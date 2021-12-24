Оригинальные памятники Украины, которые достойны внимания

20:58 24 Декабрь Киев, Украина

Когда люди слышат слово "памятник", у них сразу возникают ассоциации с крепким большим монументомизображающим какое-нибудь выдающееся лицоТакие памятники можно наблюдать почти на каждой большой площади или проспекте городаНо "Матрица свободыпредлагает узнать самые интересные и необычные памятники нашей страны.
 
Памятник гривне
                                               
                                                      Фото: Памятник гривне
 
Единственный памятник национальной валюте можнобыло увидеть в центре ДонецкаОгромная монета стола прямо у входа в один из городских банковИнтересночто все время гривна крутиласьсимволизируя бесконечное движение денег и капиталаПоявилась она в 2005 годуНо из-за известных событий на востоке в 2014 монета была демонтированаНо на сегодняшний день подобный памятник установили и в class="word">КиевеСуществует поверьечто если дотронуться на удачу до этой монеты и загадать желаниесвязанное с материальным благополучиемоно обязательно сбудется.
 

Памятник улыбке
 
                                                                                                                                         Фото: Памятник улыбке
 
 
Самобытная достопримечательность Львова установлена на улице Армянской возле популярного кафе "Дзига". Это небольшая скульптураизображающая улыбающуюся бронзовую рыбкуНадо добавитьчто это самый маленький памятник ЛьвоваОн был установлен скульптором Олегом Дергачевым в 2001 году и весил около 150 килограммов.

Памятник Жабе
 
 
                                                                                                         Фото: Памятник жабе
 
 
Тоткто хотя бы раз в жизни приходил к каждому и не давал спокойно спатьДанная скульптура находится в морском городе Бердянскее установили еще в 2007 году.Его создателем стал художник монументалист Николай МироненкоСкульптура изображает бронзовую лягушкусидящую на четырех головахдедаженщинымужчину и ребенкаПамятник олицетворяет собой человеческие изъяны и зависть и алчностьЗдесь они в виде огромной лягушкикоторая как душиткогда возникают такие эмоцииСама лягушка изображена с мобильным телефономпачкой валютысигарой и золотой цепьюВесит скульптура около 250 килограммов.
 
 
Памятник апельсинуспасшему городв Одессе
 
 
Апельсин
В конце 18 вбудущее города зависело от строительства портаОднако император Павел I отказался предоставить средстваЧтобы вернуть его благосклонностьодесситы отправили в конце зимы делегацию с тремя тысячами апельсиновГород был спасен.
 

Скульптура "Другв Кривом Роге
 
 
Фото: Скульптура друг 
 
На создание автора вдохновил известный мультфильм «Жил был пес». Если потереть волка за живот и загадать желаниеоно обязательно исполнится.
 
 
Памятник Полтавской галушке
 
 
Фото: Памятник галушке
 
Галушки или по другому-клецки - традиционное для региона блюдо украинской кухни и один из его символов.
 
 
Памятник рюкзаку во Львове
  
 
Фото: Памятник рюкзаку
 
Он вошел в Книгу рекордов в качестве первого памятника рюкзака в Украине.
 
 
 Памятник человеку-невидимке в Тернополе
 
 
Фото: Памятник человеку-невидимке в Тернополе
 
Лаконичный монумент в виде только пара обуви привлекает внимание своей необычностью.
 

Памятник трамваю
 
 
Фото: Памятник трамваю
 
Культовое сооружение столицы нашей РодиныКиеваОн находится на Владимирском спускеместо где впервые поехал 1-й электротрамвайИсторическое сооружение установили по случаю 100-летия киевского трамвая.
 

«Влюбленные фонари»
 
 
Фото: Памятник влюбленные фонари
 
Его можно увидеть в самом центре Киевана Майдане НезалежностиДанный монумент олицетворяет светлый образ любви и имеет много поклонниковВ 2018 году в семье фонарей появились двое «фонарей».
 
 
«Летучая корова» в Киеве
 
 
Фото: «Летучая корова» в Киеве
 
Все слышали о столичном «Ежике в тумане», а другие скульптуры автора знают не многоСреди них и «Летучая корова», отличающаяся своей оригинальностью.
 

Памятник варенику
 
                                                                                                        Фото: Памятник варенику
 
Первый в Украине памятник вареника появился в Черкассах в 2006 годусейчас его ужек сожалениюдемонтировалиСкульптура изображала казака Мамаякоторый ест вареникиЗа его спиной разместили огромный вареник в виде полумесяцаАвтором памятника одного из самых известных украинских блюд выступил заслуженный художник Украины Иван ФизерВысота керамического монумента составляла 2,5 метра.
 