Сохраним жизнь бурым медведям

Сейчас большого внимания требует защита домашних и диких животных от внешнего воздействия человеческого фактора. Давление, которое на них оказывают люди, порой заканчивается очень печально. Неправильное воспитание и питание — все это отражается на животных. И очень важным фактором для защиты является насилие над животными.

На всей территории Украины в заповедных зонах растут не только редкие растения и вековые деревья, которые нужно сохранять. В них также обитают дикие животные, ареал которых сокращается из-за уменьшения численности популяции. Этому способствует несколько факторов: вырубка лесов, браконьерство, охота, — все это приводит к стрессу для животных. Им все трудней становится выживать в природных условиях.

Печальным остается факт, когда многие дикие животные страдают, попадая к людям на удержание в неволе ради своей корысти. Сейчас в Украине существует несколько реабилитационных центров по уходу за невинными животными, которые оказались случайными жертвами человека.

Бурые медведи, популяция которых в Украине заметно сокращается, нуждаются в защите. Известно, что этот вид занесен в Красную книгу по причине уменьшения его численности. Более 200 особей проживает в заповедных территориях Украины. Еще примерно столько же находятся на попечении у ветеринаров в центрах и приютах, где к каждому мишке подбирают индивидуальный подход в питании и программе выздоровления.

К сожалению, очень много случаев, в которых встречается жестокое обращение к крупному хищнику: содержание в клетках; увеселительные программы, где их выставляют людям на обозрение для потехи своего эго с побоями и жесткими условиями содержания; с травлей собаками; выступление их в закрытых спортивных клубах, цирках, зоопарках и т.д..

Но благодаря людям, которые не могут оставаться в стороне и наблюдать за этим беспорядком, благодаря экологам и активистам в Украине действуют приюты, реабилитационные центры по уходу и выздоровлению бурых медведей.

Содержание для них необходимо, поскольку условия в которых ранее пребывали дикие животные не могут соответствовать природным. Поэтому вначале программы выздоровления они не смогут существовать самостоятельно. Постепенно опытные ветеринары и специалисты проводят с ними реабилитацию, чтобы в дальнейшем вернуть медведей в природную среду обитания к их привычному образу жизни.

На каждого мишку рассчитывается индивидуальная программа питания. Ее подбирают с учетом выявленных заболеваний и общего состояния здоровья. На содержание приютов и национальных реабилитационных центров выделяется бюджет, помогают и туристические направления. Но к сожалению, чтобы с уверенностью говорить, что этого хватает – нет. Нужно расширение территории для медведей, количество которых в приютах увеличивается.

Приюты в Украине начали появляться после 2010 года, когда остро встала проблема на содержание и лечение диких животных, пребывавших в неволе. Для реабилитации медведей территорию выбирали максимально приближенной к их природной среде. Цель — пробудить в них природные инстинкты и вернуть их к нормальному образу жизни. В первом открытом национальном реабилитационном центре для бурых медведей «Синевир» создали все условия для их существования. Также были оборудованы берлоги. Хорошими показателями специалисты считают пребывание медведей зимой в спячке, что свидетельствует о восстановлении их психического состояния после негативного влияния человеческого фактора.

Нам необходимо беречь все то, чем мы так гордимся, чем богата наша земля и теми, кто на ней обитает. Беречь не на словах, а на деле. Отстаивать права беззащитных животных, которые не в состоянии помочь себе. Не истреблять животных, не мучать природу и не загрязнять экосистему - этим мы поможем и спасем многих животных от вымирания и сокращения популяции…