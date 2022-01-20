Саломея Крушельницкая (1872-1952) – «Вагнеровская примадонна» XX века

22:59 19 Январь Киев, Украина

Украина – это лирическая и мелодичная песня. Но еще это проникновенный голос украинской оперной певицы Саломеи Крушельницкой. В юные годы семье маленькой Саломеи приходилось некоторое время ездить по маленьким селам и городам Украины. И уже тогда Саломея слушала, наслаждалась и перепевала мелодичные украинские песни селян. А когда подросла, часто пела на девичьих гуляньях. Ее сильный голос отличался от всех остальных непередаваемой глубиной. К тому же сам отец учил своих детей музыкальным нотам и помогал им распеваться. За короткое время дети уже могли выступать в своем домашнем театре, а также участвовать в хоре. Любовь к песням и музыке определили всю судьбу прекрасной исполнительницы оперных арий. Когда девушка училась в гимназии Тернополя, одним из предметов была музыка, основы которой она хорошо усвоила. В музыкальном кружке были много талантливых молодых людей, знакомство с которыми переросли в дружеское общение. Среди них был Д. Сычинский, который стал известным композитором во всей Галиции. В 19 лет с благословения отца Саломея уже во Львове поступает в консерваторию. Ее голос был уникальным, она смогла поразить мелодичностью и красотой звучания своих преподавателей. Саломея училась самоотверженно, с любовью и упорством. Она защитила выпускной диплом с высокой похвалой. И в 1893 году дебютировала на сцене с партией Леоноры из оперы «Фаворитка» Доницетти. Публика сразу же выразила свою симпатию в адрес певицы и отозвалась лишь положительной критикой.

Услышав ее пение ей порекомендовали продолжить свое профессиональное образование в Милане. Тогда девушка без знания языка отправляется в Италию и берет уроки у известного преподавателя оперного пения Фаусты Креспи. В 1894 возвращается во Львов и выступает на сцене. В эти годы ей было трудно, потому что в семье и на сцене Саломея встретилась с многочисленными проблемами. Через год она возвращается в Италию. И в свои 25 лет она начинает гастролировать по всему миру. Все оперные сцены встречали ее на бис. По словам Саломеи Крушельницкой, ее любимой героиней была Аида из оперы Джузеппе Верди. Драматическая игра шла в противовес ее сильному характеру, но эту партию она ставила во всех своих выступлениях. Так она увековечила навсегда неисчезающий образ Аиды. Оперная сцена Варшавы стала следующим этапом Саломеи. Крушельницкая сразу завоевала любовь зрителей, хотя за спиной певицы были всего несколько лет профессионального выступления на сцене. Но ее свежее дыхание в сценические образы, исполнение, ее великолепная игра оказали на зрителей сильные и неизгладимые впечатления. Примадонна оперной сцены в Варшаве стала любимым объектом публики. Не обошлось без завистливых врагов, которые наблюдали за ее успехами и высокими гонорарами. На оперных подмостках начинаются интриги, в которых она не желала участвовать.

Саломея едет во Францию. В 1902 году Париж открыл для себя новое имя — Саломея Крушельницкая. Певица выступает со сложной партией оперы Вагнера «Лоэнгрин» и сразу завоевывает Париж своим талантом, утонченным вкусом и роскошным голосом. Начало XX века стало для певицы во многом тяжелым — смерть отца, с которым она не могла попрощаться из-за контракта в Италии, угроза срыва голоса. Из-за расторжения контракта с театром в Неаполе, Крушельницкой нужно было выплатить неустойку, поэтому она действовала через адвоката и его помощника. Судьба подарила ей встречу с ее будущим мужем, Чезаре Риччони. Так в 1910 Буэнос-Айрес состоялась скромная и утонченная свадебная церемония влюбленных. С ним певица прожила счастливую семейную жизнь до конца его дней. Джакомо Пуччини, известный композитор на пике своей популярности пишет оперу «Баттерфляй», которую он характеризовал как шедевр: «Она невероятна и затмит все предыдущие творения». Однако он ошибся, даже участие ведущих оперных певцов на сцене Ла Скала ошеломляющего успеха не принесло, в который так верил Пуччини. Наоборот – фиаско. Но, не опуская рук, он берется исправлять и уже ведущую партию предлагает спеть Саломее Крушельницкой. Она знала, всю предысторию, но не смогла отказать другу и, тем самым, поддержала его. В 1904 опера «Баттерфляй» произвела сенсацию. Украинская певица произвела новый фурор во всем мире, она продолжает гастролировать и везде ее встречают неугасаемыми аплодисментами.

После ухода с оперной сцены Саломея вместе с мужем проживают на приобретенной ими вилле на побережье Италии. Вдовой певица стала в 1936. Каждый год певица посещала свою вотчину. Но однажды в Италию она уже никогда не возвратиться: сначала из-за оккупации и начавшейся Второй мировой войны, затем дом Крушельницкой во Львове был национализирован, а позже уже по состоянию здоровья. В свои 70 с лишним лет Саломея получила перелом бедра. После проведенных операций певица несколько лет была прикована к кровати. После она могла передвигаться только с помощью трости.