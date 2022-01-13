Мария Константиновна Заньковецкая - первая заслуженная народная артистка Украины

Удивительная театральная жизнь непревзойденной актрисы Марии Заньковецкой продлилась на сцене 40 лет. За это время она стала узнаваемой далеко за пределами Украины. Ее актерской игрой восхищались не только простые обыватели, но и люди с высшего общества России, в том числе император Александр ІІІ, а также украинская интеллигенция.

Когда повсюду на Украине запрещалось любое проявление украинства: литературы, школ, просвещения, даже театр, лишь немногие писатели, композиторы, драматурги, поэты, философы смогли пробиться сквозь все запреты и все-таки обратить внимание на дарования Украины, на ее уникальность и талант, которые получали мировую славу.

Украинская актриса Мария Заньковецкая была удостоена впервые и по праву звания народной артистки Украины в 1922, когда на сцене она отметила свой творческий юбилей. Это была первая награда артисту Украины.

Мария родилась в 1854 на Черниговщине в деревне Заньки. Воспитывалась как все девочки: получала образование в девичьем пансионе и пела в церковном хоре.

Талант девочки уже проявлялся в ее юные годы. Все музыкальные и сценические таланты Мария унаследовала от своего отца, который также превосходно пел и играл на многих музыкальных инструментах. Родители, в свою очередь, с детьми ставили домашние спектакли, любили петь в семейном кругу и аккомпанировать.

Голос у девочки был превосходный, поэтому после окончания пансиона она мечтала только о карьере певицы. Это шло вразрез с мнением родителей, которые категорически были против данного выбора и не поддерживали желание Марии.

Но эту мнимую поддержку она получила от Алексея Хлыстова.

Судьба свела Марию с военным офицером А. Хлыстовым, за которого она в юные 17 лет вышла замуж и поехала с ним в Бессарабию, где размещались военные казармы. Возможно, этот порыв молодой девушки стал ее единственной ошибкой в жизни, из-за которой Мария всю жизнь так и не сможет отгородиться от накатывающего чувства одиночества. Но одновременно, замужество стало для Будущей артистки судьбоносным и послужило началом ее сценической карьеры.