждый год Независимости представленный песнями, прославляющими Украину, давали нам веру в свои силы. Под них мы росли, любили, радовались и скучали, отдыхали и работали, воевали и побеждали.



"Украина"

Молодая страна становилась на крылья под аккомпанементом его песен. На рубеже эпох Тарас Петриненко записал хиты, ставшие саундтреками независимости. Они были рождены в канун распада СССР и вспыхнули в нужный момент. «Украина» стоит в одном ряду с «Реве и стонет» Тараса Шевченко. Эти произведения народ часто удостаивает звания неофициального гимна Украины. Впервые Украина прозвучала на украинском радио в 1987 году. Редакторы на свой страх и риск поставили ее под названием «Пока любим». Через 30 лет песню перепела группа «Скай». Есть модное, а есть вечное. "Червона рута", "Я козачка твоя" и многие другие украинские песни снискали мировую славу. Золотой фонд украинской эстрады, в котором бессмертные произведения Дмитрия Луценко , Юрия Рыбчинского, Любомира Яким, Сергея Лазо после обретения Независимости пополняли новые поколения художников. Менялась страна, менялись мы, менялась и наша музыка. А время все расставило по местам. "Матрица свободы" сделала подборку "ТОП-10 золотых хитов Независимой Украины".Нас не удерживал ни формат, ни возраст артистов, ни стиль музыки, ни продюсерские кланы и конъюнктура музыкальных премий. Главный критерий – украинская песня, популярность которой держится годами. Каждый год Независимости представленный песнями, прославляющими Украину, давали нам веру в свои силы. Под них мы росли, любили, радовались и скучали, отдыхали и работали, воевали и побеждали.Молодая страна становилась на крылья под аккомпанементом его песен. На рубеже эпох Тарас Петриненко записал хиты, ставшие саундтреками независимости. Они были рождены в канун распада СССР и вспыхнули в нужный момент. «Украина» стоит в одном ряду с «Реве и стонет» Тараса Шевченко. Эти произведения народ часто удостаивает звания неофициального гимна Украины. Впервые Украина прозвучала на украинском радио в 1987 году. Редакторы на свой страх и риск поставили ее под названием «Пока любим». Через 30 лет песню перепела группа «Скай».

"Музико моя"

«Когда впервые прочитал стихотворение, мурашки пробежали по телу, — вспоминал композитор Игорь Перчук. – Мелодия родилась сразу. Приятно, что поэт Юра Рыбчинский по достоинству оценил мою работу. Однажды он сказал: "Мы с Игорем Перчуком написали единственную песню, зато какую! " Я и сам признаю, что такая песня, как «Музыка моя…», рождается раз в сто лет». Историк украинской музыки Михаил Маслий напоминает: хит Василия Зинкевича родился в 80-е, в сложные андроповские времена. Но именно в 90-е это посвящение искусству получило достойную оценку публики. Невероятное исполнение Зинкевича еще раз подтвердило его статус патриарха украинской сцены.



«Когда впервые прочитал стихотворение, мурашки пробежали по телу, — вспоминал композитор Игорь Перчук. – Мелодия родилась сразу. Приятно, что поэт Юра Рыбчинский по достоинству оценил мою работу. Однажды он сказал: "Мы с Игорем Перчуком написали единственную песню, зато какую! " Я и сам признаю, что такая песня, как «Музыка моя…», рождается раз в сто лет». Историк украинской музыки Михаил Маслий напоминает: хит Василия Зинкевича родился в 80-е, в сложные андроповские времена. Но именно в 90-е это посвящение искусству получило достойную оценку публики. Невероятное исполнение Зинкевича еще раз подтвердило его статус патриарха украинской сцены.

"Я козачка твоя"

Эта песня из тех, которые часто считаются народными. История «Казачки» начинается весной 1990-го. На берегу Десны, в селе Вишенки Коропского района Черниговской области продолжался культурологический поход казацкими путями. Его организовали местные активисты-руховцы. И вот вечером на привале учительница Надежда Галковская пишет текст, композитор Николай Збарацкий – музыку. Анатолий Пашкевич, руководивший на тот момент народным хором в Чернигове, предложил материал популярной певице Раисе Кириченко. Премьера песни состоялась в новогоднюю ночь 1 января 1991 на УТ-1. Раисы Кириченко не стало в 2005 году, но ее заря все еще струится...

Эта песня из тех, которые часто считаются народными. История «Казачки» начинается весной 1990-го. На берегу Десны, в селе Вишенки Коропского района Черниговской области продолжался культурологический поход казацкими путями. Его организовали местные активисты-руховцы. И вот вечером на привале учительница Надежда Галковская пишет текст, композитор Николай Збарацкий – музыку. Анатолий Пашкевич, руководивший на тот момент народным хором в Чернигове, предложил материал популярной певице Раисе Кириченко. Премьера песни состоялась в новогоднюю ночь 1 января 1991 на УТ-1. Раисы Кириченко не стало в 2005 году, но ее заря все еще струится...

"Смерека"

Песня, ожидавшая своего звездного времени четверть века. «Смереку» написал Любомир Яким в 1969 году для ансамбля «Троистые музыки». Ее перепевали в разных версиях десятки певцов (в том числе группы Mad Heads и «Колокола»), но самой известной она стала на заре Независимости в исполнении дуэта братьев Николая и Анатолия Гнатюков. Народный артист Украины Николай Гнатюк несколько поменял текст, но автор песни не обиделся. Славы, которая неожиданно хлынула на «Смереку», хватило на всех. Хит вошел в «золотой» альбом Гнатюка «Время по реке плывет», вышедший в 1996 году.

"Панно Кохання"

1993 ознаменовался одной из первых музыкальных побед Украины на международном уровне. Гран-при на "Славянском базаре" получила Таисия Повалий. Впоследствии ее успех повторили Александр Пономарев, Руслана, Наталья Могилевская... Повалий тогда громко заявила о себе хитом «Панно Любви». Сама артистка похоронила свое украиноязычное творчество еще в 2000-х. Но в этом году произошло чудо: Повалий перезаписала этот гимн любви авторства Николая Бровченко.

"Ти подобаешся мені"

Тернопольская группа «Анна-Мария», вокалистом которой был Виктор Павлик, в 1993 занимает третье место на фестивале «Червона рута» в Донецке. Главный хит коллектива – Ты нравишься мне, музыку и слова к которому написал Сергей Лазо. Виктор Павлик совсем скоро начал успешную сольную карьеру, но эту балладу не вычеркнул из репертуара. Песня живет и в эфире, и на концертах исполнителя до сих пор.

"Хрещатик"

Гимн Киева «Как тебя не любить, Киев мой! » композитора Игоря Шамо и поэта Дмитрия Луценко были написаны в 1962 году. И вот, спустя три десятилетия, столица уже независимой страны получила новое посвящение. Песня Крещатик стала современным музыкальным символом Киева. Ее авторы – молодой певец и композитор Павел Зибров и поэт-песенник Юрий Рыбчинский – встретили музу случайно, за общим столом. Хит был написан через 20 минут.

"Вона"

Песню написал Костя Москалец еще в 1989 году. Романтично-политическая баллада полетела в народ, когда ее исполнил друг Москальца Тарас Чубай, солист группы «Плач Иеремии». «Она» – безусловно, в золотом фонде отечественной эстрады. Которое поколение студентов затягивает «Да в мире повелось...» под гитару на подоконниках общежитий украинских русифицированных городов.

"Красива жінка незаміжня"

В 1995 году в Украине родился гимн одиноких женщин. Стихи Анатолия Матвийчука и музыка Александра Морозова подарили один из главных хитов Народной артистке Алле Кудлай. История жизни женщины бальзаковского возраста, не нашедшая свою судьбу, поразила многомиллионную аудиторию откровенностью. Слушателям и зрителям так понравилась эта песня, что уже через несколько лет Матвийчук и Кудлай решились на продолжение – следующий хит назывался «Любовница».