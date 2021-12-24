Оригинальные памятники Украины, которые достойны внимания

Когда люди слышат слово "памятник", у них сразу возникают ассоциации с крепким большим монументом, изображающим какое-нибудь выдающееся лицо. Такие памятники можно наблюдать почти на каждой большой площади или проспекте города. Но "Матрица свободы" предлагает узнать самые интересные и необычные памятники нашей страны.
Памятник гривне
Единственный памятник национальной валюте можнобыло увидеть в центре Донецка. Огромная монета стола прямо у входа в один из городских банков. Интересно, что все время гривна крутилась, символизируя бесконечное движение денег и капитала. Появилась она в 2005 году. Но из-за известных событий на востоке в 2014 монета была демонтирована. Но на сегодняшний день подобный памятник установили и в class="word">Киеве. Существует поверье, что если дотронуться на удачу до этой монеты и загадать желание, связанное с материальным благополучием, оно обязательно сбудется.
Памятник улыбке
Самобытная достопримечательность Львова установлена на улице Армянской возле популярного кафе "Дзига". Это небольшая скульптура, изображающая улыбающуюся бронзовую рыбку. Надо добавить, что это самый маленький памятник Львова. Он был установлен скульптором Олегом Дергачевым в 2001 году и весил около 150 килограммов.
Памятник Жабе
Тот, кто хотя бы раз в жизни приходил к каждому и не давал спокойно спать. Данная скульптура находится в морском городе Бердянск, ее установили еще в 2007 году.Его создателем стал художник монументалист Николай Мироненко. Скульптура изображает бронзовую лягушку, сидящую на четырех головах: деда, женщины, мужчину и ребенка. Памятник олицетворяет собой человеческие изъяны и зависть и алчность. Здесь они в виде огромной лягушки, которая как душит, когда возникают такие эмоции. Сама лягушка изображена с мобильным телефоном, пачкой валюты, сигарой и золотой цепью. Весит скульптура около 250 килограммов.
Памятник апельсину, спасшему город, в Одессе
В конце 18 в. будущее города зависело от строительства порта. Однако император Павел I отказался предоставить средства. Чтобы вернуть его благосклонность, одесситы отправили в конце зимы делегацию с тремя тысячами апельсинов. Город был спасен.
Скульптура "Друг" в Кривом Роге
На создание автора вдохновил известный мультфильм «Жил был пес». Если потереть волка за живот и загадать желание, оно обязательно исполнится.
Памятник Полтавской галушке
Галушки или по другому-клецки - традиционное для региона блюдо украинской кухни и один из его символов.
Памятник рюкзаку во Львове
Он вошел в Книгу рекордов в качестве первого памятника рюкзака в Украине.
Памятник человеку-невидимке в Тернополе
Лаконичный монумент в виде только пара обуви привлекает внимание своей необычностью.
Памятник трамваю
Культовое сооружение столицы нашей Родины- Киева. Он находится на Владимирском спуске, место где впервые поехал 1-й электро- трамвай. Историческое сооружение установили по случаю 100-летия киевского трамвая.
«Влюбленные фонари»
Его можно увидеть в самом центре Киева, на Майдане Незалежности. Данный монумент олицетворяет светлый образ любви и имеет много поклонников. В 2018 году в семье фонарей появились двое «фонарей».
«Летучая корова» в Киеве
Все слышали о столичном «Ежике в тумане», а другие скульптуры автора знают не много. Среди них и «Летучая корова», отличающаяся своей оригинальностью.
Памятник варенику
Первый в Украине памятник вареника появился в Черкассах в 2006 году, сейчас его уже, к сожалению, демонтировали. Скульптура изображала казака Мамая, который ест вареники. За его спиной разместили огромный вареник в виде полумесяца. Автором памятника одного из самых известных украинских блюд выступил заслуженный художник Украины Иван Физер. Высота керамического монумента составляла 2,5 метра.
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