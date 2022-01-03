Шацкие озера - национальный природный парк Украины

Шацкие озера – это удивительный заповедный комплекс, представленный более тремя десятками озер, отличающихся по своей форме и величине. В национальном заповеднике водно-болотистая местность окружена разнообразной растительностью, некоторые виды которой занесены в Красную книгу. Парк относят к территории Шацкого и Любомльского районов Волынской области.
Чем же примечателен этот комплекс? Дело в том, что это природный заповедник. В нем представлены самые разнообразные и удивительные представители животного мира, редкие виды растительности и необъятные озера, наполненные минералами и полезными оздоровительными веществами, способствующие оздоровлению.
Несомненно, Шацкие озера являются одной из достопримечательностей Украины. Площадь заповедного комплекса охватывает 32850 гектаров. Леса, водные и болотистые местности были включены в Рамсарскую конвенцию, которая предоставляет защиту, главным образом, обитающим там птицам.
Озера образовались в междуречье Припяти и Западного Буга Полесья, соединены между собой каналами, «питаются» подземными водами рек.
Самым большим озером считается озеро Свитязь. Его даже сравнивают с Байкалом, такое оно необъятное. Место облюбовали не только местные жители, но и приезжие туристы. Интересно то, что это озеро одно из самых крупных по величине озер во всей Украине. Оно довольно глубокое. На берегах выстроены базы отдыха, санатории, а также кемпинги — для любителей дикого отдыха.
Посреди озера находится островок, который объявлен заповедной зоной для обитания и гнездования диких птиц: серой цапли и бакланов. Ранее на нем работал профилакторий для космонавтов. Сейчас же это остров доступен только для орнитологов.
Шацкие озера — это огромнейшая площадь, где также произрастают высокие дубы, тенистые хвойные леса, берёзовые рощи, вглубь которых летом любят отправляться в походы для сбора разных ягод, а осенью – по грибы.
Здесь можно арендовать любой вид экологичного транспорта: велосипеды, катамараны, лодки, также для любителей исследовать лесные тропы доступна верховая езда.
Эта местность пропитана какой-то непередаваемой тишиной и спокойствием. Тишь, гладь прохладных озерных вод создают все условия для уединения тех, кто любит созидать и вдохновляться. На озерах Песочном, Люцимер, Перемут любителей рыбалки ждет незабываемый рыбный улов. Ведь озера полны разнообразной рыбы, которая здесь водилась всегда, а также встречаются виды, которые специально выращивают на рыбных фермах. Любителям фишинга здесь точно будет по душе: окуни, караси, лещи, щуки, раки, плотва, форель, угорь, сом и еще много других рыб.
Также озера подойдут для летнего отдыха с детьми. Воды озер наполнены минералами, поэтому глубина их просматривается в несколько метров. У берегов озера Свитязь дно неглубокое, так что детишки могут плескаться в свое удовольствие и насладиться по максимуму водными забавами.
Популярен в этих местах яхтинг, байдарочный спорт, дайвинг, виндсерфинг, веревочный парк. Для просвещения и любителей мест историко-национального значения есть возможность разнообразить отдых, а именно съездить на экскурсии в Свято-Казанскую церковь, замок Любарта, посетить заповедники, где в лесах обитают лоси, лисы, дикие кабаны, косули, мелкие грызуны. В окрестностях Волынской области недалеко от Заповедника «Шацкие озера» можно посетить музеи, а также усадьбу в селе Колодяжном, где проживала Леся Украинка. Местные природные красоты села вдохновили писательницу на написание драмы-феерии «Лесная Мавка».
Шацкие озера прекрасны в любое время года: не только летом, но даже зимой здесь можно прекрасно провести время. Виды и различные способы времяпрепровождения позволят вам устроить незабываемый отдых.
В зимнее время года на замерзших водах можно кататься на коньках, тренироваться на буере, гулять в заснеженном лесу, кататься на лыжах и ходить на зимнюю рыбалку.
Шацкие озера — отличный выбор для любого отдыха на протяжении всего года.
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