Стали известны подробности похищения картины Кандинского стоимостью 10 млн евро

15:48 02 Декабрь Киев, Украина

В Чешской республике назрел крупный, с уверенностью можно сказать криминально-детективный скандал. В центре которого оказался украинский коллекционер картин Андрей Адамовский со скандально-известным произведением живописи Василия Кандинского "Круг и пятно".



Начало нашего скандального рассказа было положено еще шесть лет назад, когда Андрей Адамовский имел такое несчастье познакомится с чешским галеристом и торговцем предметами искусства Яном Трештиком . Последний в свою очередь имел огромный опыт сбыта антиквариата и на то время был преуспевающим маклером. Тесные деловые отношения двух представителей искусства привело к тому, что уже через год была организована первая сделка которая предшествовала покупке картины Кандинского "Круг и пятно".

Раритетное полотно переехало в Прагу, где маклер вместе со своей как оказалось потом подельницей Владимирой Глатцовой предложили выставить это произведение искусства на престижной экспозиции в главной галерее ценра Чехии. Госпожа Глатцова на тот момент предоставляла юруслуги , следовательно, на нее была оформлена доверенность оформления ценных бумаг по подготовке к предстоящему событию.



Как известно дорогостоящие предметы искусства после выставки отправляются в сейф галереи, где хранятся необходимый период времени. Так произошло и в данном случае.