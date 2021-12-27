Леонид Быков – режиссер по призванию

Леонид Быков – известный актер украинского и российского кино, которого мы знаем, помним и любим по многим кинолентам «В бой идут одни старики», «Максим Перепелица», «Аты-баты, шли солдаты…» и еще большое количество работ, в которых актер успел сняться. Он сделал так мало, но его, как человека, преданного своим идеалам, а также сыгранных им героев успели полюбить многие.

Будущий режиссёр и сценарист родился в 1928 году в семье рабочих в Донецкой области. Он был вторым ребёнком в семье Быковых. Когда Леонид был еще в маленьком возрасте, его семья переехала в Краматорск. Артист обучался в местной общеобразовательной школе. В Доме культуры города Краматорск на сцене состоялось первое выступление Л. Быкова. Актёрские способности Быков показывал еще с детства в домашних представлениях для своей семьи и соседей. Родители мальчика не препятствовали его увлечению, помогали ему в реквизитах и костюмах для выступления.

Вторым его страстным увлечением были самолеты. В период Отечественной войны Леониду нравились военные самолеты, он восхищался героями за штурвалом, которые выполняли очень опасную и героическую миссию. Поэтому в юности артист хотел окончить пилотную школу. Он пробовал поступить в нее несколько раз. Но его не брали, потому что он не проходил по возрасту. Другая попытка увенчалась успехом и месяц обучения в летной школе в Ленинграде ему удалось пройти, но ее закрыли, как только была окончена война.

Л. Быков пробовал зачислиться на театральное обучение в Киеве, но безуспешно. В 1947 его зачисляют в театральный институт в Харькове. С 1951 года участвует в постановках драмтеатра им. Т. Г. Шевченко, где еще в студенческие годы впервые сыграл в театральной комедии «Улица трех соловьев, 17».

Первая маленькая роль в большом кино Быкова состоялась в картине «Судьба Марины». В фильме актер сыграл героя Сашко, открытого и простого парня, который влюблен в дочь главной героини.

Затем последовали с его участием картины «Укротительница тигров», «Максим Перепелица». Киноленты открыли для молодого и талантливого актёра большие возможности: его приглашают сыграть в фильмах «Алешкина любовь», «Дорогой мой человек» и еще во многих полюбившихся нам художественных работах.

Быков хотел получать больше сложных ролей, неодноплановых, но амплуа Максимки из кинофильма «Максим Перепелица» ему в этом мешало. Тем не менее актеру предлагали и большие работы в кинофильмах: «Чужая родня», «Добровольцы» и т.д.

В 1960 году начинается новый этап в жизни народного артиста: Леонид Быков с семьей отправляется в Ленинград. В киностудии «Ленфильм» Быков пробует себя в новой ипостаси режиссера в фильме «Как веревочка ни вьется...» вместе с режиссёром Г. Раппопортом.

В 1963 году выходит дебютная режиссерская работа Леонида Быкова «Зайчик». В ней Быков хотел раскрыть тему большой отваги военных летчиков в период Отечественной войны, в главной роли которого сыграл он сам. Но его кинолента была жестко воспринята критиками, после чего он перенёс тяжелый инфаркт.

Последние десять лет, начиная с 1969 года, народный артист работал в Киеве на студии имени А. Довженко. И он был крайне недоволен режиссёрской «несвободой». Его ограничивали в любой возможности проявить себя как режиссера. Когда его приглашали работать в киностудию, то оговаривались иные условия, на которые он в принципе согласился и поддался уговорам. Такое ограничение его сильно тяготило и на этой почве были постоянные конфликты с руководством.

В 1979 году в возрасте 50 лет Л. Быков погибает в автокатастрофе на трассе в Вышгородском районе под Киевом. Его гибель стала для всех его друзей, коллег и семьи большим ударом.

Известно, что народный артист не раз переносил обширные инфаркты и каждый раз он мог стать последним в жизни Быкова. Он даже написал свое завещание, где просил своих близких друзей спеть и сыграть его любимые песни. Но именно несчастный случай на дороге забрал жизнь актера.

Леонид Быков - человек принципа. Был к себе очень самокритичен. Всегда прямолинеен. Он никому не услуживал, поэтому его в "верхушке" недолюбливали: на многие его режиссёрские работы не давали резолюцию. Но постоянные конфликты и запреты в его профессиональной деятельности ничуть его не изменили. Он всегда жил честно и говорил правду.

Таким он навсегда остался в сердцах многих людей...