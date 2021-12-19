Национальный природный парк «Олешковские пески»

18:40 14 Декабрь Киев, Украина

«Олешковские пески» расположились на территории Херсонской области Украины. Это место, где можно побыть далеко от суеты городов и почувствовать себя один на один с природой посреди песчаных барханов.

Олешки, это название происходит от слова лес или олешье, так называли лесные чащи, поросшие разными видами деревьев и кустов. 

Природная зона «Олешковские пески» берет свое название от города Олешки, который расположился недалеко в этих местах. Несмотря на длительное время существования песков на территории Украины, мало людей догадываются, что такое место вообще существует.

В наше время вся территория, которая охватывает приблизительно 200 тысяч гектаров Приднепровья Херсонской области, покрыта песком. Многие туристы прозвали эту местность пустыней Сахара, но это определение далеко от истины. Исследователи и геологи относят Олешковские пески к полупустыням.

Фото: "Олешковские пески" - песчаный массив с искусственно посаженными деревьями охватывает 208 493 га

На самом деле – образование полупустыни не носит под собой подтекста климатических условий. Такой большой ареал занесенной песком местности образовался через вмешательство человеческого фактора, а именно вырубки лесов, выпаса большого количества голов овец, к тому же и сами местные жители зачищали земли для своих потребностей. К тому же не исключим и лесные пожары.

Приблизительно полтора века назад, один из основателей парка Аскания-Нова выводил почти миллионное стадо овец пастись в олешье. Это нанесло существенный урон исчезновению растительности. Данная информация только подтверждает, что местность здесь не была пустынна. Также в конце 1880-х есть упоминания профессора почвоведения П. Костычева, изучавшего олешковскую почву, в которых говорится, что еще столетие назад здесь произрастала древесная растительность. Поэтому было принято решение, чтобы песок и в дальнейшем не мог распространяться на плодородные почвы, — начать работы по его закреплению. Но к сожалению, из-за увеличения численности населения и распределения среди них земельных участков, песчаная местность начала только увеличиваться.

Фото: Закат в национальном природном парке "Олешковские пески"

Стала необходимость высадки хвойных деревьев, чтобы ветра и эрозия почвы не дали распространиться песку еще дальше.

Только в середине XX века удалось довести задуманное до конца — по краям песчаной зоны были высажены деревья: тополь, акация, березы и хвойные. А так как пустыня образовалась в старом русле Днепра, — почва здесь илистая и она поспособствовала закреплению хвойных пород при высадке. Грунтовые воды, а также подземное пресноводное озеро позволяют удержать и питать всю растительность, а растительность, в свою очередь, поддерживает функцию нераспространения песчаной почвы.

Интересным фактом является то, что густо насаженные искусственные леса считаются самыми крупными на всей территории Европы.

Фото: Любители экстремального вида спорта выбирают тур на скутерах

Олешковские пески получили свою популярность после того, как эту территорию огласили национальным парком в 2010 году. Раньше на территории природного парка располагался военный полигон, поэтому место не афишировали и для посторонних оно было закрыто.

Парк «Олешковские пески» очень незаурядное и интересное место. Рекомендуем для посещения всем любителям природы и спокойного отдыха. На месте вы сами можете выбрать: отправиться в самостоятельную прогулку или в сопровождении местного гида. Любителям же экстрима предоставляется возможность выбрать отдельный тур на скутерах.

Здесь можно насладиться видами песчаных барханов, великолепным закатом, понаблюдать за удивительной фауной растительного и животного мира.

Посетите этот уголочек нашей страны, и вы сможете ощутить гармонию с природой.