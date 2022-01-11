Млиев на Черкащине - вотчина талантливых ученых

Млиев — маленький поселок на карте Украины. Он может для всех нас оказаться непримечательным и, возможно, даже на сегодня не все местные жители знакомы с историей этого маленького населенного пункта. Но в нем когда-то существовал «рай» для обычных людей, где для них создавались все условия, чтобы они могли не только работать, но и жить со многими привилегиями.

В этом селе выросли известные нам ученые и профессора в сфере ботаники и садоводства Симиренки и здесь был выведен сорт «Ренет Платона Симиренко».

Млиев также имеет свои достопримечательности, которые выделяют его среди всех: усадьба Симиренко, Свято-Троицкая церковь, дендропарк, помологический центр НИИ (Научно-исследовательский институт помологии Украины).

Городищенский район имеет очень выгодное территориальное расположение: река, земля, поля, леса, много дичи. А в XVII и XVIII веках окрестности Млиева (несколько столетий назад название местности было Мглиев) всегда приносили прибыль литовским панам за выращенную сельскохозяйственную продукцию и промысел: добычи красильных веществ. Население здесь понемногу разрасталось.

Эта местность на Черкащине всегда носила за собой свободолюбивый характер и ее заселяли жители, которые боролись против неволи польских панов. Еще сам Богдан Хмельницкий останавливался и пребывал в краях Черкасского уезда. Он всеми силами пытался освободить территорию от «паньков» и даже вел с ними переговоры. Но не всегда они встречали положительную реакцию. Были войны.

После ликвидации Сечи казаки должны были дать на присягу императрице служить правдой и верой, но не все на это соглашались, поэтому многие из казачества попадали в неволю.

Когда же Млиев перешел во владение русских помещиков, гнет не прекращался…

Но именно XIX век и начало XX века оставили большой и светлый «след» в истории села Млиева. В этот период здесь обосновалась семья Симиренко, которая развернула на арендованных землях промышленность европейского масштаба и прославилась своим качественным продуктом, меценатством и предпринимательством.

Селу остались в наследство достопримечательности, которые появились благодаря династии Симиренко.

Усадьба Симиренко, в котором сейчас расположен действующий Музей был построен в середине XIX века Платоном Симиренко. В доме сохранились обстановка и предметы быта, оставленные при жизни Льва и его сына Владимира Симиренко, а также составлено генеалогическое древо, на котором видны гениальные и талантливые люди этого рода (род берет свое начало от казака Андрея Семирукого).



Семью Симиренко часто называют филантропами. И с этим невозможно не согласиться, поскольку их вклад был весомым. Тем более Симиренкам многие завидовали и не могли смириться с их непоколебимой приверженностью к своему делу и пособничеству украинцам. Речь идет о личностях, которые были приближены к узкому кругу императора. То есть Россия не хотела признавать открытое распространение украинства и, тем более, поощрять его.

А Симиренки с каждым своим успешным делом, меценатством, благотворительностью и практически монополией в торговле сахарного сырья могли существенно подорвать сложившиеся правила в отношении Украины.

Их деятельность имела большой масштаб: они владели несколькими заводами по переработке сахара. Недалеко от Млиева они выстроили заводской промышленный городок, комплекс: крупный усовершенствованный сахарный завод, машиностроительный завод, где труд высоко оплачивался. Каждому рабочему и его семье предоставляли жилье с огородом. На территории городка были выстроены школа и медицинское учреждения, также работал культурный клуб для досуга, существовала библиотека и спортивный зал.

Людям в окрестностях они устраивали благотворительные дни и выдавали пищу.

Свято-Троцкая церковь (1858), которая была построена при Платоне Симиренко, также осталась, как наследие династии. Она послужила усыпальницей и местом захоронения меценатов. Правда, во времена большевистской власти и немецкой оккупации церковь утратила свой первоначальный вид, но сегодня ее можно увидеть отреставрированной и открытой для посещения.

Огородно-садовая помологическая станция в Млиеве, основана Львом Симиренко, памятник которому стоит посреди парка на территории института.

Здесь талантливый ученый провел многолетние исследования растений, высадил многочисленные сорта плодово-ягодных деревьев и кустарников, и вывел миру новый сорт яблони «Ренет Симиренко». А также открыл школу садоводов, выходцами которой стали очень много талантливых ученых-помологов. Они, в свою очередь, смогли применить полученные знания на благо человечеству.

На территории института работает дендропарк, украшение Млиева.

Конечно же, годы репрессий, войн, гонений и голодомора не раз меняли ход истории местности и видоизменяли Млиев. Но были и остаются люди неравнодушные, которые стараются сохранить память о родном крае и людях, причастных к его развитию.