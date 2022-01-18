Николай Пимоненко – академик и преподаватель жанровой живописи

Имя Николая Пимоненко появилась на слуху в конце XIX века благодаря своим работам, которые четко передавали атмосферу и характер украинского села. Также основные заслуги и признательность его в том, что своей деятельностью в сфере искусств способствовал распространению и популяризации украинского быта, села и традиций. Пимоненко был членом Петербуржской Академии художеств и общества передвижников, преподавал в Киевском политехническом университете и Киевской рисовальной школе.

Николай, когда достиг сознательного возраста, помогал отцу в иконописной лавке. Заработок доставался тяжело: они переезжали с места на место, где их работа была востребованной (работали резьбой по дереву, расписывали стены храмов). Тем не менее эти детские путешествия с отцом по маленьким городкам и селам открыли всю красоту украинской природы, характеры и быт людей, населявших их. Все это с большой душой будет изображено на картинах художника.

Большие способности маленького Николая были замечены директором Киевской рисовальной школы Николаем Мурашко. При Лавре была открыта иконописная школа, которую посещал Пимоненко, где и были обнаружены его таланты. Мурашко посодействовал в том, чтобы юноша получал бесплатное образование, а также помог ему еще больше раскрыть и развить свой дар рисования.

Обучение Пимоненко проходило легко, ему удавались разные стили живописи и все его старания не были тщетными. Он был признан лучшим учеником в 1980, а еще через два года, по окончании школы, получил право репетиторства.