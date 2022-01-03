Шацкие озера - национальный природный парк Украины

17:29 03 Январь Киев, Украина

Шацкие озера – это удивительный заповедный комплекс, представленный более тремя десятками озер, отличающихся по своей форме и величине. В национальном заповеднике водно-болотистая местность окружена разнообразной растительностью, некоторые виды которой занесены в Красную книгу. Парк относят к территории Шацкого и Любомльского районов Волынской области. Чем же примечателен этот комплекс? Дело в том, что это природный заповедник. В нем представлены самые разнообразные и удивительные представители животного мира, редкие виды растительности и необъятные озера, наполненные минералами и полезными оздоровительными веществами, способствующие оздоровлению. Несомненно, Шацкие озера являются одной из достопримечательностей Украины. Площадь заповедного комплекса охватывает 32850 гектаров. Леса, водные и болотистые местности были включены в Рамсарскую конвенцию, которая предоставляет защиту, главным образом, обитающим там птицам.

Озера образовались в междуречье Припяти и Западного Буга Полесья, соединены между собой каналами, «питаются» подземными водами рек. Самым большим озером считается озеро Свитязь. Его даже сравнивают с Байкалом, такое оно необъятное. Место облюбовали не только местные жители, но и приезжие туристы. Интересно то, что это озеро одно из самых крупных по величине озер во всей Украине. Оно довольно глубокое. На берегах выстроены базы отдыха, санатории, а также кемпинги — для любителей дикого отдыха. Посреди озера находится островок, который объявлен заповедной зоной для обитания и гнездования диких птиц: серой цапли и бакланов. Ранее на нем работал профилакторий для космонавтов. Сейчас же это остров доступен только для орнитологов. Шацкие озера — это огромнейшая площадь, где также произрастают высокие дубы, тенистые хвойные леса, берёзовые рощи, вглубь которых летом любят отправляться в походы для сбора разных ягод, а осенью – по грибы. Здесь можно арендовать любой вид экологичного транспорта: велосипеды, катамараны, лодки, также для любителей исследовать лесные тропы доступна верховая езда.