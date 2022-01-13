Мария Константиновна Заньковецкая - первая заслуженная народная артистка Украины

Удивительная театральная жизнь непревзойденной актрисы Марии Заньковецкой продлилась на сцене 40 лет. За это время она стала узнаваемой далеко за пределами Украины. Ее актерской игрой восхищались не только простые обыватели, но и люди с высшего общества России, в том числе император Александр ІІІ, а также украинская интеллигенция.
Когда повсюду на Украине запрещалось любое проявление украинства: литературы, школ, просвещения, даже театр, лишь немногие писатели, композиторы, драматурги, поэты, философы смогли пробиться сквозь все запреты и все-таки обратить внимание на дарования Украины, на ее уникальность и талант, которые получали мировую славу.
Украинская актриса Мария Заньковецкая была удостоена впервые и по праву звания народной артистки Украины в 1922, когда на сцене она отметила свой творческий юбилей. Это была первая награда артисту Украины.
Мария родилась в 1854 на Черниговщине в деревне Заньки. Воспитывалась как все девочки: получала образование в девичьем пансионе и пела в церковном хоре.
Талант девочки уже проявлялся в ее юные годы. Все музыкальные и сценические таланты Мария унаследовала от своего отца, который также превосходно пел и играл на многих музыкальных инструментах. Родители, в свою очередь, с детьми ставили домашние спектакли, любили петь в семейном кругу и аккомпанировать.
Голос у девочки был превосходный, поэтому после окончания пансиона она мечтала только о карьере певицы. Это шло вразрез с мнением родителей, которые категорически были против данного выбора и не поддерживали желание Марии.
Но эту мнимую поддержку она получила от Алексея Хлыстова.
Судьба свела Марию с военным офицером А. Хлыстовым, за которого она в юные 17 лет вышла замуж и поехала с ним в Бессарабию, где размещались военные казармы. Возможно, этот порыв молодой девушки стал ее единственной ошибкой в жизни, из-за которой Мария всю жизнь так и не сможет отгородиться от накатывающего чувства одиночества. Но одновременно, замужество стало для Будущей артистки судьбоносным и послужило началом ее сценической карьеры.
Певицей Марии не суждено было стать, она перенесла болезнь, и голос перестал так ярко звучать. Но, чтобы не отчаиваться, она вместо пения начинает играть драматические роли в любительских театрах, где и свела ее судьба с Николаем Тобилевичем (псевдоним Н. Садовский), любовью всей ее жизни. Он смог рассмотреть в ней таланты и помог будущей актрисе выйти на сцену театра. Садовский и Заньковецкая прожили сложный и непростой период в жизни.
Со своим законным мужем Хлыстовым Адасовская официально развелась в 1887.
Для своей театральной карьеры Мария Хлыстова–Адасовская взяла псевдоним по названию своей родной деревни Заньки, где она провела свое счастливое детство и юность.
В 1907 году, имея сумасшедший успех на сцене, Садовский и Заньковецкая организовывают стационарный театр в Киеве.
Карьере артистки также способствовали не менее талантливые люди, с которыми она соприкасалась в театральной жизни. Судьба ее сводила с гениальными композиторами и драматургами: Саксаганским, Карпенко-Карым, Чайковский, Садовским, Кропивницким и многими другими.
Менялись коллективы, но Заньковецкая всегда оставалась верной украинскому театру и его зрителю. Она не соглашалась на высокие гонорары и ошеломляющие предложения высокопоставленных особ переходить в русский театр и жить в столице России.
Однозначно творчество и ее верность к украинскому искусству помогли открыть путь украинскому драматическому театру.
Мария Заньковецкая одна из тех артисток, которая не играла роли, она все пропускала через себя, проживала все горести, печали и радость героев, чувствовала каждым своим жестом, мимикой все их переживания. Игра и талант были высокого уровня, а среди известных почитателей Марии Заньковецкой были П. Чайковский, Л. Толстой, К. Станиславский.
Последние годы жизни Мария Заньковецкая провела в Киеве. На сцену актриса не выходила уже по состоянию здоровья, поэтому все закулисье, а также театралы и любители «переехали» к ней на квартиру, в которой они устраивали творческие вечера и приятно проводили время.
В жизни нужно многим пожертвовать, чтобы стать такой великой актрисой, единственной отрадой и любовью для которой стала верность искусству. Так случилось, что у Марии Адасовской, любовь всей ее жизни была недоступной (из-за расторжения брака с Хлыстовым по уставу церкви она уже не имела права выйти замуж во второй раз). Родные и близкие ее сердцу люди не поняли ее стремлений и отвернулись от нее.
Одинокая, но сильная женщина всю боль, любовь, трагедию, иронию, слезы и смех показывала только на сцене театра, которая стала для нее родным домом и отдушиной.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии