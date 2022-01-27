Лемурийское озеро - украинское Мертвое море

На юге Украины есть одна достопримечательность побережья Херсонской области – это озеро розового цвета, или иначе в простонародье Мертвое море.

История образования украинского Метрового озера недавняя, но существует большая угроза его исчезновения, поскольку нет притока воды. Береговая линия увеличивается, а вода в заливе отступает с каждым годом на 30 метров. Климатические условия также влияют на исчезновение Розового озера, учитывая, что температура воздуха высокая — вода испаряется, а толстый пласт морской соли на береге остается в большом количестве.

Когда-то в 60 годы XX столетия здесь потерпел крушение военный самолет, взрыв был такой силы, что образовавшаяся воронка достигала примерно 40 метров. Во время ликвидации катастрофы, спасателями были предприняты копательные работы, которые еще больше увеличили глубину ямы, и водам озера Сиваша дали возможность просочиться через грунт. Впоследствии воды Сивашского залива и озера заполнили углубление.

Розовое озеро действительно имеет розоватый оттенок воды. Микроорганизмы или те же водоросли, обитающие в озере, спокойно существуют в соленой воде, для них это прекрасная среда обитания. А под воздействием солнечных лучей они выделяют вещество и чем выше температура воздуха, тем цвет становится насыщенней. Интересный факт заключается в том, что концентрация украинского Мертвого моря намного выше, чем в Израиле.

Конечно же, такая достопримечательность сразу же стала популярной среди путешественников и не могла оставить в стороне любителей красивых фотографий и фотосессий. В настоящее время это место широко популяризируют, особенно в летний период, когда сюда едут толпы отдыхающих.

Озеро в заливе Сиваш насыщено целебными свойствами: соль, грязи и вода способствуют укреплению суставов, а также благоприятно воздействуют на кожу. Озеро летом вполне может заменить косметологический салон. Состав грязей озера рекомендован Министерством оздоровления Украины, но все же будьте аккуратны в дозировке косметических процедур на берегах розового озера.

У берегов Лемурийского озера образуется пена. Дно озера неглубокое, но и этого достаточно, чтобы просто лежать на толще соляных розовых вод «в ванне с белой пеной».

Конечно же, кадры сверху делают вид совершенно необыкновенным. А когда наступает закат, гладь озера отражает небесные переливы красок заходящего солнца. Туристы могут остановиться недалеко от озера в селе Ивановка или в селе Григорьевка.

Место носит разные названия, и среди них встречается первоначальное — Яма, из-за обстоятельств образования, затем Мертвое море, из-за высокой концентрации соли и Лемурийское озеро. Почему именно Лемурия — это одно из эзотерических направлений, которое некоторые представители оккультных наук выдвигали в своих теориях. Затерянный материк Лемурия, рай на земле, в котором появились первые люди.

Столько названий для одного новообразовавшегося озера произошло из-за большого скопления туристов и название такой достопримечательности само возникало в разговоре.

Розовыми соляными озерами также славится Кинбурнская коса или Кинбурнский полуостров. Наши казаки добывали соль именно в этом месте.

Здесь уже добыча соли оснащена техникой и стала более современней. Чтобы в озерах накапливалась соль – повышают концентрацию солевого раствора, выделяется магний, он и придает такой розоватый оттенок воде: чем выше концентрация соли, тем цвет насыщенней.

В XVI и XVII веке здесь соль добывали казаки, позже, с 1869 года, по добыче соли трудились в основном заключенные.