Николай Пимоненко – академик и преподаватель жанровой живописи

Имя Николая Пимоненко появилась на слуху в конце XIX века благодаря своим работам, которые четко передавали атмосферу и характер украинского села. Также основные заслуги и признательность его в том, что своей деятельностью в сфере искусств способствовал распространению и популяризации украинского быта, села и традиций. Пимоненко был членом Петербуржской Академии художеств и общества передвижников, преподавал в Киевском политехническом университете и Киевской рисовальной школе.
Николай, когда достиг сознательного возраста, помогал отцу в иконописной лавке. Заработок доставался тяжело: они переезжали с места на место, где их работа была востребованной (работали резьбой по дереву, расписывали стены храмов). Тем не менее эти детские путешествия с отцом по маленьким городкам и селам открыли всю красоту украинской природы, характеры и быт людей, населявших их. Все это с большой душой будет изображено на картинах художника.
Большие способности маленького Николая были замечены директором Киевской рисовальной школы Николаем Мурашко. При Лавре была открыта иконописная школа, которую посещал Пимоненко, где и были обнаружены его таланты. Мурашко посодействовал в том, чтобы юноша получал бесплатное образование, а также помог ему еще больше раскрыть и развить свой дар рисования.
Обучение Пимоненко проходило легко, ему удавались разные стили живописи и все его старания не были тщетными. Он был признан лучшим учеником в 1980, а еще через два года, по окончании школы, получил право репетиторства.
В 1882 году, получив прекрасную базу, Пимоненко решает усовершенствоваться в знаниях и едет в Петербург. В Академии искусств он слушает лекции и работает в мастерской В. Орловского. Годы обучения принесли ему три медали за высокие достижения в живописи.
Николай был женат один раз на дочери своего преподавателя. Семейная жизнь Пимоненко была счастливой, его жена, Александра, всегда тепло вспоминала о муже.
Даже с тестем у Пимоненко были прекрасные отношения, которые остались после окончания обучения в мастерской Академии художеств. Они всегда поддерживали друг друга в живописи, обогащали свои работы новыми подходами по передаче цвета для более реалистичного изображения на полотне.
Николай Пимоненко вынужден был покинуть Петербург. В российской столице, где была высокая влажность, академику художеств становилось трудно дышать. Состояние здоровья ухудшалось, и он принял решение вернуться в родной город.
В Киев Николай приехал вместе с женой и тестем, Владимиром Орловским. Усадьба их находилась по улице Гоголевской, 28. На доме теперь установлена мемориальная доска в честь гениального живописца.
Пимоненко начинает преподавать в рисовальной школе Николая Мурашко, где он когда-то сам был учеником. Одновременно дает уроки в Киевском политехническом институте: для технических специальностей был введен курс рисования.
Живописец продолжает писать картины и выставляться на международных выставках в Германии, Франции и Великобритании. С конца XIX века художник вступил в общество передвижников, которое ставило перед собой задачу всеобщего просвещения реальности. Картины перемещались выставками по городам России и участвовали в разных экспозициях в Европе.
Не переставал Николай Пимоненко совершенствоваться и как портретист, работал над своей техникой, передачей тонов и полутонов. Иллюстрировал издания поэта Т. Шевченко.
Одна из работ Пимоненко «Гопак» была высоко признана на выставке во Франции, за нее художник удостоился золотой медали. Картину выкупил Лувр. Теперь ее оригинал украшает один из залов музея.
Еще один из шедевров художника можно лицезреть на стенах Владимирского собора в Киеве, где он расписал Святых Александру и Николая.
К сожалению, свой полный художественный потенциал и, возможно, высшее мастерство художнику при жизни не удалось раскрыть. Николай Пимоненко умер от туберкулеза в 50 лет.
Илья Репин, близкий друг и искренний поклонник таланта Николая Пимоненко, утверждал, что ни у кого так не удавалось естественно передать всю красоту и гармонию украинского села.
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