Тарас Шевченко: краткий очерк жизни «бессмертного» украинского поэта

Образ поэта Тараса Григорьевича Шевченко сразу встает в ассоциациях с Украиной. Почему же именно он? Что же он сделал исключительного наравне с остальными выдающимися людьми, которые также были неравнодушными к судьбе своего подневольного народа и Украине.

Неординарный, талантливый, разносторонний, с чувством юмора и оптимизма Тарас Григорьевич Шевченко смог открыто, в противовес действующим запретам против всего украиноязычного, говорить и писать.

Многие утверждают, чтобы вести открыто свою «запретную идеологию» человек должен обладать талантами и непреклонными убеждениями. Таким человеком был Тарас Шевченко. Его живой талант проявлялся во всем: в живописи, в писательстве.

Тарас Григорьевич родился в бедной семье крепостных, жил всегда впроголодь. Но в детстве юному Тарасу удавалось «креативно» выходить из всех жизненных трудностей.

С юности Шевченко не проявлял особых способностей выполнять работу по хозяйству, поэтому барин отдает юного крепостного Шевченко прислуживать молодому барину Энгельгардту, который как раз планировал поездку до Вильнюса. Сам Энгельгардт всегда имел возможность путешествовать по Европе. А Тарасу, как подарок судьбы, пришелся этот уникальный случай усовершенствоваться в знаниях, искусстве, проникнуться жизнью высшего общества и быть в нем на равных.

Восстание в Польше заставляет барина Шевченко Энгельгардта отправиться в Петербург, где для Тараса открылся не изведанный для него мир. На новом месте юноше удается раскрыть свой талант живописи: он рисует все, всегда и повсюду.

Тогда, по решению хозяина, Шевченко отправляют учиться рисованию к Ширяеву. В новых обстоятельствах писатель знакомится с интересными людьми и становится ближе к людям идеологам, писателям. Много читает, в том числе, и запрещенную литературу.

Новые знакомства повлияли на дальнейшую судьбу Шевченко: известный живописец и портретист Карл Брюллов выкупает юное дарование из рабства за 2500 рублей. Молодой художник был одним из лучших и любимых учеников Брюллова.

Когда вовсю распространялась идеология Российской империи «православие, самодержавие, народность», амбициозный Шевченко начинает свои первые шаги в прозе, и вскоре выходит его первый сборник сочинений на украинском языке «Кобзарь». Маленький тираж расходится очень быстро, и юное дарование становится узнаваемым. Конечно же, критики было много. Но он абсолютно был уверен в том, что писать необходимо только на родном ему языке.

Шевченко становится франтом и любимцем публики, в обществе которой поэт чувствовал себя по-свойски: в больших и веселых компаниях ему всегда удавалось привлечь внимания к себе.

Путешествие писателя по Украине вдохновило на большую заинтересованность жизни вне большого города. Подхватив серьезную болезнь во время зимнего путешествия, Шевченко, как будто прощаясь с жизнью, пишет «Заповіт», «Сон», «Кавказ». Но все обошлось и жизни его болезнь не угрожала, а новые приобретенные знакомства и тесное общение в Киеве с украинской интеллигенцией перерождается в тайное объединение.

К сожалению, за участие в подобных организациях, которые несли угрозу России, многие его знакомые и друзья были арестованы. А так как поэт также являлся ярким представителем национализма и был членом Кирилло-Мефодиевского общества, тоже попал под арест. В приговоре для Шевченко стоял запрет писать и рисовать. Несколько лет поэт провел на военной службе, где с долей оптимизма продолжал писать стихи тайком («Пророк»).

Ненавистная служба была заменена на поездку в экспедицию, где Шевченко работал зарисовщиком.

Отбыв свое наказание, Шевченко через несколько лет по одному доносу вновь попадает в немилость. Поэт был отослан на долгие 10 лет в Новопетровский форт. После смерти Николая І проходят амнистии, но Шевченко не сразу был помилован.

Одним из плодотворных периодов в творчестве поэта и писателя Тараса Шевченко стали его последние годы жизни после освобождения из многолетнего заключения в ссылке («Неофіти»).

Смерть поэта настигла в Петербурге, где он работал в Академии художеств, имел свою мастерскую и малое жалование.

Шевченко удалось поднять большой пласт украинской культуры, которая была затоптана и вырублена российскими самодержцами. В своих сочинениях он громко заявляет и обращается к своему народу, чтобы он восстал против существующей российской монархии.

Так, сам того не подозревая, Шевченко создал своеобразный «культ» своей личности, который по сегодняшний день является отдельной страничкой в истории Украины, украинского языка и литературы.

Тарас Григорьевич Шевченко родился именно в то время, когда Украина нуждалась в возрождении.