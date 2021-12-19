Национальный природный парк «Олешковские пески»

«Олешковские пески» расположились на территории Херсонской области Украины. Это место, где можно побыть далеко от суеты городов и почувствовать себя один на один с природой посреди песчаных барханов.

Олешки, это название происходит от слова лес или олешье, так называли лесные чащи, поросшие разными видами деревьев и кустов.

Природная зона «Олешковские пески» берет свое название от города Олешки, который расположился недалеко в этих местах. Несмотря на длительное время существования песков на территории Украины, мало людей догадываются, что такое место вообще существует.

В наше время вся территория, которая охватывает приблизительно 200 тысяч гектаров Приднепровья Херсонской области, покрыта песком. Многие туристы прозвали эту местность пустыней Сахара, но это определение далеко от истины. Исследователи и геологи относят Олешковские пески к полупустыням.

На самом деле – образование полупустыни не носит под собой подтекста климатических условий. Такой большой ареал занесенной песком местности образовался через вмешательство человеческого фактора, а именно вырубки лесов, выпаса большого количества голов овец, к тому же и сами местные жители зачищали земли для своих потребностей. К тому же не исключим и лесные пожары.

Приблизительно полтора века назад, один из основателей парка Аскания-Нова выводил почти миллионное стадо овец пастись в олешье. Это нанесло существенный урон исчезновению растительности. Данная информация только подтверждает, что местность здесь не была пустынна. Также в конце 1880-х есть упоминания профессора почвоведения П. Костычева, изучавшего олешковскую почву, в которых говорится, что еще столетие назад здесь произрастала древесная растительность. Поэтому было принято решение, чтобы песок и в дальнейшем не мог распространяться на плодородные почвы, — начать работы по его закреплению. Но к сожалению, из-за увеличения численности населения и распределения среди них земельных участков, песчаная местность начала только увеличиваться.

Стала необходимость высадки хвойных деревьев, чтобы ветра и эрозия почвы не дали распространиться песку еще дальше.

Только в середине XX века удалось довести задуманное до конца — по краям песчаной зоны были высажены деревья: тополь, акация, березы и хвойные. А так как пустыня образовалась в старом русле Днепра, — почва здесь илистая и она поспособствовала закреплению хвойных пород при высадке. Грунтовые воды, а также подземное пресноводное озеро позволяют удержать и питать всю растительность, а растительность, в свою очередь, поддерживает функцию нераспространения песчаной почвы.

Интересным фактом является то, что густо насаженные искусственные леса считаются самыми крупными на всей территории Европы.

Олешковские пески получили свою популярность после того, как эту территорию огласили национальным парком в 2010 году. Раньше на территории природного парка располагался военный полигон, поэтому место не афишировали и для посторонних оно было закрыто.

Парк «Олешковские пески» очень незаурядное и интересное место. Рекомендуем для посещения всем любителям природы и спокойного отдыха. На месте вы сами можете выбрать: отправиться в самостоятельную прогулку или в сопровождении местного гида. Любителям же экстрима предоставляется возможность выбрать отдельный тур на скутерах.

Здесь можно насладиться видами песчаных барханов, великолепным закатом, понаблюдать за удивительной фауной растительного и животного мира.

Посетите этот уголочек нашей страны, и вы сможете ощутить гармонию с природой.