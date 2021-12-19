Мерчик - затерянное место

В Харьковской области в поселке Старый Мерчик стоит заброшенное и забытое здание времен Слободско-Украинской губернии. История о нем берет свое начало с конца 18 столетия, когда Слобожащина начала расширяться и развиваться. Со временем поселок и само поместье, которое здесь было построено статским советником Григорием Шидловским стало одним из украшений этих мест.

Шидловские с 1700-х годов владели селом Всехсвятское (впоследствии оно было переименовано на Старый Мерчик), где на его территории стояла деревянная церковь Всех святых, отсюда и название села. У старого графа здесь была выстроена небольшая деревянная усадьба. Следующее поколение майора Романа Шидловского, на территории, размещенной близ реки Мерчик, выстраивает поместье недалеко от церквушки, основанной во второй половине 17 века и перестроенной в 1778 году на каменную. Наследник, Григорий Шидловский, получивший полноправное владение землей, решил перестроить усадьбу и предать месту небывалого величия.

Семья Шидловских смогла зарекомендовать себя как успешные и предприимчивые люди, о чем свидетельствует их процветание в 1780-х годах. Их семейным делом было виноделие, земледелие и скотоводство. Прибыль и достаток росли. Поэтому желание обустроиться и закрепиться было естественным. Привлекали на постройку именной усадьбы талантливого архитектора, имени которого специалисты не могут точно подтвердить. Кто именно руководил строительством и смог создать такую красоту, о которой не раз писали очерки – нет определённого ответа. Их мнения расходятся. Ведь усадьба в то время привлекала своей пышностью и величием. Сюда съезжались знатные люди на светские баллы или просто погостить у хозяев некоторое время.

Место действительно было очень живописным. Среди созданных парков и аллей, недалеко от прохладного пруда и реки возвышалось имение Шидловских. Усадьба в два этажа с прилегающей церквушкой, несколько флигелей во внутреннем дворе: отдельно для прислуги и отдельно для гостей, конюшни, фруктовые сады, с величественной лестницей, которая венчала фасад имения и раскинувшимся перед ней английским парком с красивыми и необыкновенными цветами.

Но к сожалению, об усадьбе Шидловских (Мерчика), как и о многих других известных архитектурных строений на территории Российской империи, остались только воспоминания. Во времена переворота и войны имение потерпело много изменений.

Усадьба после смерти Григория Шидловского уже не приносила столько дохода и справиться с хозяйством новым наследникам, как ее прежнему хозяину, не удавалось, поэтому имение пришло в запустенье.

Наследство было выставлено на торги Натальей Орловой-Денисовой (в девичестве — Шидловской) после смерти своего второго мужа. В 1872 году его покупает Е. Духовской. Он с большим участием делает некоторые реконструкции на территории имения (на усадьбе поменял герб на свой, также было расчищено место погребения Шидловских, строит новые здания, улучшает церковь).

Новое дыхание продлевает жизнь самой усадьбе. Она вновь привлекает много внимание своей красотой архитектуры, раскидистым садом, парком и прудом.

Когда же большевики пришли к власти — церковь закрыли и из предметов обихода все было разворовано. В здании усадьбы разместилось учебное заведение.

В послевоенные годы были осуществлены замеры по проведению реконструкции, но эти работы были отменены, хотя здание нуждалось в уходе и в правильной его эксплуатации. На тот момент в усадьбе уже расположился ветеринарный техникум. Конечно, все внутренние строения были переделаны, а в старой церкви проходили уроки физкультуры.

За зданием надлежащего ухода не было, и оно постепенно разрушалось, а когда в 1998 году техникум перестал существовать, здание осталось пустым, заколоченным и заложенным кирпичом. Большую часть разобрали и разворовали. В 2018 году огонь уничтожил верхние деревянные перекрытия и кровлю — усадьба Мерчика сгорела.

Нет той красоты, что прежде было присуще этим местам. Заросшие и без внимания сады и беседки, парки и аллеи, разрушенные флигеля. Усадьба только напоминает своими уцелевшими стенами о том, что здесь, когда-то в этих краях была цветущая жизнь.

Люди становятся определяющим звеном в ходе событий. И людям необходимо принимать решения — сохранять память о прошлом или также безжалостно позволять разрушатся тому, что когда-то было неотъемлемой частью нашей истории.

Усадьба Мерчик, как культурное наследие, достойна внимания и возобновления. Здание и архитектура действительно были уникальными на всей территории, существовавшей тогда Российской империи. Нам осталась только печальная история когда-то пышного и процветающего имения. Смогут ли его восстановить после перенесенного пожара? – никто не знает. Но будем верить, что оно вновь, как прежде, приобретет свое неповторимое величие.