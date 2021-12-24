Оригинальные памятники Украины, которые достойны внимания

Когда люди слышат слово " памятник ", у них сразу возникают ассоциации с крепким большим монументом , изображающим какое - нибудь выдающееся лицо . Такие памятники можно наблюдать почти на каждой большой площади или проспекте города . Но " Матрица свободы " предлагает узнать самые интересные и необычные памятники нашей страны .

Памятник гривне

Единственный памятник национальной валюте можнобыло увидеть в центре Донецка . Огромная монета стола прямо у входа в один из городских банков . Интересно , что все время гривна крутилась , символизируя бесконечное движение денег и капитала . Появилась она в 2005 году . Но из - за известных событий на востоке в 2014 монета была демонтирована . Но на сегодняшний день подобный памятник установили и в class="word">Киеве . Существует поверье , что если дотронуться на удачу до этой монеты и загадать желание , связанное с материальным благополучием , оно обязательно сбудется .



Памятник улыбке

Самобытная достопримечательность Львова установлена на улице Армянской возле популярного кафе " Дзига ". Это небольшая скульптура , изображающая улыбающуюся бронзовую рыбку . Надо добавить , что это самый маленький памятник Львова . Он был установлен скульптором Олегом Дергачевым в 2001 году и весил около 150 килограммов .



Памятник Жабе

Тот , кто хотя бы раз в жизни приходил к каждому и не давал спокойно спать . Данная скульптура находится в морском городе Бердянск , ее установили еще в 2007 году. Его создателем стал художник монументалист Николай Мироненко . Скульптура изображает бронзовую лягушку , сидящую на четырех головах : деда , женщины , мужчину и ребенка . Памятник олицетворяет собой человеческие изъяны и зависть и алчность . Здесь они в виде огромной лягушки , которая как душит , когда возникают такие эмоции . Сама лягушка изображена с мобильным телефоном , пачкой валюты , сигарой и золотой цепью . Весит скульптура около 250 килограммов .

Памятник апельсину , спасшему город , в Одессе

В конце 18 в . будущее города зависело от строительства порта . Однако император Павел I отказался предоставить средства . Чтобы вернуть его благосклонность , одесситы отправили в конце зимы делегацию с тремя тысячами апельсинов . Город был спасен .



Скульптура " Друг " в Кривом Роге

На создание автора вдохновил известный мультфильм « Жил был пес ». Если потереть волка за живот и загадать желание , оно обязательно исполнится .

Памятник Полтавской галушке

Галушки или по другому-клецки - традиционное для региона блюдо украинской кухни и один из его символов .

Памятник рюкзаку во Львове

Он вошел в Книгу рекордов в качестве первого памятника рюкзака в Украине .

Памятник человеку - невидимке в Тернополе

Лаконичный монумент в виде только пара обуви привлекает внимание своей необычностью .



Памятник трамваю

Культовое сооружение столицы нашей Родины - Киева . Он находится на Владимирском спуске , место где впервые поехал 1 - й электро - трамвай . Историческое сооружение установили по случаю 100 - летия киевского трамвая .



« Влюбленные фонари »

Его можно увидеть в самом центре Киева , на Майдане Незалежности . Данный монумент олицетворяет светлый образ любви и имеет много поклонников . В 2018 году в семье фонарей появились двое « фонарей ».

« Летучая корова » в Киеве

Все слышали о столичном « Ежике в тумане », а другие скульптуры автора знают не много . Среди них и « Летучая корова », отличающаяся своей оригинальностью .



Памятник варенику