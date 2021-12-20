Стали известны подробности похищения картины Кандинского стоимостью 10 млн евро

В Чешской республике назрел крупный, с уверенностью можно сказать криминально-детективный скандал. В центре которого оказался украинский коллекционер картин Андрей Адамовский со скандально-известным произведением живописи Василия Кандинского "Круг и пятно".
Начало нашего скандального рассказа было положено еще шесть лет назад, когда Андрей Адамовский имел такое несчастье познакомится с чешским галеристом и торговцем предметами искусства Яном Трештиком. Последний в свою очередь имел огромный опыт сбыта антиквариата и на то время был преуспевающим маклером. Тесные деловые отношения двух представителей искусства привело к тому, что уже через год была организована первая сделка которая предшествовала покупке картины Кандинского "Круг и пятно".
Начало нашего скандального рассказа было положено еще шесть лет назад, когда Андрей Адамовский имел такое несчастье познакомится с чешским галеристом и торговцем предметами искусства Яном Трештиком. Последний в свою очередь имел огромный опыт сбыта антиквариата и на то время был преуспевающим маклером. Тесные деловые отношения двух представителей искусства привело к тому, что уже через год была организована первая сделка которая предшествовала покупке картины Кандинского "Круг и пятно".
Раритетное полотно переехало в Прагу, где маклер вместе со своей как оказалось потом подельницей Владимирой Глатцовой предложили выставить это произведение искусства на престижной экспозиции в главной галерее ценра Чехии. Госпожа Глатцова на тот момент предоставляла юруслуги, следовательно, на нее была оформлена доверенность оформления ценных бумаг по подготовке к предстоящему событию.
Как известно дорогостоящие предметы искусства после выставки отправляются в сейф галереи, где хранятся необходимый период времени. Так произошло и в данном случае.
Как известно дорогостоящие предметы искусства после выставки отправляются в сейф галереи, где хранятся необходимый период времени. Так произошло и в данном случае.
После чего, спустя три года работой заинтересовался перспективный покупатель, но накануне демонстрации представителям покупателя выяснилось...что картина Кандинского стоимостью около 10 миллионов евро пропала.
Позже, по изучению деталей дела выяснилось, что юрист Глатцова, воспользовавшись своим честным правом распоряжаться картиной, передала картину обратно господину Трештику, не осведомив истинного владельца полотна Адамовского. Так работа кочевала по миру и в конце концов попала в руки очередного мошенника Павла Киллара, перед которым Трештик был в долгу.
Как потом выяснилось в суде, Трешник оправдывает свои противоправные действия тем, что Киллар угрожал расправой и всячески пытался вставить палки в колеса. Поэтому галеристу ничего не оставалось, как передать картину в качестве залога за долги. Эти действия не имели под собой никаких юридически подкрепленных документов.
В свою очередь, бизнесмен был не против вернуть картину владельцу, но уже за совсем другие деньги.
Позже, по изучению деталей дела выяснилось, что юрист Глатцова, воспользовавшись своим честным правом распоряжаться картиной, передала картину обратно господину Трештику, не осведомив истинного владельца полотна Адамовского. Так работа кочевала по миру и в конце концов попала в руки очередного мошенника Павла Киллара, перед которым Трештик был в долгу.
Как потом выяснилось в суде, Трешник оправдывает свои противоправные действия тем, что Киллар угрожал расправой и всячески пытался вставить палки в колеса. Поэтому галеристу ничего не оставалось, как передать картину в качестве залога за долги. Эти действия не имели под собой никаких юридически подкрепленных документов.
В свою очередь, бизнесмен был не против вернуть картину владельцу, но уже за совсем другие деньги.
Далее, Киллар долго не думая перепродал картину очередному любителю искусства, а именно некому Ахмеду Алзааби.
По смешной случайности у Ахмеда Алзааби и Павла Киллара оказался один и тот же адвокат- Петр Томан, который в свою очередь тоже был заинтересован в данной авантюре. Он же и сыграл ключевую роль в этом шантаже. Действия Томана заключались в том, что он как посредник, в неформальном разговоре передал одному из близких Адамовского информацию о том, что украденное полотно можно будет вернуть, но за нее просят 2 млн евро.
Очень вовремя на эту криминальную "заварушку" обратили внимание чешские правоохранительные органы, которые в свою очередь организовали план перехвата преступников, тем самым и пресекли мошенническую деятельность упоминающихся выше лиц.
План перехвата был организован в Пражском отеле «Хилтон». На месте, с поличными, сотрудниками нацполиции были арестованы мошенники Павел Киллар и Мартин Доух. Им грозит более 11лет заключения под стражей.
Из досье по господину Трештику отмечено, что он уже был ранее осужден за незаконный вывоз предметов старины. Но тогда судебное дело закрыли, по факту отсутствия доказательств.
Будем надеяться, что в данном случае Трештику не удастся уйти от правосудия. Тем более, что по предварительному решению суда, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Очень вовремя на эту криминальную "заварушку" обратили внимание чешские правоохранительные органы, которые в свою очередь организовали план перехвата преступников, тем самым и пресекли мошенническую деятельность упоминающихся выше лиц.
План перехвата был организован в Пражском отеле «Хилтон». На месте, с поличными, сотрудниками нацполиции были арестованы мошенники Павел Киллар и Мартин Доух. Им грозит более 11лет заключения под стражей.
Из досье по господину Трештику отмечено, что он уже был ранее осужден за незаконный вывоз предметов старины. Но тогда судебное дело закрыли, по факту отсутствия доказательств.
Будем надеяться, что в данном случае Трештику не удастся уйти от правосудия. Тем более, что по предварительному решению суда, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
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