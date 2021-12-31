Римская Империя первая огласила 1 января началом Нового года

На сегодня существуют такие страны, где Новый год наступает совершенно в другой день, нежели у нас. И привычное для нас 31 декабря, которое ассоциируется концом старого и началом Нового года, для некоторых стран просто обычный день.

В Украине традиционно принято встречать Новый год в ночь на 1 января, по указу, который был выдан государем Петром Первым. Царь позаимствовал этот праздник у европейцев. В указе говорилось, что отныне вся Россия вступает в Новый Год 1 января.

Эта дата была выбрана императором Рима Юлием Цезарем. Он узаконил календарь, над которыми работали астрономы. Впоследствии календарь будут называть юлианским. Началом каждого следующего нового года император утвердил месяц январь. По одной из версий название месяца происходит от имени бога Януса, который для римлян отожествлялся с неким новым началом.

Янус – двуликий бог, оба его лица смотрят в разные стороны: одно – вперед, в будущее, другое — назад, в прошлое, своего рода обозначающий цикл — начало и конец. Как написано в древнеримской мифологии, Янус был наделен даром видения и мог управлять временем.

В России, с указом царя Петра Первого отныне запрещалось праздновать Новый год в сентябре. Праздник был перенесен на начала января. Также указывалось, что обязательным условием праздника было нарочито ставить деревья при дворах, и украшать их.

Дело в том, что в странах Европы праздник Нового года уже давно отмечали по григорианскому календарю, Петр Первый не мог при всем своем величии уступить и в этом. В России Новый год уже во времена правления Петра праздновали ярко и размашисто с громкими фейерверками, и массовыми гуляниями на площади в Москве.

Также очень важным для России считается введение нового временного исчисления, которое берет начало с рождения Христа.

Петр Первый по этому поводу расписал в указе от 1699, что год, который начинается с января месяца, уже будет 1700. Необходимо заметить, что календарный стиль не изменился: Россия по-прежнему использовала юлианский календарь.

Впоследствии еще несколько лет все документы подписывались двумя датами: в старом стиле — с момента начала всех времен и новом — с Рождества Христова.

Что же касается календарного стиля, то григорианский календарь в России был утверждён при власти большевиков в начале XX века. Они были противниками любой религии, поэтому их ничего не останавливало. И в 1918 Россия перешла на григорианский календарь по примеру европейских стран, при этом даты всех предновогодних и новогодних праздников были смещены. Важно заметить, что православная церковь по-прежнему использует старый календарный стиль – юлианский. Поэтому гражданские и церковные праздники отличаются в датах.

Было время, что Рождество и Новый год не отмечали, потому что они вообще были отменены. Они не праздновались в общей сложности шесть лет, включительно по 1935. Но один очерк в газете все изменил. В нем отмечалось, что, было бы здорово устроить для детей новогодний праздник с елкой. После этого, Новый год, как и раньше, встречали и проводили весело, а в 1949 году 1 января стало официальным выходным днем.

С меняющимися первыми государственными лицами и властями России, которые были подвержены изменениям "моды" в Европе или своих главенствующих принципах, дата менялась: ее то переносили, то отменяли, то вновь восстанавливали. Поэтому люди не раз приходили в смятение и негодование, запутавшись окончательно. И неудивительно, потому что любая власть диктовала свои установки.

Сейчас Новый год – это праздник, которого ждут все, а гостья из леса дарит радость каждый дом своими нарядами.