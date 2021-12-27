«Щедрик»- мелодия покорившая весь мир!

14:53 27 Декабрь Киев, Украина

Carol of the bells. Щедрик , щедрик, щедривочка, Прилетела ласточочка...». Эти слова наверняка знает каждый украинец. А весь мир знает эту мелодию как рождественскую колядку

Обработку и запись «Щедрика» на основе популярной народной мелодии провел выдающийся композитор и дирижер Николай Леонтович. 13 декабря украинцы чтят память о нем, ведь именно в этот день, в 1877 году, родился великий украинец.







«Щедрик» – это мелодия, которая Украина подарила миру на Рождество. Без этой песни, как и без елки, невозможно представить себе рождение Иисуса не только в Украине, но далеко за ее пределами. В Англии "Щедрик" называют "новогодней серенадой", в Латинской Америке - "песней великого чара" и "песней бурного моря", а в Канаде - "вновь открытым сфинксом". Весь музыкальный мир признал "Щедрик" песней XX века.



Щедрик, покоривший мир «Прилетела ласточка, стала щебетать – хозяина вызвать»



Во всем мире "Щедрик" раздается 25 декабря на Рождество и только в Украине в январе. В этих песнях чаще всего прославляют хозяев дома, а также желают всех благ в наступающем году.Известно, что одна из загадок песни связана с ее текстом. Почему в зимние щедровки упоминается прилет ласточки. Дело в том, что текст сохранился с дохристианских времен. Николай Леонтович – автор мелодии – нашел слова народной щедривки и в 1903 году написал к ней музыку. Так, из простой народной фольклорной мелодии он создал мировой шедевр.





12 лет правок и аранжировка

«Не всегда композитор может определить, какое из его произведений будет жить дольше самого автора. Это свойственно гениальным произведениям. И «Щедрик» – один из таких», – убежден проректор Львовской музыкальной академии, председатель Львовского союза композиторов Виктор Каминский.



12 лет Леонтович вносил правки и творил новые аранжировки, чтобы в декабре 1916 хор Киевского университета исполнил ныне известную всем композицию, которая была обречена стать хитом. Настоящая слава пришла в «Щедрик» в США после исполнения песни хором Кошицы в Нью-Йорке. В 1922 году украинцы выступили в «Карнеги Голли» – одном из самых больших залов в мире.





«Хор Кошица выступал в мире с таким безумным успехом, что даже написали: если бы все дела в государстве шли настолько гармонично и досконально, как поет хор Кошица – это было бы идеальное государство. Их выступления пользовались невероятным, безумным успехом», – утверждает Любовь Кияновская.



Одним из слушателей в зале был американец украинского происхождения Питер Вильговский. «Щедрик» настолько поразил его, что он создал английскую версию композиции. Песня напомнила ему перезвон колокольчиков, поэтому она получила новое название, а ее английский вариант практически не имеет ничего общего с оригиналом.Так в 1936 году – впервые зазвучала Carol of the Bells – песня о колоколах и уже без украинской ласточочки. Именно эта версия и облетела весь мир.



«Щедрик» – три ноты и до-си-до-ля

В мире есть еще одна песня, которая соперничает с «Щедриком» за первенство в популярности – звон колокольчиков Jingle Bells. Последнюю чаще всего поют в мире, поскольку она несколько проще в исполнении в отличие от украинской песни. Но это не отрицает гениальность композиции «Щедрик» Николая Леонтовича. И заключается она в том, что он сумел тремя нотами и четырьмя звуками до сих пор прославить украинскую певческую нацию, внеся вклад в мировую музыку, говорят музыковеды. Нежный гул колокольчиков, перерастающий в мощное многоголосие – настоящая сенсация.



Теперь «колядка колокольчиков», именно так переводится английское название песни, известна по всему миру. Наверняка ты тоже не раз слышал ее. Хотя бы в знаменитой новогодней комедии «Один дома».Эта композиция получила десятки новых версий от самых известных исполнителей, звучала в популярных фильмах, как магический «Гарри Поттер» и героический «Крепкий орешек».



К сожалению, Николай Леонтович так и не застал триумфу своему шедевру. На 43-м году его жизнь оборвалась в доме отца в селе Марковка. На ночевку в дом попросился неизвестный, которого приютили, а к утру незнакомец убил Леонтовича и вынес из дома ценные вещи. О смерти гения звучали разные версии, а правда стала известна только в двухтысячных годах, когда рассекретили чекистские архивы.



«То, что украинский композитор убил чекист, вызывает абсолютно логическое подозрение, что это было сделано целенаправленно, чтобы устранить выдающегося культурного украинского деятеля. Леонтовича убили еще как сына священника», – напоминает историк Иван Сварник. Сам Николай Леонтович – композитором себя не называл, только – учителем музыки. Хотя оставил более 300 мелодий, народные песни адаптировал для хора и оркестра. При жизни его называли "украинским Бахом".



Чтобы слава об отце «Щедрика» дошла до слушателей: Министерство иностранных дел запустило новый цифровой проект для иностранной аудитории о судьбе песни и непростом пути автора.