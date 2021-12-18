Созвездие талантливых женщин отечественного кино

17:59 08 Декабрь Киев, Украина





Сегодня стоит вспомнить обильное созвездие талантливых отечественных киноактрис разных времен, которые действительно стали олицетворением Украины – и в кинематографическом, и в общественном контекстах. При отборе украинских легенд мы учитывали: а) значимость творческого вклада, б) узнаваемость, резонансность, в) фактор статусности в украинской культуре. Этот материал посвящен украинским киноактрисам , ставшим символами, образным воплощением самой Украины на сцене и кадре, в разные эпохи, в определенных художественных и общественных ракурсах.Сегодня стоит вспомнить обильное созвездие талантливых отечественных киноактрис разных времен, которые действительно стали олицетворением Украины – и в кинематографическом, и в общественном контекстах. При отборе украинских легенд мы учитывали: а) значимость творческого вклада, б) узнаваемость, резонансность, в) фактор статусности в украинской культуре.

Тем не менее, такой рейтинг является исключительно авторской версией.



Нина Антонова

Заслуженная артистка Украины.

Фильмы: «Варчина земля», «Главная роль».

Безумная популярность сопровождала эту актрису в 60-70-е, когда она активно снималась в фильмах Анатолия Буковского (своего мужа). Когда на ТВ в начале 70-х демонстрировали их «Варкину землю», пустыми становились улицы: народ ждал, чем завершится история Варьки Кравец – девушки общественно сознательной и безумно влюбленной.



В настоящий период, когда красивое лицо актрисы, словно пашню, разорвало морщинами коварное время, она активно снимается в киноэпизодах в многочисленных украинских кинопроектах. Главную роль она недавно получила в одноименном документальном фильме своего сына режиссера Сергея Буковского. Этот фильм – поклон матери и актрисе.

Галина Демчук

Киноактриса. С 1993 года живет в Канаде.

Фильмы: «Гуси-лебеди летят», «Щедрый вечер».

В экранизации автобиографической прозы Михаила Стельмаха – «Гуси-лебеди летят», «Щедрый вечер» (середина 70-х) – Галина Константиновна так искренне и проникновенно сыграла Матерь маленького героя Миши, что мгновенно врезалась в память целому поколению своей тонкой актерской лирикой и глубокой национальной духовностью.



Кинокарьера актрисы в Украине могла бы складываться интересно и наполнено. Но в начале 90-х Галина Демчук переехала в Торонто, где работает на местном украинском радио. Между тем материнский свет ее кинообразов остается в сердцах многих украинцев на родине киноактрисы.

Ирма Витовская

Заслуженная артистка Украины.

Фильмы: «Врата», «Мои мысли тихие».

От давнего суперпопулярного украинского телесериала «Леся+Рома» и фильма «Мои мысли тихие» режиссера Антонио Лукича эта популярная актриса совершила просто героический художественный карьерный полет. Ирма Витовская утвердила свой статус одной из главных и влиятельных украинских актрис современности. Кажется, кинонаграды наперегонки догоняют Витовскую – на разных форумах и в разных номинациях.



В «Вратах» и в «Мыслях...» Витовская олицетворяет два ярких архетипических образа Украины – Украины языческой, древнейшей, мифической (баба Прися), Украина современной, модерной, причудливой (ее мама Галина Ротт в «Мыслях тихих»). В настоящее время Витовская является эксклюзивным актерским лицом Украины, которое пригласили на главную кинороль в амбициозный европейский коммерческий кинопроект (фильм Коза Ностра производства Италии). А если вспоминать все гражданские инициативы актрисы, то лидерские места и в таких рейтингах гарантированы.

Ада Роговцева

Народная артистка Украины.

Фильмы: «Лесная песня», «Каменный Хозяин», «Салют, Мария!».

Ада Николаевна для Украины уже давно больше, чем популярная актриса, кинозвезда. Она – символ Украины со всеми ее радостями, тревогами, трагедиями, драмами, надеждами. Кинокритик Сергей Тримбач говорит, что Роговцева в восприятии миллионов украинцев действительно является образом нашей страны – «по совокупности всех ее образов: в каком-то смысле этот символ синтезирован ныне в документальном фильме «Ветер с Востока» (режиссер Катя Степанкова)».

Тот, кто знает театральное наследие актрисы, подскажет, что украинская линия в ее творчестве тесно переплетена с Лесей Украинкой, творчество которой актриса обожает. Ада и играла Лесю в спектакле «Надеяться» по пьесе Юрия Щербака. Играла актриса и Лесина донна Анна в фильме-спектакле «Каменный Хозяин». Она играла свободную красивую женщину, стремящуюся вырваться из каминного мрака своей неволи.



Наталья Сумская

Народная артистка Украины.

Фильмы: «Наталка-Полтавка», «Дударики», «Слуга народа».

Любительница зрителей, совесть нации, прима Национального театра имени Ивана Франко. Актриса, постоянно удивляющая и очаровывающая своими сценическим и экранными перевоплощениями. Наталья Сумская – это каноническое исполнение роли Наталки-Полтавки, одной из главных ролей украинского репертуара. И в больших ролях (таких, как «Наталка-Полтавка»), и в ролях второго плана (таких, как Евка Подгайна в «Преступлении со многими неизвестными») актриса Наталья Сумская всегда способна проявлять разнообразные оттенки украинского характера.







Ольга Сумская

Народная артистка Украины.

Фильмы: «Роксолана», «Тени незабываемых предков», «Крипосна».

Роль Роксоланы сделала свое честное и важное дело: Ольга Вячеславовна стала культовой медийной феминой для украинского социума. Взяв за гриву популярность еще со времен Роксоланы, актриса уверенно держит ее, оставаясь среди популярнейших фигур украинского кино, театра, шоу-бизнеса. В то же время, не «Роксоланой» единственной... Ольга Сумская дарила и другие кинообразы, пронизанные мотивами искреннего украинства. Такую Сумскую можно увидеть в фильмах «Вечера на хуторе возле Диканьки», «Голос травы», «Карпатское золото», «Тигроловы», «Ловушка».







Наталья Наум

Народная артистка Украины (1933-2004)

Фильмы: "Сон", "Олекса Довбуш", "За двумя зайцами".

Наталья Михайловна Наум – трепетная, лирическая, всегда эмоционально наполненная украинская актриса, лучшие роли которой словно прошивает фольклорное кружево. Снималась преимущественно в фильмах режиссера Владимира Денисенко, своего мужа. Ее очень ценил и кинорежиссер Виктор Иванов, приглашая в свои картины (Олекса Довбуш, За двумя зайцами). Наталья Наум воспитала двух замечательных сыновей, связавших свою жизнь с украинским искусством – Александра и Тараса Денисенко.







Ольга Матешко

Заслуженная артистка Украины.

Фильмы: «В бой идут одни старики».

Роль Зои в легендарном фильме Леонида Быкова принесла неугасающей актрисе колоссальную популярность благодаря постоянным повторам на ТВ фильма «В бой идут одни старики». Пик кино карьеры актрисы – 70-80-е. В начале 90-х Матешко резко изменила свою жизнь – переехала в США, где занялась педагогической и телевизионной работой. В то же время, когда есть интересные предложения с Родины, актриса отзывается охотно – и снимается в Украине.