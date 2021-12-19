Настоящий оазис с лесами, озерами и первозданной природой - Яворовский национальный природный парк

15:16 14 Декабрь Киев, Украина

В украинском приграничье сохранился настоящий оазис с лесами, озерами и первозданной природой. 23 года назад, 4 июля 1998 года, на Львовщине был создан Яворовский национальный природный парк. Сейчас он занимает площадь более 7 тыс. га и вместе с еще одной природоохранной зоной – природным заповедником «Розточье» (2 тыс. га) – оберегает уникальную флору и фауну украинского Расточья.



Именно благодаря тому, что эта территория охраняется законом, мы до сих пор можем любоваться редкими растениями и животными, вековыми лесами, наслаждаться природой без шума и плотной застройки. Водоемы Расточье привлекательны не только для отдыхающих и ярых рыбаков, но и перелетных птиц, которых здесь большое разнообразие. Здесь восстанавливают исчезнувший вид диких лошадей тарпанов, спасают из неволи бурых медведей. А еще с Расточья начинаются Черное и Балтийское моря: именно здесь берут начало реки, наполняющие их бассейны.







Сейчас эти объекты активно развивают туризм и приглашают посетителей. Развлечения предлагают для разных категорий – от купания и рыбалки до прогулки главным европейским водоразделом, веломаршрутом и знакомства с редкими животными.



Озера, беседки, домики

Яворовщина богата водоемами, но не во всех можно купаться. Есть несколько мест, специально обустроенных для отдыха у воды. Там можно поплавать и порыбачить, а в некоторых местах даже остановиться на несколько дней.







Лелеховка является еще одним популярным местом отдыха с красивыми видами и водоемами. В них, правда, можно только ловить рыбу. Зато у озер есть беседки со столами и мангалами, можно разбить палатку. Рядом с Яворивским НПП неподалеку от Креховского монастыря есть много озер, известных среди отдыхающих. Известным местом для рыбалки является Яновский пруд, в нем в свое время рыбачил Иван Франко.



Наблюдение за птицами

Вид досуга, который сейчас приобретает большую популярность. Следует выбрать соответствующее место, где хорошо просматриваются гнездования или конгрегации пернатых, и наблюдать за ними с помощью бинокля. Особенно интересно занятие во время миграции перелетных птиц. Пернатые используют водоемы в Расточье как место отдыха во время перелетов и зимовки. Из редких птиц в парке встречаются сова длиннохвостая, орлан-белохвост, черный коршун, тетерев и орябок, черный аист.

Как выглядят гнезда разных видов птиц, можно осмотреть в Музее под названием «Жилье Розточья». Ученые парка туда сносят гнездышки, которые птицы покидают после того, как вырастили своих птенцов.

Пешеходные и велосипедные прогулки

Самая большая ценность заповедных территорий – первозданная природа. Здесь ее пытаются уберечь и воспроизвести. Поэтому для туристов есть ряд ограничений. Не везде можно ходить без разрешения, чтобы не навредить охраняемой редкой флоре. Однако те места, которые безопасны и для туристов и для растений, промаркируют соответствующими указателями, унифицированными для всех объектов природно-заповедного фонда Украины.



В Яворовском национальном природном парке предлагают разные варианты прогулок – велосипедные, пешеходные и частично автобусные. Интересно путешествие Главным европейским водоразделом, здесь берут начало реки, которые наполняют бассейны Черного и Балтийского морей. Яворовский национальный природный парк называют территорией «между двумя морями».





«Тропа Ивана Франко» – один из самых легких маршрутов, протяженностью 1,1 км. Стартует с Лелеховки, пролегает у песчаного карьера Возле скала, образованного известковыми песчаниками со окаменевшими водорослями и эрвилиевыми раковинами (моллюски, жившие в теплых тортонских и сарматских морях миллионы лет назад). Впоследствии тропа выводит в «Черные озера» – три пруда с черной водой через торфянистое дно и выстилку его шишками ольхи. Историки рассказывают, что Иван Франко часто наведывался к Янову порыбачить, собирать грибы и ягоды. Тропа украшена его стихами и лужайкой резных скульптур героев его произведений.



Лошади и медведи



В Яворовском природном парке с 2009 года восстанавливают вид лошадей, который считается пропавшим – тарпанов. Первых представителей потомков этого вида привезли из Росточанского народного парка (Польша), и сейчас в Центре сохранения потомков диких лошадей-тарпанов, расположенном возле экоусадьбы «Обитель Розточья», проживает пять кобыл и один жеребец. Недавно там родились трое жеребят. В центре занимаются иппотерапией, катают на лошадях.



Возле Яворивского парка в с. Жерниски оберегают также и медведей. В приюте «Домажир» уже живут 25 косолапых. Их спасают из неволи – цирков, зоопарков, ресторанов и притравочных станций. Животные искалечены и не приспособлены к жизни в условиях дикой природы, поэтому доживают возраст в реабилитационном центре.



Места паломничества

Недалеко от Яворивского НПП находятся два известных в регионе места паломничества. Первые монахи, основавшие обитель в XVI веке. в с. Крехи, поселились в пещере. Со временем построили деревянный, а со временем и каменный Василианский монастырь. Рядом есть источник.



В Страдче также есть пещерный монастырь XI–XIII вв., главный вход в который в виде врат-часов с фигурой Матери Божьей. Рядом – каменная церковь Успения Пресвятой Богородицы на городище ХІ ст. Здесь есть Крестный путь.

Жители леса

На Расточье растут древние буковые леса, похожие на леса Карпат, они являются эффективным фактором охлаждения микроклимата. Северо-восточная граница сплошного ареала распространения бука является объектом мирового природного наследия ЮНЕСКО. А смешанные сосново-буково-дубовые леса встречаются только в этом регионе и Крыму.



В заповеднике оберегают редкую флору: кувшинки, лесную лилию, кукушкины ботиночки, белоцвет, сон, подснежник. Под защитой экологов также косуля, лебедь-шипун, скоп, цапля, лось. Главная цель заповедных территорий – охрана и сохранение уникальных растений и животных, научно-исследовательская работа, экообразование и рекреация. Как объясняет директор Яворивского национального природного парка Михаил Биляк, важной работой научных работников является формирование экологической культуры, бережного отношения людей к природе. Поэтому радостно приглашают на ботанические, орнитологические, пешеходные и другие экскурсии, во время которых учат любить и беречь естественный мир.