Николай Васильевич Гоголь – гений с израненной душой

19:51 07 Январь Киев, Украина

Николай Васильевич Гоголь (1821–1852) известен нам по многим своим сочинениям, которые стали классикой. Его уникальный жанр, тонкий и искрометный юмор, открытая поэтичная душа и необычный слог признавали и восхищались лучшие на то время прославленные поэты и писатели. Творчество Гоголя для многих его последователей, а также многих известных авторов и классиков не только русской, но и зарубежной литературы имело прямое влияние. Судьба Николая Гоголя носит такой же мистический характер, как и его книги. Жизнь писателя полна тайн и загадок. И необходимо отметить, что он сам много лет не находил в себе признаки жизни, его одолевали страхи и мысли о самой смерти. Писатель родился в Малороссийской губернии в селе Васильевка (Яново). Сейчас это Полтавская область и село переименовано в Гоголевку. Имя Николай было дано неспроста, а в честь иконы святого Николая Чудотворца, к которому мать не раз обращалась с молитвами. Дело в том, что до рождения Николая у Марии Гоголь-Яновской двое мальчиков рождались мертвыми. После первенца мать еще теряла детей, здоровье которых в детстве было слабым, и они не выживали. Но у писателя появились еще четыре младших сестры – Мария, Анна, Елизавета и Ольга. Поэтому вымоленный мальчик был назван именем Св. Николая. Церковь, куда наведывалась мать Гоголя, находилась как раз в селе Диканька. Детство и отрочество пролетели быстро и беззаботно, а юные годы и учеба в Нежине открывали будущему писателю, как ему казалось, новую жизнь. Хотя учеба у него вызывала лишь скуку, в годы студенчества у него проявлялись таланты к рисованию, литераторству и письму. Здесь же в его голове начинают зарождаться первые сочинения.

В молодости Гоголю было трудно найти себя и свой путь. Переехав в Петербург, он начинал с мизерного заработка. Пробовал практически все, но не мог долго задерживаться в местах для него скучных и монотонных. Суровая жизнь никак не уживалась с высокими идеалами Гоголя, о которых он так грезил. Лишь новые знакомства в Петербурге, а в дальнейшем тесная дружба с Плетневым и бароном Дельвига смогла указать писателю направление и путь, по которому он должен идти. А близкое общество Жуковского и Пушкина помогли молодому таланту раскрыться.

Первые его пробы в письме многие критики не восприняли. Это была одна из первых его работ, написанная под вымышленным псевдонимом. После чего он не выдержал неугодной ему рецензии и сжег все экземпляры «Ганц Кюхельгартен». В принципе Гоголь всегда так поступал – в порыве чувств сжигал свои рукописи, не оставлял и следа от них, если хоть что-то ему не нравилось. К концу жизни в сочинениях Гоголя можно просмотреть параллель с героями повестей и с жизнью самого писателя, мыслями и состоянием полного отчаяния.

У Гоголя было мало друзей, но с кем он общался — писали, что он не был практичным человеком: у него не было своей комнаты, не было сбережений и личных средств. Все чем он жил и как — зависело всецело от его настроения. Он полагался только на судьбу: проживал у своих друзей, отказался от многих вещей, то есть бремя материального на него не ложилось.

Свое имение, которое он унаследовал от отца, Василия Гоголь-Яновского, Николай Гоголь передал своим сестрам и матери.

Мать, с которой писатель очень часто вел переписку, помогала ему в мелких деталях, когда Гоголь писал о своих героях, то есть быт, манеры, говор, поверья – все это он черпал из писем матери. Надо сказать, что на творчество писателя с детства отложили печать мамины рассказы о «страшном суде».

А увлечение и работа отца заложили в писателе любовь к театру и литературе. Гоголя всегда влекло к необычному. Отец Николая, Василий Гоголь-Яновский, писал стихи и был драматургом. Возможно, если не смерть отца, то для юноши поддержка папы могла бы повлиять на его труды и многие сожженные рукописи несомненно стали бы шедеврами литературы.

Гоголь целиком отдавался своему творчеству, он тщательно и обдуманно подходил к каждой мелочи.