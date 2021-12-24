Леся Украинка - чистая душа поэзии

Леся Украинка (Лариса Петровна Косач-Квитка - 1871–1913) — самая узнаваемая украинская поэтесса и писательница, переводчица многих зарубежных текстов, культурный и общественный деятель Украины конца XІX – начала XX века. Выдающаяся женщина, свободолюбивая, открытая и «мужественная» — этим она выделялась среди своих коллег-писателей и поэтов. Ее сила мысли и слова тонкой, чувственной натуры раскрывали самые сокровенные уголки женской души.

Лариса Косач родилась в дворянской семье. Родители ее очень любили литературу, искусство, музыку, поэтому в их доме собирались писатели, художники и музыканты и устраивали вечера поэзии и музыки. Со многими из них родители состояли в дружбе, чьи сочинения, картины и музыку мы сейчас любим читать и слушать. В их кругу общения были И. Франко, М. Лисенко, М. Драгоманов, В. Антонович и многие другие.

Способности Ларисы удивляли, она знала 11 языков и к своим 19 годам написала учебник для своих младших сестёр «Древняя история восточных народов». Позже в 1918 году учебник будет опубликован. Благодаря усердиям мамы юной поэтессы писательницы, в 1884 году были изданы первые стихи Ларисы Косач.

Леся Украинка стала основоположницей новых литературных форм и новых слов. Перевела на украинский язык тексты Гомера, Шекспира, Гюго, Байрона, Гоголя и многих других.

Воспитанием и образованием занималась мама Ларисы Ольга Драгоманова-Косач (детская писательница, которая издавала свои книги под псевдоним Елена Пчелка). Родной брат Ольги Косач, Михаил Драгоманов (историк, философ, публицист), помогал племяннице формировать и излагать мысли, был ее литературным критиком и учителем.

В семье Косач было шестеро детей, Лариса была второй и самой старшей из девочек. С ее братьями и сестрами у нее сложились теплые и дружественные отношения.

Жизнь ее состояла из любви и борьбы.

Лариса была безгранично и безответно влюблена в своего друга марксиста Сергея Мержинского, который ушел из жизни в 1901 году (туберкулез легких). Боль, грусть и тоска от утраты любимого ей человека в сердце оставили большую рану. В последние дни жизни Мержинского, чтобы унять агонию чувств и передать всю горечь утраты, и своей бесконечной любви к нему, Леся Украинка у изголовья кровати больного, за одну ночь напишет повесть «Одержимая».

«Мавка: Лесная песня» одно из последних произведений Леси Украинки. После тридцати лет болезнь Ларисы начала прогрессировать, и она была вынуждена ездить на лечение в теплые страны, которые тем не менее вдохновляли ее на новые сюжеты. Свою болезнь Лариса получила в возрасте 10 лет, когда она, маленькой девочкой, простояла в воде долгую церковную службу во время Крещенских празднований. Поэтому с детства ее одолевал туберкулез костей и суглобов.

Выйдя замуж за Климента Квитку, Лариса и ее супруг переехали жить в Грузию, в октябре 1908 года. Со временем писательница начала часто грустить по своим родным землям и семье.

Образ Мавки вернул ее в воспоминания о детстве, где она маленькой любила гулять среди Волынских лесов и ждать встречи с таинственными лесными существами. Ей так вновь захотелось вернуться туда. Перед ней возникали живые образы. Когда-то в детстве мама ей рассказывала сказочные истории о мифических существах, живущих в лесу. И как эти сказочные существа защищали лес и сохраняли равновесие между природой и человеком.

Драму-феерию Лариса написала за три недели в городе Кутаиси в 1911 году. В ней она рассказала о любви лесной красавицы, берегини леса к юноше, молодому парубку, который заворожил ее игрой на сопилке.

Драма-феерия «Лесная песня» — именно такое название писательница дает новому сочинению, где раскрывается вся красота природы, где сила любви способна излечить самые тяжелые раны, где фольклор и традиции переплетаются, где появляются самые необычные и фантастические существа, которыми наделили лес сами люди. Все это оживает на страницах замечательной феерии.

Только любовь, красота и гармония может спасти весь мир, а вместе с тем и природу, которая наделяет людей силой, способной прощать и любить.

В 2021 году исполнилось 150 лет со дня рождения Ларисы Косач, а ее Мавка продолжает дарить свою безграничную любовь. Как утверждала сама Леся Украинка, человек только с чистой душой способен творить настоящее искусство…