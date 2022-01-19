Таракановский форт: история заброшенной военной крепости

Таракановский форт – одно из капитальных военных сооружений XIX века, которые было предназначено для оборонительных действий и укрепления границы Российской империи.

Объект однозначно привлечет внимание любителей таинственных, древних, полуразрушенных строений, в котором сокрыты много неизвестных и нераскрытых секретов.

Форт, как сооружение, по функции должен выполнять только оборонительную роль от осаждений его врагами, но вот история Таракановского форта, сложилась немного иначе. Сейчас это заброшенное место наполнено мистикой, легендами и привидениями — «город призраков».

Название "Таракановский форт" пошло с народа, дело в том, что он находится недалеко от села Тараканов. Сама крепость называется Дубенский форт.

Надо признать, что тот, кто строил этот форт, имел хорошее воображение. При попытке осадить крепость, врагов поджидали неприятные сюрпризы и ловушки.

Древнее военное сооружение XIX века, находится в Ровенской области. Его возведение стало необходимым для сохранности стратегически важной железнодорожной линии в районе городка Дубно, который территориально находился на границе двух империй России и Австрии.

После разделения польской территории Россия приняла решение выстроить оборонительный вал и крепость, чтобы иметь преимущество перед нападавшими.

Строительство и возведение крепости длилось несколько десятков лет под руководством генерала Э. Тотлебена, отличившегося при военных действиях в обороне Севастополя.

Общая площадь крепости составляет примерно 4 гектара земли. Форма форта уникальная: в виде геометрической фигуры, ромба. Эту фигуру можно увидеть только с высоты и смотрится оно довольно необычно. Очертания фигуры придают ров и сооруженные валы, которые представляли некий тормозной механизм для врагов. Первый ров был наполнен водой. Дальше врагов встречали пушки на первом оборонительном валу. Затем еще один основной крепостной вал, который был укреплен боевыми казематами. Под ними до сих пор стоят подземные туннели, по которым перебрасывали основные силы и боевые заряды для пушек.

Посреди форта выстроена крепость в два этажа, главный корпус, в котором были отведены специальные помещения для офицерского состава, также оружейных складов, конницы, лазарета, казарм и подвод воды к колодцам. На территории стояла церковь и участок для захоронений. Стены форта довольно толстые и прочные. Учитывались новые технологии при строительстве крепости, а именно были использованы кирпичная кладка и бетон. Проложены линии электрификации и телеграфа — одни из новейших открытий и достижений XIX века.

Вход в крепость осуществляется только через длинный тоннель. В нем врагов поджидали бойницы. Еще одним входом служил выдвижной металлический мост.

Минусом служила высокая влажность, из-за нее у солдат состояние здоровья заметно ухудшалось.

Проверить на прочность форт пришлось только в Первую мировую войну. Какое-то время Таракановский форт служил тюрьмой для заключенных солдат. Позже крепость использовали под склады, которые так и не оправдали свое предназначение.

Для любителей зеленого туризма, чтобы пробраться к крепости, необходимо знать тропинки, которые не представляют опасности. Стены и оборонительные валы уже давно находятся в аварийном состоянии, поэтому существуют опасные участки: осыпаются кирпичи, основы и своды вала тоже рушатся.

Здесь прорастает ядовитое растение, которое "взяло в свой плен" стены форта — борщевик Сосновского. Листья его ядовиты. Они вызывают ожог, а также есть опасность потерять зрение. Кстати, многие исследователи флоры и фауны утверждают, что на территории форта существуют довольно редкие растения, которые занесены в Красную книгу Украины и Мира.

Это все потому, что перед тем как начать строить форт, необходимо было возвести основную высокую насыпь для соблюдения полной секретности строительства стратегически важного военного объекта. Со всей территории России завозили земли, в которых оставались семена или поросли тех, или иных видов флоры.

Форт не был использован полностью по своему назначению, он навсегда остался покинутым местом, которое хранит только затерянные души и истории, наполненные мистикой…