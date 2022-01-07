Николай Васильевич Гоголь – гений с израненной душой

Николай Васильевич Гоголь (1821–1852) известен нам по многим своим сочинениям, которые стали классикой. Его уникальный жанр, тонкий и искрометный юмор, открытая поэтичная душа и необычный слог признавали и восхищались лучшие на то время прославленные поэты и писатели. Творчество Гоголя для многих его последователей, а также многих известных авторов и классиков не только русской, но и зарубежной литературы имело прямое влияние.
Судьба Николая Гоголя носит такой же мистический характер, как и его книги. Жизнь писателя полна тайн и загадок. И необходимо отметить, что он сам много лет не находил в себе признаки жизни, его одолевали страхи и мысли о самой смерти.
Писатель родился в Малороссийской губернии в селе Васильевка (Яново). Сейчас это Полтавская область и село переименовано в Гоголевку.
Имя Николай было дано неспроста, а в честь иконы святого Николая Чудотворца, к которому мать не раз обращалась с молитвами. Дело в том, что до рождения Николая у Марии Гоголь-Яновской двое мальчиков рождались мертвыми. После первенца мать еще теряла детей, здоровье которых в детстве было слабым, и они не выживали. Но у писателя появились еще четыре младших сестры – Мария, Анна, Елизавета и Ольга. Поэтому вымоленный мальчик был назван именем Св. Николая. Церковь, куда наведывалась мать Гоголя, находилась как раз в селе Диканька.
Детство и отрочество пролетели быстро и беззаботно, а юные годы и учеба в Нежине открывали будущему писателю, как ему казалось, новую жизнь. Хотя учеба у него вызывала лишь скуку, в годы студенчества у него проявлялись таланты к рисованию, литераторству и письму. Здесь же в его голове начинают зарождаться первые сочинения.
Личная жизнь писателя также покрыта тайной. Многие до сих пор не уверены испытывал ли он какие-либо романтичные и нежные чувства. Возможно его нестабильное материальное положение и отсутствие своего крова отпугивали всех потенциальных невест.
Большинство также утверждают, что и смерть, с которой Гоголь уже смирился, и, к которой он был готов, окутана мистикой. Но все же сама по себе смерть пугала Гоголя. Он боялся мучений, приносивших ему невыносимую боль во время лечебных процедур. Многие предполагают, что Гоголь заразился болезнью, пребывая в одной из поездок заграницей, которая просто истощила его. А душевные страдания в последние годы жизни отложили отпечаток на общее состояние здоровья писателя.
Из переписок стало известно, что Гоголь уже писал о своем неизбежном смертном одре, и просил своих друзей перед похоронной процессией — окончательно убедиться в том, что душа его уже покинула тело. Причиной такого беспокойства стали его частые отрешенные состояния, когда он на длительное время становился недвижимым и просто смотрел в одну точку...
Николай Васильевич Гоголь – человек, который своим творчеством привнес колоссальный вклад в литературу.
Появление такого долгожданного ребенка однозначно носило свою миссию и предназначение, в чем сам писатель был глубоко убежден.
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