Столица гетманства – город Батурин и архитектурная памятка – дворец Разумовского

Дворец Разумовского – здание, как архитектурный памятник города, вошло в национальный историко-культурный заповедник «Гетманская столица» в 1993 году по решению правительства Украины.

В Черниговской области Украины близ реки Сейм стоит город Батурин, славный и значимый город в истории Украины. В нем правили гетманы.

Гетманская столица в Батурине просуществовала в XVII и XVIII веках.

Гетман Д. Многогрешный разбивает в городе Батурин свою резиденцию и начинает возводить крепость, здания почты и суда. Гетман Иван Самойлович продолжает застраивать город – появляются церкви. Гетман И. Мазепа (годы правления 1672–1708) – при нем Батурин расцвел: все больше появлялись каменные дома с великолепной архитектурой. Город рос и увеличивалось количество жителей в нем.

Но к сожалению, город Батурин постигла печальная участь. Во времена Северной войны Мазепа принял сторону шведов, с этим никак не смог смириться вседержитель России, царь Петр I, поэтому Батурин и его мирные жители были нещадно уничтожены. В 1708 году под командованием Меньшикова город вместе с десятками тысяч мирных жителей был разбит.

Батурину удается получить второй расцвет с правлением последнего гетмана Кирилла Разумовского (годы правления 1750–1764). Российская императрица Елизавета Петровна передала ему во владение запустелый город и всю Левобережную Украину. Известный факт, что старший брат Разумовского, Алексей, являлся фаворитом и супругом императрицы.

Здесь не следует забывать, что с приходом Екатерины 2 на престол и царским переворотом в России многое изменилось, в том числе под ее влиянием казачество в 1764 году было упразднено, этого никак не ожидал гетман Разумовский. Граф Кирилл Разумовский поддержал Екатерину во время переворота в Петербурге, но вместо ожидаемого закрепления казачества, императрица дает указ его ликвидировать. После вынужденной отставки Кирилл Разумовский получает звание генерал-фельдмаршала.

Последние годы своей жизни Разумовский проживал в Батурине. Там он налаживал промышленность и строил свою резиденцию. Смерть графа настигла в 1803 году, его местом захоронение стала гетманская столица Батурин.

Граф Кирилл Разумовский – получил образование в Европе, был назначен президентом академии наук в Петербурге в 18 лет. Историки часто называют его человеком эпохи просвещения.

Когда казаки избрали Разумовского новым гетманом Украины по указу императрицы, граф сразу же начинает проводить реформы в сфере образования, военные и судебные реформы, реформы государственного строя, а также восстанавливать гетманскую столицу — город Батурин.

Строительство своей резиденции, которая в последующие столетия, и по настоящий момент носит название Дворец Разумовского, началось в 1799 году. Постройка дворца стала «необходимостью» поскольку последние годы Разумовский проводил в Батурине, налаживая промышленное производство.

Резиденция была построена в классическом английском стиле по проекту архитектора Чарльза Камерона. К дворцу примыкал просторный парк с липовой рощей.

История дворца также полна печальных событий. Дом графа Разумовского начали строить в 1779 году, но не все отделочные работы успели завершить, поскольку граф скончался от сердечного приступа в 1803 году. Дом переходит по наследству во владение его сыну Андрею Разумовскому.

Из наследников здесь никто никогда не жил. Это место считали пустым и скучным, далеко от столицы.

В 1824 году пожар во дворце уничтожает весь интерьер, кровлю, стены, и много лет дом стоит заросший и заброшенный.

В 1836 году, когда наследник, дипломат А. Разумовский, умирает, все, что уцелело от дома, перешло государству в счет долгов.

Дворец не сохранился до наших дней в своем первозданном виде. И в середине XX века уже нуждался в реконструкции. Провести полное восстановление удалось только в XXI веке по сохранившимся работам архитектора Камерона в Петербурге спустя два столетия после его строительства.

Торжественное открытие состоялось в 2009 году.

Дворец внутри ослепителен своим изящными формами, лепнинами, лестницам, расписными потолками и колонами. Реставраторы воссоздали убранство XIX века.

Сейчас каждый может посетить город Батурин с его вековой историей. Увидеть своими глазами ту роскошь, которую удалось восстановить через века во Дворце Разумовского. Батурин возродился благодаря графу Кириллу Разумовскому, который всеми своими возможностями хотел узаконить гетманство на Украине, но история пошла другим путём. Тем не менее этот человек сделал многое, чтобы Батурин смог завоевать людские сердца своими архитектурными памятниками и историческими значимыми событиями.