Михаил Михайлович Коцюбинский – неординарный прозаик украинской литературы

Михаил Коцюбинский — украинский писатель и прозаик, которого будоражили темы природы и человека, о них он писал в каждом своем произведении.

При жизни писатель творил, ценил дружбу, был неравнодушен к природной красоте: любил цветы и знал о них очень много, любил солнце, хотя ему оно было категорически запрещено.

Утонченный стиль Коцюбинского проглядывался во всем: его элегантный вид и стиль одежды, его мягкость в общественных взглядах, его эстетичная манера письма, в которой он изящно изображал тонкие душевные переживания людей на фоне природы. Человек и природа становились одним целым.

М. Коцюбинский один из выдающихся украинских писателей. Родной язык окрылял его на создание лучших творений. А как он мог изучать и раскрывать глубины человеческой души, так не мог никто до него ранее.

В детстве с Михаилом Коцюбинским произошел удивительный случай: пребывая в тяжелом болезненном состоянии, он в лихорадочном приступе начал говорить на родном ему языке – украинском, когда во всем его окружении говорили только на русском.

В дальнейшей жизни все свои произведения он писал только на украинском, но в его багаже знаний были еще восемь иностранных языков, которыми он вольно владел.

Правда, не все годы жизни Коцюбинский мог писать и отдаваться полностью творчеству. Вынужденные условия существования его отягощали и ограничивали: работа, на которой он должен был выполнять обязательные поручения не давали писателю полностью погружаться в свои писательские труды.

К счастью, в жизни писателя были настоящие друзья: украинская интеллигенция, которая по большей части сформировала украинскую литературу. Друзья его поддерживали и помогали не только в лечении, когда ему было необходимо поправить свое здоровье, но они также с радостью принимали писателя у себя в гостях, и даже публиковали его произведения и выступали меценатами его творчества.

Коцюбинский воспитывался в небогатой семье, поэтому на высшее образование денег у родителей не было. Мальчик учился в начальной школе и в духовном училище, где он познакомился с трудами поэта Т. Шевченко, которые повлияли на литературный путь талантливого писателя.

Так как в семье наступил трудный период, он устроился репетитором и одновременно закончил экстерном высшее образование.

Личная жизнь Коцюбинского сложилась в Чернигове. Судьба свела писателя с будущей женой Верой, и у них родились четверо детей.

На последнем месте работы у него завязался роман с молодой женщиной, которую он сильно полюбил. Чувства их были взаимными, от этого он и страдал, и радовался, и наслаждался.

Писатель разрывался между двумя любящими его женщинами, которых он безмерно любил.

К сожалению, всю жизнь Коцюбинского преследовало слабое здоровье, а с возрастом писатель приобрел неизлечимую болезнь легких – туберкулез и астму.

Литературные критики мира однозначно утверждают, что Михаил Коцюбинский писал по-модернистски. Его стиль был уникальным, непохож на остальные. Он поддался, как многие писатели, своим чувствам в моменте, — новой импрессионистской волне.

Коцюбинский для сюжетов своих книг полностью погружался в героев: изучал их быт, традиции, чтобы на страницах его повестей все было реально и правдиво. Поэтому писатель, когда пребывал в разных уголках Украины и Европы, собирал материалы в мельчайших подробностях.

Так произошло и с повестью «Тени забытых предков» — один из шедевров писателя, который до сих пор является большим достоянием украинской литературы.

Литературное наследие М. Коцюбинского бесценно: «Цвет яблони», «Fata Morgana», «Persona grata», «Лошади не виноваты», «Хвала жизни» и много других прекрасных произведений, которые нужно читать и перечитывать.

Цветы, солнце, безграничная любовь — все это побуждало только жить и творить, но болезнь забирала у него силы, как бы ему ни хотелось продлить свою жизнь, он не смог побороть смерть.

Михаил Коцюбинский умер...

Писателю удалось вывести украинскую литературу на европейский уровень, в которой отображались не только быт и традиции народа — Коцюбинский начал исследовать глубже человеческую натуру, ее поведение и психологию: он писал о строении души, ее многогранности и тонкости.