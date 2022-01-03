Рождественские традиции в Украине

16:31 03 Январь Киев, Украина





Рождественские традиции Сезон зимних праздников в Украине начинается в середине декабря. Его началом служит День святого Николая, а впоследствии начинается новогодне-рождественский период.

Большая часть зимних традиций приходилась именно на Рождество, предшествовавшее другим праздникам.

Рождество для украинцев – это очень семейный праздник, поэтому большинство обрядов проводилось в узком семейном кругу. Очень важно, чтобы в этот день все родные собрались за столом.

Все, кто являются жителями дома, даже тот, кто временно выехал на учебу или заработки, но не создал новую семью и переехал - должны быть в это время вместе со всеми.

Есть верование, что человек будет бродить круглый год, если на Рождество останется один. А еще в этот день нельзя было ссориться вообще, даже если кто-то с кем-то "избил горшки", нужно было себя держать в руках, а лучше помириться.



Приобщаться к обряду должны были все члены семьи, потому что если бы кто-то из родственников или односельчан проигнорировал бы традиции, то по верованиям, это могло навлечь беду на всех жителей.

В некоторых регионах даже были специальные обряды, которые должны были обеспечить порядок в семье на следующий год.





Обряды делились на две категории. Одни касались подготовки, а другие – непосредственно празднования. Принято было обвязать стол железной цепью и топтаться по нему ногами – это на здоровье и чтобы вся семья держалась кучки, никто никуда не пропал и не скрылся. А также , чтобы скот держался вместе и ходил один за другим. Также на утро Рождества в кучу связывали все ложки – это тоже означало, что вся семья держится в куче.Обряды делились на две категории. Одни касались подготовки, а другие – непосредственно празднования.

"Все происходящее до восхождения первой звезды – длительная подготовка. Она также несет в себе идею не только подготовки, а именно программирования благосостояния и урожая на будущее", – объясняют эксперты.

Одним из таких обрядов было устрашение деревьев. По верованию, это должно было обеспечить их плодородие на следующий год.



Провести такой обряд нужно было в обеденное время перед праздничным ужином.

"Хозяин с кем-то из домашних брали топор и шли к этому дереву, там начинали между собой диалог. Хозяин замахивался на это дерево и угрожал, что если оно не будет рожать – на следующий год его срубят. А ребенок или жена от имени дерева отвечали, чтобы не рубил, потому что на следующий год будет обязательно обильно рожать», – рассказывают этнологи.

Кроме того, к праздникам дом должен быть чисто убранным и празднично декорированным. "Дом притряхивали сеном или соломой и украшали полотенцами – это было празднично, торжественно и создавало атмосферу праздника. Сейчас вырезают снежинки из бумаги, а раньше это тоже было и называлось вытынанки.





Это не обязательно были снежинки, часто геометрические узоры, которыми украшали дом. Важным элементом декора также являлся дидух – один из основных символов Рождества.

"Наш традиционный дидух – это просто сноп из ржи или пшеницы, дополнительно там могли быть еще какие-нибудь травы. Было очень важно, чтобы этот сноп проходил через основные точки календарного года. Поэтому это был либо обжиночный сноп, собранный с поля последним, либо первый – зажиночный. Он уже заключал в себе идею урожая", – объясняют эксперты. В доме его ставили на самое видное место – в углу, у стола, где стоят иконы.





Каждый год нужно было собрать урожай и сделать новый дидух, потому что предыдущий терял свою силу.

После Крещения зерно с дедуха добавляли в зерно, которое будет засеваться первым. А солому от самого дедуха отдавали скоту или жгли.

В общем, новогодне-рождественский период был для украинцев очень важным, поэтому с начала праздников на 12 дней запрещалась любая большая работа. Можно было только готовить есть или возиться у скота. Было много табу для самого Сочельника. "Например, нельзя занимать деньгм. Это касается той же логики, что как начнешь – так и проведешь, то есть весь год занимать и будешь бедным.



Также считалось, что если человек приходит 6 января занимать, то имеет какие-то злые намерения, или ведьма", - отмечают этнологи.

В целом нечистая сила и разнообразные обереги от нее – это часть традиционной культуры рождественских праздников у украинцев. "Был обычай звать в дом всякую нечистую силу, волка, медведя, воробья, мороза – всех тех, кого люди целый год боялись и не хотели их присутствия.

Они призывали их к святому ужину, а в конце говорили: "Если не придешь теперь, чтобы весь год не приходил, за морем твой ужин". Люди считали, что это будет оберегом на целый год», – рассказывает этнологиня.



В нашей культуре оберегом от нечистой силы считается железо. Одновременно оно несло в себе смысл оберега, который отпугивает нечистую силу, и дает здоровье, а также орудие, которое в следующем году должно собрать много урожая», – объясняют исследователи. Некоторые предметы для наших предков имели символическое значение, поэтому им находили место на праздничном столе или под ним. Самое популярное – это чеснок и деньги.



"У копеек очень прозрачная мотивация, здесь не нужно далеко ходить – это на богатство. Их могли класть под ритуальные хлебы, под скатерть вместе с соломой и чесноком". Утром на Рождество или Новый год копейки клали в воду, а затем ей умывались – так называемая контактная магия. С чесноком сравнительно просто тоже он ассоциировался с понятием здоровья. Иногда чеснок ели первым, перед тем как сьесть кутю, хотя это случалось редко», – объясняют эксперты.



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Все традиции и обряды на Сочельник имели привязку к тому, чтобы узнать будущую судьбу и призвать благополучие и урожай.

Например, брали хлеб, катили от стола к прогу и смотрели, каким боком он упадет. Таким образом, можно было определить будет урожай или неурожай.

Прежде чем есть кутью, ее трижды подбрасывали на ложке, чтобы она прилипла к потолку, если больше зерен – будет урожай, а если мака – будут роиться пчелы.

В это время также наблюдали погоду, в частности, если звездное небо – то будет урожайный год. Однако самое важное предсказание счастливой судьбы у нас связывалось с приходом колядников.



Не пустить их в дом было очень плохой приметой. Их не пускали только, если в семье недавно умер и был период траура.

Хозяева были убеждены, что если колядники не приедут, то добра на следующий год не будет», – отмечают этнологи.

Что касается урожая и скота, то многие обряды проводились именно с праздничными блюдами. "Когда хозяйка несла кутью, она должна была кудахтать как курица." Или во время святого ужина детей загоняли под стол и они должны были кричать голосами животных, которые были в семье – чтобы они велись.



В регионах, где собирали грибы, было такое ритуальное действие – рассыпать конфеты или сушеные грибы по соломе и искать, произнося разные слова. Тогда верили, что летом или осенью можно будет их найти.

Также нужно было наложить много хлебов, чтобы хозяин за ними прятался и спрашивал детей, видят ли они его. Хозяин должен был сказать "чтобы и на следующий год не видели". В понимании, что должно быть так много хлеба, за ним можно спрятаться». Кроме того, для украинцев Рождество – это также о поминовении умерших. Их приглашали на ужин, оставляли для них блюда и даже столовые предметы.



Что готовят на праздничный стол

К еде у украинцев всегда было особое отношение.

Мясные блюда всегда ассоциировались с праздником, поэтому на Рождество и Пасху резали свиней.

"У нас очень резко отличалась еда в будни и по праздникам. Люди ели сравнительно мало, бедные люди преимущественно не доедали в будни. Однако они не распределяли еду, чтобы хватало понемногу на каждый день, а оставляли так, чтобы было много на праздники. В праздничные дни нужно было не просто наесться, а съесть.



Это тоже было связано с магией первого дня – как начнешь год, так и проведешь», – рассказывает этнологиня.

Новогодний ужин раньше назывался Щедрая кутья или Щедрый вечер.

Этот ужин не предусматривает каких-либо обязательных блюд, главное, чтобы было много мясного.

Всем праздникам предшествовал определенный период поста, в частности ужин на сочельник перед Рождеством обязательно должен быть постным. "По традиции целый день перед Сочельником вообще не нужно есть. А уже на ужине, что в канун Рождества, должно быть 12 блюд.



Хотя каждый регион и село имеют свои гастрономические традиции на рождественский период, есть универсальные и обязательные блюда. Кутя, компот и традиционный хлеб – это то, что должно быть обязательно. Все остальное на святой ужин должно быть постным – капуста, картофель, горох, грибы, соленые продукты. Кутья имела особое значение, поскольку связана с культом предков и их почитанием.







На Рождество ритуальный хлеб называется калач, но названия могут быть очень разнообразны: душа, лежебока, оборотень, бухон. А в Карпатах хлебы вообще называют Василий и Меланка, как мужское и женское начало – это два хлеба, которые ложатся друг на друга, корочун или кричун. Все это тот хлеб, который катят и смотрят, как он упадет. Его не едят в течение целых праздников, он просто стоит, и только на Новый год у него обрезали край, если могли это жевали, но преимущественно отдавали скоту.

Наш украинский народ имеет богатую и оригинальную культуру, накопленную многочисленными поколениями. С давних времен к нам идут жизненная мудрость и наставления по образу жизни. Они заложены в украинских обычаях, праздниках, обрядах, фольклоре. Это мироощущение и мировосприятие нашего народа. Украинские традиции объясняют и обосновывают взаимоотношения между людьми, между людьми и природой, духовную ценность каждого отдельного человека и народа вообще.



Род наш прекрасен духовностью. Наши предки отбирали самые ценные достояния, обогащая их, и бережно передавали из поколения в поколение. Украинцы умели чувствовать природу, черпать здоровье, силу и красоту из ее лона; все творческие силы человека были ориентированы на укрепление семьи, собственного рода. Итак, не забудем своего прямого долга и продолжим дело наших предков.





