Остров Джарылгач - рай для экотуризма

«Остров в океане есть» - так поет актер Андрей Миронов в известной нам киноленте. Но в данной статье речь пойдёт не об океане, а о Черном море и его берегов Херсонской области. Наверное, каждый слышал про такое название местности как Джарылгач.

Да, это остров. Остров является самым большим на Украине и в Черном море, протяженностью в 42 км. Хотелось бы сказать, что остров совершенно нелюдимый, но, возможно, это было так всего I столетие или может те же полвека назад, но сейчас сложилась немного иная ситуация. Остров популярен среди туристов.

Тем не менее – это остров и к нему не добраться машиной, поездом или самолетом, только по воде на катере. Остров прекрасен своей природой и представителями самого разнообразного животного мира.

На нем нет всех прелестей цивилизации, нет шума машин, нет интернета и электричества, нет клубной музыки. Здесь только природа, шелест прибрежного ветра, крики животных, плеск моря и безграничная свобода от всего, что осталось на материке.

Море, бескрайнее небо и белоснежный песок – взгляду открываются невероятные, неземные виды. Как будто этот остров был затерян, и на него совершенно случайным образом удалось попасть человеку.

Но все же на острове присутствуют «следы человека» — старый маяк, высотой почти в 25 метров, макет которого, по словам многих, сделал француз. Правда, он уже не выглядит так обнадеживающе. Время и климат потрепали его и стала необходимость в сооружении нового. Недалеко от старого маяка, в нескольких метрах возвышается его «побратим», луч света виден на расстоянии 35 километров.

Конечно же, маяк является достопримечательностью острова. Он всегда выполнял свою главную функцию, и сейчас новое его строение используют по назначению. К нему прилегает разрушенный домик из ракушника, стены которого понемногу завоевывает море. Когда-то здесь стояла метеостанция.

На острове есть множество озер, болот и топей, а также чистый источник питьевой воды, из которого любят пить отдыхающие.

В летний сезон в море под солнцем могут плескаться стаи дельфинов, на острове бегают зайцы, встречаются еноты, множество птиц, которые, несомненно, гнездятся или зимуют на острове. Здесь есть также лебединая лагуна. А если зайти вглубь острова, то просто от неожиданности теряешься, здесь бродят олени, бегают лани и муфлоны, кабаны и лисы.

Поэтому не удивляйтесь — на острове Джарылгач отведена заповедная территория и уже более десяти лет существует заповедник площадью 10 тыс. гектар, где, как мы уже рассказывали выше, обитают много видов животных, которые передвигаются по острову вольно и без ограничений. Это их дом. Фотографии туристов об этом красноречиво рассказывают.

Красочные закаты и рассветы являются одним из украшений острова. Такие сочные и яркие краски придают еще большего забвения от пребывания на этом морском уголке.

Возможно, когда-то остров и считался совсем необитаемым, но нужно все же стараться уберечь эту дикую природу. Наплыв людей в поисках «новенького» за последние несколько лет, а особенно в период закрытых границ, все же оставляет следы своего пребывания на острове.

Необходимо учесть, что это не джунгли и не пальмы на островах безлюдных, остров находится в степной зоне: комары, жгучее солнце и открытое пространство – не избежать. От них вас не укроют лесные заросли.

Некоторые места уже облюбовали люди и мелкие предприниматели, где вы можете устроиться на шезлонге или в маленьком бунгало, но все же есть места, в глубине острова или на отдаленных пляжах, где можно уединиться с природой.

Поэтому нужно быть очень благодарным природе и этому месту, чтобы с каждым разом возвращаться сюда с таким же воодушевлением.

Остров Джарылгач – еще один прекрасный уголок нашей любимой Украины.