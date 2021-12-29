Остров Хортица – одно из чудес Украины

В Украине очень много мест, которые хранят в себе многолетнюю историю. В каждом регионе, городе или в его окрестностях найдется что-то свое, неповторимое, обладающее силой, красотой, необыкновенной природой, куда многих людей притягивает невидимый магнит.

Таким обособленным местом есть остров Хортица в городе Запорожье. Для многих название острова сразу ассоциируется с основной выстроенной достопримечательностью — Запорожская Сечь, которая отображает как именно был обустроен быт казаков, их занятость и деятельность. И это так, но также остров хранит в себе события многих веков, историю кочевых народов и поселений.

На самом деле, история формирования острова Хортица берет свое начало задолго до первых поселенцев на нем, об этом свидетельствуют скальные породы на северной части острова. Также одно из первых письменных упоминаний об острове датируется серединой I века нашей эры.

Остров расположен посреди Днепра, между правым и левым берегами города Запорожья. Он сформировался несколько миллионов лет назад, когда произошел раскол одного материка, а с появлением полноводных и быстрых вод реки, отделивших большую выступавшую часть суши левого берега, образовался остров Хортица. Нам представился уникальный случай видеть гранитные монолитные скалы, которые не изменились за все время существования острова.

Правда, мы уже не сможем увидеть хотя бы приближенную картину того, какие виды открывались с берегов острова на прилегающие к ней равнины, скалы, пороги и озера.

Дело в том, что стройка Днепрогэса и затопленные низовья плавней по руслу Днепра, которые сейчас образуют Каховское водохранилище, скрыли большую часть территории вокруг острова, те самые пороги Днепра. В результате уровень воды поднялся. Смылась береговая линия на южной части острова. А ведь раньше левый рукав Днепра (его название – Новый Днепр, старое - Герр), который отделил остров от основного материка, был мелким. И во времена, когда случались редкие засухи, то по мелководью и песчаным косам можно было добраться с левого берега на остров и обратно.

Природа острова сформировалась благодаря степному климату: здесь солнечно, река пресная, сухой воздух. На сегодня растительность острова не такая обильная и густая из-за небрежного обращения людьми к ней, и загрязненной экологии. Негативное влияние на экосистему оказала постоянная вырубка деревьев во времена заселений и застроек на берегах материка в XVII и XVIII веках. Она уничтожила большую часть вековой растительности к началу XX века. А ведь до этого Хортица — это был густой и поросший дубовый лес, степи, балки, ивняки, рощи и луга.

Тем не менее остров и сегодня богат своей разнообразной фауной и флорой. Он полон уникальной растительности: водяной папоротник, чилим, байрачные и плавневые леса; и многочисленными видами животного мира: вепри, лоси, косули; совы, фазаны, цапли, пустельга, черные коршуны и т. д..

Название острова спорится исследованиями и существует несколько версий. Но в основном все приходят к одному более вероятному варианту. В переводе с языка древних племен и поселений «орт» обозначает «середина», то есть говорилось именно о расположении острова посередине быстрой реки.

Остров Хортица разлегся большим великаном на Днепре. За долгие века своего существования он хранит в себе много событий: на нем жили древние племена, оставив для нас ценные «следы» своего пребывания, на острове сооружали капище, существовал жертвенник, молились языческим богам, характерники войска казачьего здесь тренировались и закаляли свой воинский дух, собирались вече возле старого дуба (древа силы). Хортица всегда была обособленным местом, местом силы, где можно было побыть вдали от людей, уединиться, зарядиться новой энергией и вдохновиться.

Остров обладает такой необъяснимой силой притяжения... Возможно, именно потому, что он за миллионы лет вобрал в себя тайны, знания, исторические события, которые известны только ему. Ведь он всегда радушно принимает каждого, чтобы делиться своей неиссякаемой энергией.