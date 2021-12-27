«Щедрик»- мелодия покорившая весь мир!

14:53 27 Декабрь Киев, Украина

«Щедрик, щедрик, щедривочка, Прилетела ласточочка...». Эти слова наверняка знает каждый украинец. А весь мир знает эту мелодию как рождественскую колядку Carol of the bells.
 
Обработку и запись «Щедрика» на основе популярной народной мелодии провел выдающийся композитор и дирижер Николай Леонтович. 13 декабря украинцы чтят память о нем, ведь именно в этот день, в 1877 году, родился великий украинец.
 
 
                                                                                             Фото: Николай Леонтович

 
«Щедрик» – это мелодия, которая Украина подарила миру на Рождество. Без этой песни, как и без елки, невозможно представить себе рождение Иисуса не только в Украине, но далеко за ее пределами. В Англии "Щедрик" называют "новогодней серенадой", в Латинской Америке - "песней великого чара" и "песней бурного моря", а в Канаде - "вновь открытым сфинксом". Весь музыкальный мир признал "Щедрик" песней XX века.

Щедрик, покоривший мир «Прилетела ласточка, стала щебетать – хозяина вызвать»

Во всем мире "Щедрик" раздается 25 декабря на Рождество и только в Украине в январе. В этих песнях чаще всего прославляют хозяев дома, а также желают всех благ в наступающем году.Известно, что одна из загадок песни связана с ее текстом. Почему в зимние щедровки упоминается прилет ласточки. Дело в том, что текст сохранился с дохристианских времен. Николай Леонтович – автор мелодии – нашел слова народной щедривки и в 1903 году написал к ней музыку. Так, из простой народной фольклорной мелодии он создал мировой шедевр.
   
 
                                                                                          Фото: Щедрик

12 лет правок и аранжировка
 
«Не всегда композитор может определить, какое из его произведений будет жить дольше самого автора. Это свойственно гениальным произведениям. И «Щедрик» – один из таких», – убежден проректор Львовской музыкальной академии, председатель Львовского союза композиторов Виктор Каминский.

12 лет Леонтович вносил правки и творил новые аранжировки, чтобы в декабре 1916 хор Киевского университета исполнил ныне известную всем композицию, которая была обречена стать хитом. Настоящая слава пришла в «Щедрик» в США после исполнения песни хором Кошицы в Нью-Йорке. В 1922 году украинцы выступили в «Карнеги Голли» – одном из самых больших залов в мире.


«Хор Кошица выступал в мире с таким безумным успехом, что даже написали: если бы все дела в государстве шли настолько гармонично и досконально, как поет хор Кошица – это было бы идеальное государство. Их выступления пользовались невероятным, безумным успехом», – утверждает Любовь Кияновская.
 
                                                                                                        Фото: Хор Кошица
 

Одним из слушателей в зале был американец украинского происхождения Питер Вильговский. «Щедрик» настолько поразил его, что он создал английскую версию композиции. Песня напомнила ему перезвон колокольчиков, поэтому она получила новое название, а ее английский вариант практически не имеет ничего общего с оригиналом.Так в 1936 году – впервые зазвучала Carol of the Bells – песня о колоколах и уже без украинской ласточочки. Именно эта версия и облетела весь мир.
 
 
                                                                                           Фото: Английская версия
 

«Щедрик» – три ноты и до-си-до-ля
 
В мире есть еще одна песня, которая соперничает с «Щедриком» за первенство в популярности – звон колокольчиков Jingle Bells. Последнюю чаще всего поют в мире, поскольку она несколько проще в исполнении в отличие от украинской песни. Но это не отрицает гениальность композиции «Щедрик» Николая Леонтовича. И заключается она в том, что он сумел тремя нотами и четырьмя звуками до сих пор прославить украинскую певческую нацию, внеся вклад в мировую музыку, говорят музыковеды. Нежный гул колокольчиков, перерастающий в мощное многоголосие – настоящая сенсация.

Теперь «колядка колокольчиков», именно так переводится английское название песни, известна по всему миру. Наверняка ты тоже не раз слышал ее. Хотя бы в знаменитой новогодней комедии «Один дома».Эта композиция получила десятки новых версий от самых известных исполнителей, звучала в популярных фильмах, как магический «Гарри Поттер» и героический «Крепкий орешек».

К сожалению, Николай Леонтович так и не застал триумфу своему шедевру. На 43-м году его жизнь оборвалась в доме отца в селе Марковка. На ночевку в дом попросился неизвестный, которого приютили, а к утру незнакомец убил Леонтовича и вынес из дома ценные вещи. О смерти гения звучали разные версии, а правда стала известна только в двухтысячных годах, когда рассекретили чекистские архивы.
 
 
                                                                                                                                 Фото: Семья

«То, что украинский композитор убил чекист, вызывает абсолютно логическое подозрение, что это было сделано целенаправленно, чтобы устранить выдающегося культурного украинского деятеля. Леонтовича убили еще как сына священника», – напоминает историк Иван Сварник. Сам Николай Леонтович – композитором себя не называл, только – учителем музыки. Хотя оставил более 300 мелодий, народные песни адаптировал для хора и оркестра. При жизни его называли "украинским Бахом".

Чтобы слава об отце «Щедрика» дошла до слушателей: Министерство иностранных дел запустило новый цифровой проект для иностранной аудитории о судьбе песни и непростом пути автора.
 