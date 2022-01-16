Национальный парк "Двуречанский": Меловые горы и уникальный природный ландшафт

Речка, долины, холмы и ущелья, байрачные и хвойные леса, и песчаные берега, а также основная достопримечательность Каменки и Новомлынска меловые горы — все это находится в Харьковской области, в Двуречанском парке.

Такая живописная местность здесь образовалась от когда-то существовавшего моря, история которого уходит миллионы лет назад. Если взобраться на один из прибрежных холмов реки, то взгляду откроется удивительная картина.

Меловые горы являются украшением национального парка. Существует и меловой карьер, который уже давно покинут. Ранее в этой меловой долине обрабатывали мел для получения силиката, а затем материал переправляли баржами или кораблями по реке Оскол. Но так как это приносило большие затраты с транспортировкой и промышленным неудобством, в послевоенные годы завод и производство перенесли.



Интересным фактом из исследований учёных остается то, что местность Двуречанского района раньше было Палеогеновым морем, когда повсюду существовал тропический климат. А вся территория парка когда-то была морским дном. Об этом свидетельствуют останки обитавших в море белемнитов, их существование относят к кайнозойскому периоду. Костные останки можно встретить, прогуливаясь вдоль береговой линии реки и меловых холмов.

Река Оскол и пологие берега, местами песчаные, дают возможность отдохнуть у ее вод и насладиться тенью деревьев.

Меловые карьер и горы, а также речные пейзажи привлекают многих любителей природы и "живой картинки", фотографов, туристов и путешественников. Здесь вы не встретите скопление людей, крики и шум города. А за счёт большой отдаленности от цивилизации и сел можно провести часы релаксации.

Кстати, летом, учитывая, что здесь есть река, можно найти "мягкий" песчаный берег для отдыха у воды, также на территории парка есть возможность опробовать минеральные источники. Минеральный состав воды подходит для лечебных процедур и поддержания сосудистой системы организма, лёгких и профилактики сердечных заболеваний. В хвойном лесу есть Герлеговский родник, из которого можно пить живительную воду.

Эта местность на территории Украины является уникальной благодаря представленным на ней редкими растениями и животными, поэтому её отнесли к заповедному парку, и она охраняется государством.

В 2000-е годы харьковский университет им. В. Каразина проводил многолетние исследовательские работы местности будущего национального парка. Брали отдельные образцы флоры и фауны, чтобы больше узнать о формировании территории и взаимодействии всех живых организмов, а также какие при этом климатические условия преобладали. Лишь в 2009 году территорию официально огласили заповедной рекреационной зоной, общая площадь которого составляет более 3 тысяч гектар уникальной местности.



В парк вошли два заповедника, которые еще в конце XX века, были оглашены ботаническими заповедными комплексами («Красное», «Конопляное»). На их территориях обитают редкие представители растительного мира. Исследования фауны и флоры отдельных видов и их взаимодействие показали, что многие из них находятся на грани исчезновения. Поэтому их присоединили до национального парка.

Местность также представляет научный интерес для орнитологов. Наблюдая за птицами (цапли, лебеди, орлы), можно узнать больше о их поведении.

В парке можно встретить и пробегающих зайцев и грациозно прогуливающихся косуль, в лесах обитают дикие представители животного мира (волки и много других). В водоемах живут черепахи и выдры.

Такие же меловые горы встречаются и на востоке Украины в Сумской области в карьере Могрицы одноименного села, близ реки Псел, а также в Донецкой области, недалеко от Красного лимана.





Меловые горы — место, где природа создала белые гряды холмов разных по величине и форме. Эти белые пятна на ослепительно желто-сине-зеленом фоне не смогут оставить никого равнодушными.

Обязательно отправляйтесь в путешествие на дно Палеогенового моря - вас ждут интересные туристические маршруты и незабываемые впечатления.