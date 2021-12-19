Самые красивые замки, дворцы и крепости Украины

16:40 03 Декабрь Киев, Украина

Воронцовский дворец



Дворец из серого камня в котором с одной стороны море, с другой- горы, увенчанные вершиной Ай-Петри. Замок и парки вокруг него были построены графом Воронцовым в 1820-1840 годы. Архитектуру здания и парк создавали английские специалисты, по английским проектам, в соответствии с английскими вкусами и модой.

Парковая зона разделялась на две части: верхнюю и нижнюю. Верхняя как раз и выдержана в духе романтизма. Он выглядит как дремучий лес с водопадами, гротами, укромными уголками. Вся дремучесть создана руками человека. Много вековых деревьев редких пород. Нижний парк- итальянский, с аккуратно подстриженными деревьями, лепными украшениями, ухоженными аллеями.

Сам замок выполнен в смешанном стиле. Основа английская но добавлены эллементы индо-муссульманской архитектуры. Стили XVI века- и английский и восточный.



Белгород-Днестровский знаменит своей Аккерманской крепостью



Это памятник истории и градостроительства XIII-XV столетий. Это самая хорошо сохранившаяся крепость,превосходящая по размерам все фортификационные сооружения страны. Крепость построена из ракушечника, скрепленого раствором, благодаря которому она получилась довольно прочной и дошла до нашего времени через века и войны. С одной стороны стены крепости омываются водами Днестровского лимана, а с других окружены глубоким рвом. Внутреннее пространство крепости можно разделить на цитадель с круглыми башнями, хоздвор, гарнизонный двор и южный двор. Эта средневекова крепость строилась генуэзцами и молдованами в течении двух веков. С историей крепости связаны все три русско-турецкие войны. В 1832 году Аккерманская крепость перестала быть военным обьектом и в 1896 году ее объявили памятником архитектуры. Сейчас это действующий музей. Это памятник истории и градостроительства XIII-XV столетий. Это самая хорошо сохранившаяся крепость,превосходящая по размерам все фортификационные сооружения страны. Крепость построена из ракушечника, скрепленого раствором, благодаря которому она получилась довольно прочной и дошла до нашего времени через века и войны. С одной стороны стены крепости омываются водами Днестровского лимана, а с других окружены глубоким рвом. Внутреннее пространство крепости можно разделить на цитадель с круглыми башнями, хоздвор, гарнизонный двор и южный двор. Эта средневекова крепость строилась генуэзцами и молдованами в течении двух веков. С историей крепости связаны все три русско-турецкие войны. В 1832 году Аккерманская крепость перестала быть военным обьектом и в 1896 году ее объявили памятником архитектуры. Сейчас это действующий музей.



Луцкий Верхний замок



Главной жемчужиной Луцка является величественный Луцкий замок. Признан шедевром фортификационной архитектуры. Деревянный замок был построен еще в XV веке литовским князем Любартом, который женился на местной княжне и принял православную веру. На сегодня Луцкий замок является одним из крупнейших и древнейших в Украине.



Замок состоял из двух частей Верхнего и Нижнего. До наших дней в первозданном виде дошел только Верхний замок, от Нижнего остались только руины. На строительство мощного каменного замка ушло более сорока лет.

Луцкий замок стал одним из главных экскурсионных объектов волынской области. В настоящее время на его территории функционируют также краеведческий музей и музей древней книги. Часто проходят выставки и рыцарские турниры.К слову, именно Луцкий замок, а точнее, одна из его башен, изображен на купюре номиналом в 200 гривен.



Дворец в Качановке



Имение названо в честь первого владельца-придворного певца Ф.Каченовского. Он находится на склоне, который с двух сторон омывают живописные пруды. Сейчас усадьба и парк входят в состав историко-культурного заповедника "Качановка". В залах дворца размещена музейная экспозиция, рассказывающая об истории дворца и жизни его бывших владельцев. В парке находятся 12 прудов, беседки, флигели, клумбы, а также Георгиевская церковь. Большая парковая дорога располагает к прогулкам на велосипеде.



Митрополичий дворец



Митрополичий дворец в Черновцах – уникальный архитектурный комплекс в мавританско-византийском стиле и один из самых захватывающих своей красотой дворцов Украины. Дворец вмещает в себя несколько корпусов: главный, духовную семинарию вместе с церковью Трех Святителей и пресвитерии. Митрополичий дворец является настоящим шедевром архитектуры, отражающий настоящий дух Буковины, на территории которой проживало множество народов, каждый со своими уникальными традициями и обрядами. На сегодняшний день в помещении роскошного дворца находится главный корпус Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.